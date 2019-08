Interviu în exclusivitate: Shifty Shellshock, solistul formaţiei americane Crazy Town

L-am întrebat pe organizatorul festivalului Way Too Far, Mihai Petruţ, ce au cerut membrii trupei americane Crazy Town. Şi mi-a răspuns: „Nimic. Sunt oameni absolut normali”. I-am întrebat şi pe ei şi au răspuns zâmbind: „Am fi vrut limonadă cu gheaţă de la Polul Nord, apă de pe Everest şi lămâi aduse din Portugalia, dar am cerut doar câteva energizante.

Solistul trupei, Shifty Shellshock, după ce a făcut o plimbare cu hidrobicicleta pe lac şi un zbor cu avionul alături de prietena lui, a ajuns la scena festivalului Way Too Far pentru soundcheck. Înainte însă, ne-a acordat un interviu în exclusivitate.

– Nu sunteţi pentru prima oară în România, dar sunteţi pentru prima dată în Bihor. Care sunt impresiile tale legate de România?

– Îmi place. Toată lumea e dulce, plină de pasiune, mai relaxată, prietenoasă. M-am simţit foarte bine aici, foarte comfortabil.

– Ce părere ai despre muzica rock est europeană?

– Am ascultat câteva trupe foarte bune. Sunt câteva trupe de metal bune. Sunt prieten cu cei de la Infected Rain, cu cei de la Scissorhands. Sunt câteva trupe pe care le-am auzit şi aici şi întotdeauna m-am simţit bine la concertele lor. Îmi plac festivalurile. Sunt câteva trupe de metalcore bune. Ascult o trupă şi ştiu dacă îmi place sau nu, îmi place să ascult trupe noi şi să susţin trupe. Nu îmi place să ascult însă prea mult trance, de exemplu, pentru că îmi blurează perspectiva muzicii pe care o fac. Dar sunt întotdeauna interesat. Însă nu îmi place să ascult albume întregi. Intru pe internet şi caut.

– Cum ţi se pare publicul din România?

– Publicul e foarte receptiv la muzica noastră ceea ce e foarte tare, la fel ca şi faptul că putem veni aici. Multă lume vine la concertele noastre pentru că îşi aminteşte de piesa „Butterfly” şi când ne vede show-ul este entuziasmată Ceea ce e important pentru mine este să las publicul să vadă imaginea de ansamblu a ceea ce face trupa mea, pentru că nu suntem doar un singur cântec. Suntem o trupă adevărată, vom lansa în curând un nou album, aşa că este foarte important. Lumea nu ne mai găseşte doar într-un play-list de MTV, acum are la dispoziţie internetul, ne poate asculta cât de mult doreşte şi ne vede: aştia suntem noi, asta facem. Am pus pe internet un album în 2015. Fanii noştri ştiu asta. Este un album foarte tare, cu cât îl cântăm mai mult, cu atât lumea ne caută piesele.

– Ce aţi inclus în playlist-ul concertului de la Way Too Far?

– Avem câteva piese noi de pe viitorul album, care unele nici măcar nu sunt finalizate dar vreau orium să le cântăm, şi care probabil vor fi puţin altfel de cum vor suna în final. Apoi vom cânta câteva piese de pe celelalte albume ale noastre, inclusiv „Butterfly”. Mai cânt şi câte o piesă de pe albumul meu solo. E o listă interesantă. De-a lungul anilor s-au adunat mai multe piese decât poţi să pui pe un playlist de concert. E amuzant şi să vezi reacţiile oamenilor, să vezi ce ar vrea să asculte. Doar că nu chiar toate piesele le putem cânta live. Sunt unele de pe album la care s-a recreat sunetul. DJ-ul nostru a încetat din viaţă şi nu am prea găsit un alt DJ la fel ca el. El făcea multe din efectele de sunet pe scenă. De multe ori vreau să cânt o piesă şi ceilalţi îmi amintesc: nu, nu poţi să o cânţi pe aia.

– Câteva cuvinte pentru cei prezenţi la Way Too Far Rock Festival.

– Sunt fericit să fiu aici. Vom reveni în fiecare an în România. Avem două albume noi de scos, unul solo şi unul cu trupa. Noul album al trupei se va numi „Crazy Town X”. De lansarea primului sigle am să mă ocup chiar eu, am o problemă când vine vorba de casele de discuri. Mulţi îmi zic ‘de ce nu o faci tu?’, alţii îmi spun ‘nu, ai nevoie de case de discuri’. Aş putea să îmi vând albumele singur. Casele de discuri nu pun pasiune în treaba asta. Dar aş vrea să găsesc o casă de discuri care să facă asta. Lumea ştie de „Butterfly” dar mai avem multe alte piese de succes. Mi-aş dori o casă de discuri care să ne vândă nu pentru că deja le place trupa noastră – nu asta mă interesează – ci să prezinte formaţia Crazy Town noii generaţii.