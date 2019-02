Îngrijiri medicale la domiciliu gratuite, la Oradea și împrejurul ei

Spitalul Pelican Oradea a transmis că și în acest an continuă campania demarată anul trecut pentru sprijinirea pacienților care au nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu și care nu necesită neapărat spitalizare.

21 de servicii gratuite

Reprezentanții spitalului orădean informează astfel că beneficiază gratuit de îngrijiri medicale la domiciliu bolnavii asigurați cu afecțiuni oncologice, pacienții asigurați care au avut intervenții chirurgicale și necesită îngrijire medicală acasă, pacienții asigurați cu escare și toți pacienții asigurați care au nevoie de tratamente medicale recomandate de medicii specialiști sau medicii de familie.

În paleta acestor gratuități medicale oferite gratuit acasă intră 21 de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, cum ar fi: administrare de medicamente (perfuzabile, injectabile, orale etc.), sondaj vezical și administrarea medicamentelor intravezical, măsurarea parametrilor fiziologici, alimentarea artificială pe gastrostomă, îngrijirea plăgilor, escarelor, stomelor, fistulelor etc., ventilație noninvazivă, kinetoterapie etc.

Cu recomandare

Pentru a beneficia de gratuitate la îngrijiri medicale la domiciliu, pacienții asigurați și care locuiesc în Oradea sau în zonele limitrofe au nevoie de o recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu de la medicii de specialitate din Ambulatoriul Spitalului Pelican sau de la medicul curant (în urma externării din spital) ori de la medicul de familie. Cu recomandarea de la medicul de familie se pot prezenta la recepția Spitalului Pelican pentru programare.

Medicii care fac recomandarea sunt cei care stabilesc serviciile medicale de îngrijire, dar și durata pentru care un pacient asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Tot medicii menţionează ritmicitatea și periodicitatea serviciilor, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri/ultimele 11 luni, în mai multe etape (episoade de îngrijire).

Conform legislației în vigoare, un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maxim 30 de zile pentru situațiile justificate medical de către medicul care face recomandarea.

Bolnavii asigurați sunt atenționați asupra termenului de valabilitate a recomandării, care este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, fără a lua în calcul ziua în care aceasta a fost emisă.

Informații se pot obține la tel. 0259/444.444, www.spitalpelican.ro, iar programările se fac la recepția spitalului (str. Corneliu Coposu nr. 2).