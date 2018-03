Interviu cu Adrian Domocos, project managerul evenimentului de marketing Digital Days

Digital Days este singurul eveniment de marketing digital din Oradea si din vestul Transilvaniei care vine in sprijinul antreprenorilor, managerilor si tuturor celor interesati sa afle cum sa te promovezi online in ziua de astazi, direct de la specialisti din domeniu.”

Adrian Domocos este un marketer care a reusit prin ambitie si perseverenta sa creasca multe firme atat pe plan local cat si international. Dupa aproape 5 ani petrecuti la reprezentanta Vodafone din Oradea si-a dorit sa intre in lumea startup-urilor si pe langa proiectele personale a inceput colaborarea cu mai multe firme pe care a reusit sa le creasca prin intermediul platformelor de digital marketing.

Bihon: Cand ai avut prima data tangenta cu internetul si cand ai avut primul tau website?

Adi: Acum 20 si ceva de ani era ceva deosebit sa vezi calculatoare legate la internet atat la firme cat mai ales in casele oamenilor asa ca prima mea legatura cu calculatorul s-a intamplat cand eram in gimnaziu. Deja in liceu am realizat primul site web de prezentare a statiunii Baile Felix cu toate hotelurile si strandurile care erau atunci.

Bihon: De cand lucrezi in acest sector de marketing online si ce iti place cel mai mult la acest domeniu de activitate?

Adi: Deja s-au adunat 10 ani de cand am avut primele tangente cu cateva din platformele care te ajutau sa faci marketing online.

Marketing-ul este un domeniu in care iti trebuie multa creativitate, spirit de observatie, rabdare si o analiza continua pentru a reusi sa obtii rezultatele dorite. Desi sunt multe platforme care te ajuta sa iti atingi obiectivele propuse, nu iti garanteaza nimeni ca daca vei folosi platforma X sau Y, vei avea rezultatele asteptate. Aceast plan personalizat pe care trebuie sa il concepi si implementezi pentru fiecare proiect in parte plus satisfactia pe care o ai cand reusesti sa iti atingi obiectivele sau chiar sa le depasesti este ceva care ma atrage in mod deosebit la acest domeniu numit: marketing.

Bihon: Care este cel mai important proiect online personal pana in prezent? Adi: Cel mai important proiect online personal pana in acest moment este Hot in Social Media, un blog international de social media si marketing. Blog-ul are peste 220 de

contributori din toata lumea care au scris cel putin un articol despre sfaturi utile sau noutati din domeniul retelelor sociale (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin etc.), SEO sau marketing in general.

Bihon: In ce proiecte esti implicat in acest moment?

Adi: In momentul de fata sunt inbound marketer la Brandup Media care este o agentie de digital marketing din Oradea, sunt project manager la evenimentele Digital Days si in timpul liber dezvolt un blogul personal HotinSocialMedia.com despre care pomeneam anterior.

Bihon: Peste doar cateva zile va avea loc un nou eveniment Digital Days in Oradea, poti sa ne spui mai multe detalii legate de acest eveniment?

Adi: Saptamana aceasta in data de 23 si 24 Martie 2018 va avea loc la hotelul DoubleTree by Hilton din Oradea al 2-lea eveniment Digital Days. La aceasta editie vom avea 8 speakeri atat locali cat si nationali. Subiectele abordate in cadrul celor 2 zile de conferinte vor fi pe cat de interesante, pe atat de practice deoarece se vor prezenta mai multe studii de caz si exemple concrete.

Cateva din subiectele abordate sunt: GDPR – Ce este? Cum ne impacteaza in marketing?; Branding in epoca digitala; Cum sa lansezi o aplicatie mobila de succes (Studiu de caz); Degeaba ai un website (frumos) daca nu iti aduce clienti noi.

Bihon: Vom vedea in acest an sau in anii viitori evenimente Digital Days si in alte orase din Romania? Daca da, in ce orase? Adi: Strategia pe care am gandit-o pentru evenimentele Digital Days este de a duce evenimentul si in alte orase din Transilvania in prima faza. Ne dorim ca prin aceste evenimente de digital marketing sa oferim un ajutor real prin sfaturi si informatii utile si de actualitate, celor care vor sa afle mai mult despre cum sa faci o promovare online de succes.