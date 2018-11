Încălzire industrială cu Panouri Ecosun

Panourile radiante de înaltă temperatură Ecosun S, sunt concepute pentru încălzirea spaţiilor cu înălţimi mari, între 3-10 m, de ex. hale industriale, depozite, biserici, magazine, etc. Datorită volumului mare, încălzirea acestor încăperi mari este de regulă foarte costisitoare, dar cu panourile radiante Ecosun S, încălzirea va fi mult mai economică, şi nu în ultimul rând, confortabilă.

Panoul termic transformă energia electrică în energia termică. Acesta este tipul de căldură, cu care încălzeşte Soarele Pământul şi care este esenţială pentru toţi vieţuitorii.

Nu confundaţi aceste radiaţii cu cele ultraviolete, care ard, şi nici cu microundele, care se folosesc în cuptoarele cu microunde. Panoul radiant Ecosun emite o radiaţie infraroşie, care are efecte pozitive asupra organismului uman. Acest tip de căldură este mai importantă pentru om, decât căldura aerului. Are efect plăcut asupra pshicului. Este foarte eficient la persoanele limitate în mişcare, fiind indicat pentru folosire în birouri, şcoli, spitale, biserici, săli de sport, etc.

Temperatura de lucru este cuprinsă între 380-400 grade C°. Sunt realizate din lamele de aluminiu, acoperite cu un strat de silicat. Panourile radiante au nevoie de max. 15 minute pentru încălzirea suprafeţei active, după care încalzesc corpurile (corpul uman, pereţii, podeaua, obiectele din încăpere), iar în cele din urmă, evident, se va încălzi şi aerul din încăpere. Panourile pot fi utilizare şi pentru încălzire locală, la punctele de lucru statice, ceea ce este un beneficiu, asigurând încălzirea necesară, doar în zona dorită.

Beneficiile sistemului de încălzire industrială:

– încălzire rapidă;

– încălzire locală;

– confortabil;

– automatizat (se poate lega la termostate inteligente, cu care se poate automatiza funcţionarea lor şi ajusta temperaturile în funcţie de ore, după necesităţi);

– şi nu în ultimul rând, prin faptul că încălzeşte local şi programat, sistemul este şi economic.

Panourile radiante de înaltă temperatură sunt fabricate cu unul, două sau trei module şi cuprind o gamă de puteri de la: 1200 W – 3600W. Există două tipuri de panouri: cu carcasă albă din metal sau cu carcasă din inox, pentru medii umede sau corozive.

Persoanele interesate pot cere ofertă personalizată la tel: 0773.705.285 sau pot face o vizită la magazinul din Oradea, Calea Clujului 23. Aici sunt expuse diferite tipuri de panouri care se pot încerca, se pot face calcule şi proiectare. Informaţii suplimentare la https://infraoradea.ro/product/incalzire-industriala/

