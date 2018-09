Îngrijiri medicale la domiciliu GRATUITE pentru pacienţii asiguraţi

SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA a început această campanie în luna mai a acestui an, având ca scop sprijinirea pacienţilor care au nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu şi nu necesită neapărat spitalizare. Beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu bolnavii asiguraţi cu afecţiuni oncologice, pacienţii asiguraţi care au avut intervenţii chirurgicale şi necesită îngrijire, pacienţii asiguraţi cu escare şi toţi pacienţii asiguraţi care necesită tratamente medicale recomandate de medicii specialişti sau de către medici de familie.

Pacienţii asiguraţi pot beneficia GRATUIT de 21 de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, cum ar fi: administrare de medicamente (perfuzabile, injectabile, orale, etc), sondaj vezical şi administrarea medicamentelor intravezical, măsurarea parametrilor fiziologici, alimentare artificială pe gastrostomă, îngrijirea plăgilor, escarelor, stomelor, fistulelor etc, ventilaţie noninvazivă, kinetoterapie etc.

Pentru a beneficia de GRATUITATE la îngrijiri medicale la domiciliu, pacienţii care sunt asiguraţi si care locuiesc in Oradea sau în zonele limitrofe, au nevoie de o recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu de la medicii de specialitate din Ambulatoriul SPITALULUI CLINIC PELICAN ORADEA, de la medicul curant în urma externării din spital sau de la medicul de familie. Această recomandare trebuie depusă la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Bihor şi trebuie să respecte legislaţia în vigoare. De asemenea, medicul care a făcut recomandarea este şi cel care stabileşte serviciile medicale de îngrijire precum şi durata pentru care un pacient asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi tot acesta menţionează ritmicitatea şi periodicitatea serviciilor, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri/ultimele 11 luni, în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri respectiv maximum 30 de zile pentru situaţiile justificate medical de către medicul care face recomandarea.



Atenţie! Termenul de valabilitate a recomandării este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă.

Rugăm pacienţii asiguraţi (sau aparţinătorii acestora), care doresc să beneficieze GRATUIT de îngrijiri medicale la domiciliu, să se prezinte la recepţia SPITALULUI CLINIC PELICAN ORADEA pentru programare. Informaţii la Call Center 0259.444444, www.spitalpelican.ro.

