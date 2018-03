INTERVIU / Pasztor: “Vom veni cu alternative. Nu vom aștepta ca Ryanair să vină înapoi”

JURNAL BIHOREAN: Domnule președinte, Ryanair a anunțat că părăsește Aeroportul Oradea de la sfârșitul lunii octombrie 2018 și, după toate aparențele, sunt slabe șanse să fie întors „mortul” de la groapă. Aceasta cu toate că știm că există semnat un contract cu Ryanair și că CJ Bihor a pus în aplicare o schemă ex-ante, de reducere majoră a taxelor aeroportuare. Practic, s-au subvenționat astfel zborurile internaționale aduse de Ryanair.

PASZTOR SANDOR: Contractele-cadru sunt pe 5 ani, nu pe un an. Acesta este motivul pentru care Ryanair folosește expresia juridică de suspendare, evitând alte expresii. Însă, după cum se poate observa, deși invocă motive comerciale, Ryanair suspendă Timișoara, suspendă Craiova, iar cu Oradea este încă neclar. Într-un scenariu negru, Ryanair ar rămâne să opereze doar pe București, din toată România.

JB: Spuneți că este neclară situația Ryanair în legătură cu zborurile din Oradea. Să înțeleg că încă aveți speranțe că Ryanair va rămâne la Oradea din toamnă?

P.S.: Chiar am încercat să facem rezervări la cursele Ryanair de la Oradea pentru luna noiembrie, și nu am reușit. Nu se poate din România decât de la București.

Însă în 27 martie avem deja fixată o întâlnire la Dublin, cu reprezentanții Ryanair. Mă voi deplasa în Irlanda împreună cu dl. Pașc (directorul Aeroportului Oradea – n.red.) și cu dl. Ivașcu, de la compania de handling (directorul general al Romanian Handling Services – n.red.). Acolo ne vom întâlni cu domnul David O’Brien – directorul comercial al companiei Ryanair, cu doamna Evelin Horvath – managerul de dezvoltare rute și cu doamna Kate Sherry – director adjunct al departamentului de dezvoltare a rutelor Ryanair.

În funcție de rezultatul acestei întâlniri, vom vedea cum mergem mai departe.

În orice caz, nu cred că este o chestiune țintită pe Oradea, pentru că altfel compania Ryanair nu abandona Timișoara și Craiova. Poate ne naștem cu o variantă mai scumpă…

JB: Ryanair a invocat considerente comerciale pentru decizia de a suspenda zborurile de la Oradea. Aceste motive se pot traduce prin lipsa lor de rentabilitate economică.

P.S.: Trebuie știut faptul că o cursă devine deja una de succes dacă are un grad de încărcare ce depășește 55-60%. În privința Aeroportului Oradea, statisticile arată că avem două curse cu grad de încărcare ce gravitează în jurul procentului de 80%. Destinația Memmingen, din Bavaria, a avut 80% în 2017 și 83% în 2018. Destinația Dusseldorf (Weeze) a avut 81% în 2017 și 80% în 2018 (ambele destinații au fost lansate abia în septembrie și octombrie 2017 – n.red.). Restul destinațiilor de la Oradea au toate un grad de încărcare de 90% și peste 90%.

Londra (Stansted) a avut 94% grad de încărcare în 2017 și 93% în acest an (cursă lansată tot astă-toamnă – n.red.). Barcelona (Girona) a avut 91% în 2017 și este la 88% pe primele două luni din 2018 (cursă lansată în martie 2017 – n.red.). Milano (Bergamo) a avut 87% în 2017 și 82% în 2018 (datează tot din martie 2017 – n.red.).

Aceasta este o statistică pe bilete cumpărate.

Noi, Consiliul Județean, și Aeroportul Oradea am depus toate eforturile ca aceste lucruri să funcționeze. Să nu uităm de investițiile făcute de noi. Am făcut tunelul acela de la Aeroport special pentru ei, pentru Ryanair. Am discutat tot cu ei pentru noul terminal (aflat în construcție – n.red.), deoarece ni s-a transmis că trebuie să ajungem la un anumit standard. Să nu uităm nici de celelalte investiții făcute de noi – o serie de reclame împreună cu ei, la târgurile de turism din orașele de destinație ale curselor.

JB: Cu ce rezultat credeți că puteți veni după întâlnirea cu Ryanair, de la Dublin?

P.S.: De la Dublin pot veni cu trei variante: să avem parte de o suspendare și apoi să vedem ce se întâmplă de la primăvară; să încercăm să menținem măcar o parte din cursele existente, sau varianta cea mai neagră, ca Ryanair să iasă complet de la Oradea.

În funcție de rezultatul discuției de la Dublin, vom pune în mișcare planul B.

JB: Cum arată acel plan B?

P.S.: Este neplăcut, dar panică nu este. La nivelul la care vom fi, infrastructural, noi vom fi în stare să aducem alternative. Pentru că noul terminal va fi finalizat la toamnă. În principiu, nu mai mergem pe varianta exclusivității cu Ryanair și reluăm discuțiile pe care le-am avut.

Sunt ferm convins că dacă totuși suspendă temporar lucrurile (zborurile – n.red.), noi vom crea alternative. Nu vom aștepta ca Ryanair să vină înapoi sau nu. Ei trebuie să vină înapoi, pentru că au contract cu noi pe cinci ani.

De ieri seară am făcut primii pași pentru planul B. Am anunțat posibilii parteneri că după discuția de la Dublin vom putea discuta pentru orarul de toamnă (Pasztor refuză să nominalizeze posibilii parteneri – n.red.).

JB: Să înțeleg că exista o clauză de exclusivitate cu Ryanair?

P.S.: Nu, nu exista o variantă de exclusivitate cu Ryanair. Am ținut cont că Ryanair au fost primii și am încercat să nu creez variante paralele cu ei. Acum o lună fusesem sunat de Wizz Air, de la Londra. Însă, de vreme ce am intrat într-un parteneriat cu Ryanair, concretizat cu deschiderea a cinci destinații internaționale, nu mi se părea etic să purtăm discuții și cu alții.

Acum, dacă vom ajunge la varianta suspendării, sunt obligat să asigur alternative pentru Oradea. Avem în regulă infrastructura aeroportului și sunt ferm convins că vom atrage firme de transport.

JB: Poate alții, în locul dvs., ar fi înțeles să procedeze altfel și ar preferat să aducă o concurență pentru Ryanair pe Aeroportul Oradea.

P.S.: Rămâne de văzut după discuția de la Dublin. Rămân sceptic în privința Wizz Air. Au fost la Oradea, am discutat cu ei în urmă cu un an, au stat o noapte aici și, totuși, nu am reușit să ajungem la un numitor comun. Aceasta fiindcă am observat că doar în condiții imposibile pentru noi intrau în discuții să opereze de pe Aeroportul Oradea, în condițiile în care nu numai la Debrețin, dar și de la Satu Mare există deja o cursă Wizz Air.

JB: Lufthansa?

P.S.: Ei voiau să vină pe o perioadă de un an. Ar fi lăsat aici o aeronavă mai mică – Lufthansa Regional – pentru ruta Oradea – Ljublijana, unde au ei hub. De acolo ne-au oferit 12 capitale în Europa, în maximum trei ore distanță de călătorie. Ni se propunea să facem o construcție economico-financiară pe cursa Oradea – Ljubljana, în sensul de a împărți veniturile și cheltuielile pe această rută. Și dacă urma să fie pe plus, și dacă urma să fie pe minus. Însă cel mai ieftin bilet negociat era 150 de euro, spre Viena. Tot ce era mai departe de Viena costa 220 de euro, în timp ce la Ryanair era de maximum 25 de euro.

