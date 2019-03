In memoriam: părintele anesteziei în terapie intensivă din România

Conf. dr. Teodorescu Petru Octavian (medic șef Clinica ATI II SCJU Oradea), dr. Negrău Marcel (medic șef Clinica ATI I SCJU Oradea), și dr. Carmen Pantiș (președintele Colegiului Medicilor Bihor) au transmis, după trecerea la neființă a părintelui anesteziei în terapie intensivă din România, acad. prof. dr. George Litarczek, un scurt istoric legat de debutul acestui domeniu medical în țară.

Fondatorul specialității

Medicii anesteziști bihoreni menționați mai sus îl numesc pe acad. prof. dr. George Litarczek drept „părintele fondator” al specializării Anestezie – Terapie Intensivă din România şi unul dintre pionierii ei la nivel mondial, care a decedat joia trecută (14 martie 2019), la vârsta de 93 de ani. George Litarczek s-a născut la Boston, în Statele Unite ale Americii, la 22 decembrie 1925, într-o familie de medici.

A ajuns în România în 1927, iar primele limbi învățate au fost engleza și germana, apoi româna. Ca elev de liceu, a avut propriul laborator de chimie acasă, a lucrat în biologie experimentală și a făcut stagii de voluntariat în laboratoarele spitalului la care lucra tatăl său (Colentina).

Tot la îndemnul tatălui său, a intrat ucenic voluntar la un atelier auto, unde a deprins lucrul cu uneltele, precizia, înțelegerea tehnicii și organizarea lucrului. A absolvit Liceul „Spiru Haret” în 1944, după care a urmat cursurile Facultății de Medicină din București.

Prima anestezie generală cu intubație traheală din România

George Litarczek și-a început cariera medicală ca extern-intern la Clinica de chirurgie de la Spitalul Colțea, condusă de Nicolae Hortolomei. Acolo s-a întâmplat întâlnirea fericită dintre tânărul cu multe talente și disciplina care abia se năștea în lume, anesteziologia. Iată cum povestește el însuși momentul și circumstanțele:

„Devenisem intern în clinică în anii 1948-49. La venirea mea, profesorul Hortolomei mi-a arătat un aparat curios, pe care îl adusese din America, unde făcuse o călătorie în vara precedentă. Era un aparat de anestezie Forreger, model Texas. Se apucaseră să lucreze cu el Dan Setlacec și Traian Ștefănescu, dar de fapt nimeni nu știa de ce cap să-l apuce. Profesorul, care mă poreclise «Șurubel» pentru abilitățile mele tehnice, mi-a zis să mă apuc eu de el. Ceea ce am și făcut și, deprinzându-i secretele, am dat cu el o serie de anestezii generale cu eter – oxigen pe mască. În luna ianuarie 1951 m-am dus la clinica de ORL de la Spitalul Grivița, condusă de profesorul Țețu, și acolo m-am acomodat cu anatomia căilor respiratorii superioare și cu tehnicile de laringoscopie și bronhoscopie. După acest «antrenament în regiune», am ajuns ca la 3 martie 1951 să fac prima intubație traheală și să dau anestezie generală, în garda de noapte, unui copil de 12 ani, internat și operat de urgență pentru o fractură deschisă de tibie. Chirurg a fost dr. Constantinescu-Ialomița, plecat în SUA din anul 1956. Intubația am făcut-o după inducție cu eter pe mască și aprofundarea anesteziei până la un nivel în care nu am mai avut reacție la atingerea glotei cu laringoscopul.” (sursa: Dora Petrilă și Martin S. Martin, Spitalul Fundeni: Istorie și destine, Editura Humanitas, 2004)

Aceasta a fost prima anestezie generală cu intubație traheală din România, realizată de George Litarczek, în 1951, la vârsta de 26 de ani.

Prima secție de profil

După cum scrie Martin S. Martin, primul curs de specializare în anestezie pentru medici, în România, a fost inițiat de Ministerul Sănătății în 1951. Cu această ocazie, tânărul chirurg George Litarczek le-a demonstrat câtorva chirurgi voluntari noile tehnici de anestezie. La final, toți participanții, inclusiv cel care fusese și profesor și cursant, au primit o diplomă care a confirmat intrarea lor în noua specialitate medicală, numită pe atunci anestezie-reanimare.

Prima secție de profil a fost înființată la Clinica de Chirurgie de la Spitalul Colțea, apoi s-a mutat, împreună cu Chirurgia, la noul Spital Fundeni, în anul 1960. De atunci, șeful secției și ulterior șeful Clinicii de Anestezie și Terapie Intensivă, George Litarczek, a educat peste o mie de medici anesteziști-intensiviști, care au format rețeaua națională de specialitate.

Tot el a pus bazele Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI). Intrat de foarte tânăr într-o specialitate cu adevărat tânără, dr. Litarczek a avut o carieră în care viața lui s-a identificat cu anestezia, terapia intensivă, a adus în țară toate metodele noi din străinătate, menținând specialitatea și tinerii specialiști români în același pas cu progresele mondiale. Pentru calmul său din sala de operație și pentru gândirea limpede de care a dat dovadă în momentele critice ale intervențiilor, și-a atras din partea colegilor – mai exact, dr. Dora Petrilă – porecla „Kaltes Herz” (în germană, inimă rece).

Doctorul George Litarczek este unul dintre acele exemple în care un om devine sinonim cu sfera lui de activitate, în care împlinirile lui profesionale modelează și șlefuiesc domeniul, în care el a fost pionier, performer, mentor și învățător. Domnia sa a fost omul-monument al anesteziei și terapiei intensive din România.

Comunitatea medicală este, de astăzi, mai săracă

După cum scria prof. dr. Dorel Săndesc, la aniversarea de 90 de ani a profesorului Litarczek, „generația noastră de medici ATI-iști are marea șansă să fie contemporană cu pionierii acestei specialități. Legătura strânsă cu ei ne dă energia necesară să ducem mai departe ștafeta extraordinară pe care ne-au predat-o”.

„Prin dispariţia academicianului George Litarczek, una dintre ultimele personalităţi enciclopedice ale României curate, întreaga comunitate medicală este de astăzi înainte mult mai săracă. Discipolii domniei sale de pe toate meridianele globului trebuie să se arate a fi demni de imensa moştenire transmisă şi au datoria de a-i duce mai departe visul despre o lume a valorilor, a meritelor şi a demnităţilor câştigate doar prin onestă străduinţă zilnică, sub semnul credinţei în Dumnezeu! Condoleanţe familiei îndoliate!”, afirmă profesorul dr. Șerban Bubenek, președintele Societăţii Române de Anestezie – Terapie Intensivă SRATI.

Medicul George Litarczek a fost înmormântat sâmbătă, ora 12:00, la Cimitirul evanghelic-luteran din Bucureşti. Doctorii anesteziști de la noi, care au de acum sarcina de a călca pe urmele marelui medic, trimit și pe această cale sincere condoleanțe familiei și prietenilor distinsului medic.