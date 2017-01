Interviu în exclusivitate: Mani Neumann, „violonistul diavolului”

Mani Neumann (vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară), membrii fondatori ai trupei Farfarello, au reuşit ca în 35 de ani de activitate să obţină recunoaştere europeană şi internaţională. Stilul muzical abordat de către ei este atât de unic încât orice descriere convenţională devine imposibilă. Prin muzica lor Farfarello creează un sunet arhaic, brut, eliberat de clişee, fiind o combinaţie de folclor est – european şi influenţe contemporane: muzică tradiţională, jazz, rock şi muzică clasică. Farfarello va susţine un concert duminică, 29 ianuarie, la Moszkava Cafe, de la ora 20. Mani Neumann ne-a răspuns cu amabilitate la câteva întrebări, înainte de întâlnirea cu prietenii din Oradea.

„Trebuie să fii cel mai bun!”

– Credeţi în reîncarnare? E posibil ca într-o viaţă anterioară să fi fost român?

Mani Neumann: Adică vrei să mă întrebi cum este posibil să cânt şi să simt ca un român? Din momentul în care am luat contact cu formaţia Phoenix, aici, în Germania, nu ştiam nimic despre această ţară, dar am avut sentimentul, ascultându-le muzica în spatele unei uşi închise, că asta este ceea ce caut… Dar pe de altă parte nu am avut nicio explicaţie pentru asta.

– Care este secretul unei colaborări de 35 de ani cu Ulli Brand?

Mani Neumann: Am început să cânt împreună cu el în decembrie 1979, şi de atunci „creştem” în continuare împreună, în fiecare zi câte puţin. Ulli a spus cândva: „Am putut sta atât de mult împreună pentru că nu am făcut sex niciodată unul cu celălalt!” Cred că am decis foarte devreme să fim o formaţie profesionistă, şi din acel moment am urmărit ceea ne-am propus cu consecvenţă, şi suntem o echipă perfectă atât în ceea ce priveşte compoziţia cât şi organizarea, deoarece amândoi avem domenii diferite de activitate.

– Când aţi început proiectul Farfarello aveaţi vreo 20 de ani, plini de energie şi făceaţi toată ziua doar muzică. Tinerii instrumentişti de astăzi mai au curajul să experimenteze, să iasă din şabloane, să fie originali? Au suficient timp să acorde muzicii?

Mani Neumann: Ai atins un punct sensibil. Da, tinerii nu au suficient timp pentru a experimenta şi pentru a-şi găsi propriul stil. Priveşte câte influenţe sunt precum internetul, smartphone-urile, etc. Pe vremea noastră stăteam toată ziua în sala noastră de repetiţii, după ce terminam orele la şcoală, şi făceam muzică. Şi amândoi provenim din familii muzicale…

– Ce înseamnă un artist profesionist? Care sunt paşii pe care ar trebui un tânăr artist să îi facă spre o carieră muzicală serioasă?

Mani Neumann: În primul rând trebuie să fii cel mai bun. Asta înseamnă să repeţi cât de mult poţi, combinat cu un mare talent. Apoi, după ce îţi descoperi propriul stil şi imaginaţie, trebuie să începi să cânţi în faţa publicului.Chiar dacă ai găsit pe cineva care are un loc potrivit şi la început cânţi pe gratis. Dacă eşti cel mai bun, el/ea îţi va oferi bani sau cadouri doar ca să mai rămâi şi să cânţi. Cel puţin, eşti profesionist din momentul în care eşti remunerat pentru activitatea ta, şi nu pentru că aşa crezi tu că trebuie.

– Dacă acum aţi avea 20 de ani, în contextul muzical actual, ce proiect aţi porni cu convingerea că ar avea succes?

Mani Neumann: Aşa cum bănuieşti după cele ce am spus până acum, nu aş schimba nimic în viaţa mea muzicală. Am avut un mare noroc să îl întâlnesc pe Nicu Covaci în găsirea unui stil propriu, şi pe Ulli ca să devină realitate. Aşa că de ce?

– Pe scenă sunteţi ca un taifun. Ne luaţi pe sus – pe noi, spectatorii – într-un vârtej ameţitor de note, iar când se termină concertul rămânem răvăşiţi, transformaţi, marcaţi. De unde încă atâta energie, atâta pasiune, atâta vrajă?

Mani Neumann: Mulţumesc pentru acest compliment. Nu ştiu de unde; poate pentru că trăiesc ceea ce fac cu toată pasiunea…

– Ce vom asculta în concertul de la Oradea? Ce artişti vor mai urca pe scenă, în afară de dumenavoastră şi Ulli Brand?

Mani Neumann: Am găsit muzicieni români minunaţi care să se alăture formaţiei Farfarello în acest mare turneu! Este vorba de Giani Amarandei la contrabas electric şi „nebunul” Gabi Bălaşa la percuţie. Am repetat mult împreună în ultima lună şi în fiecare zi, şi eu şi Ulli am fost uimiţi cât de perfect au înţeles muzica noastră şi cum au făcut-o să fie a lor…

– Există vreun experiment, vreo „nebunie” pe care aţi vrea să o încercaţi şi nu aţi avut încă ocazia?

Mani Neumann: Nu, pentru că aş face-o imediat…

MANI NEUMANN

– Neamţul cu „suflet de român“ este supranumit şi Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului)

– Este considerat un maestru al viorii şi blockflöte.

– Modul său de a interpreta – melancolic, sălbatic ori excitant – este întotdeauna autentic, nonconformist şi imposibil de copiat.

– Mani este cunoscut în România şi ca urmare a activităţii sale de violonist în legendara formaţie Phoenix în cadrul căreia a cântat din anul 1978.

– A fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award

– A fost decorat de Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural“ în gradul de „Cavaler“ pentru merite culturale deosebite aduse României ca urmare a activităţii sale în trupa Phoenix.