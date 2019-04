Instal Plus vă așteaptă în noul showroom din Oradea, la aproape 20 de ani existență!

„Avem o gamă variată, pentru toate buzunarele. Showroom-ul de la etajul I a fost renovat și extins la etajul II, unde avem expuse obiecte sanitare care excelează la capitolul design”, arată Larisa Morgovan.

Reprezentanta Instal Plus îi invită pe cei care le trec pragul să ceară personalului angajat consultanță, cu cea mai mare încredere. „Consider că suntem foarte dedicați nevoilor clienților. De aceea, îi invităm pe clienții noștri să profite de experiența noastră și să ne ceară sfaturi, indiferent de natura produsului căutat”, este mesajul Larisei Morgovan.

Un argument forte pentru Instal Plus este capacitatea de retenție a forței de muncă, ceea ce conferă angajați vechi, specializați în instalații, care le pot oferi clienților consiliere de calitate.

Accentul pus pe calitate

Însă nu doar consultanța este de calitate la Instal Plus. Produsele sunt cele prin care Instal Plus s-a impus pe piața locală. „Punem accent pe calitate, indiferent de clasa de produs. Lucrăm cu furnizori diferiți, din România, Germania, Cehia, Polonia, Italia sau Germania, și pot spune că toate brandurile pe care le comercializăm au fost alese după ce, în prealabil, am investit pentru a acumula cât mai multe informații despre caracteristicile acestora”, transmite Larisa Morgovan.

Pentru a rămâne în permanent contact cu noile tendințe și apariții din universul instalațiilor, Instal Plus este prezentă la marile târguri de profil din lume, ultimul exemplu fiind ISH Frankfurt.

Compania este prezentă în Oradea în trei locații: pe strada Carpați, pe strada Clujului și în Nufărul, pe strada Ciheiului.

Pe lângă obiectele sanitare și toată paleta aferentă infrastructurii instalațiilor sanitare, Instal Plus oferă și soluții pentru încălzirea locuințelor, fiind puse la dispoziție centrale termice Smart. De asemenea, Instal Plus comercializează calorifere de design, un catalog fiind pus la dispoziția celor interesați doar cu asemenea produse.

De altfel, clienților li se pun la dispoziție cataloage cuprinzătoare pe profilul produselor căutate și orice dimensiuni personalizate pot fi aduse pe comandă.

Mai multe detalii: http://www.instalplus.net/index.php și https://www.facebook.com/instalplusSRL/

Advertorial! Hb: 201854