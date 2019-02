INTERVIU | Tăriceanu: ALDE ține la investițiile în infrastructură

BIHON: Domnule președinte, au trecut mai bine de doi ani de când ALDE se află la guvernare alături de PSD. În ce măsură credeți că a reușit formațiunea pe care o conduceţi să-și impune viziunea în actul de guvernare?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: ALDE și-a asumat rolul de busolă a guvernării, adică de a promova acele măsuri liberale care pot asigura dezvoltarea economică a României și respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Coaliția de guvernare are un obiectiv clar, acela de a aduce bunăstarea în buzunarele românilor și de a dezvolta România.

În domeniul economic, ALDE susține trei principii majore de factură liberală care se regăsesc în măsurile guvernamentale:

Recompensarea performanței și eforturilor românilor care au contribuit decisiv pentru ca România să aibă printre cele mai mari creșteri economice din UE, prin reducerea taxării, precum și creșterea salariilor și a pensiilor.

Sprijinirea antreprenorilor și a mediului de afaceri, pentru că România are nevoie de o economie națională puternică, dezvoltată la nivelul fiecărui județ.

Investiții în infrastructură, concomitent cu reducerea cheltuielilor instituțiilor și autorităților publice.

Este un principiu liberal de a recompensa și încuraja performanța, de aceea ALDE a susținut și va susține creșterea veniturilor, astfel încât România să nu mai fie văzută ca un furnizor de mână de lucru ieftină.

BIHON: Concret, care sunt acele măsuri guvernamentale pe care și le poate revendica partidul dumneavoastră?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: Am susținut legea salarizării, care a făcut corecții importante în multe sectoare profesionale, cum ar fi învățământul și sănătatea, dar am susținut și creșterea pensiilor, pentru că e normal ca, după o viață de muncă, bătrânii noștri să ducă un trai decent.

Am susținut în 2017 modificarea Codului Fiscal pentru a reduce impozitul pe venit de la 16% la 10%. Totodată, am susținut în noul Cod Fiscal reducerea fiscalității și simplificarea birocrației.

Am susținut și susținem în permanență un parteneriat între stat și mediul de afaceri.

Ca partid liberal, ALDE a contribuit la legea prevenției, precum și la demararea programului guvernamental Start-Up Nation.

Am susținut realizarea unui amplu program investițional pe infrastructură care a fost lansat odată cu proiectul de buget pentru 2019. Acesta, pe de o parte, continuă programele deja începute, cu finalizarea a 180 de kilometri de autostradă, iar pe de altă parte lansează noi proiecte, atât în ce privește calea ferată prin construirea unei căi ferate care să unească Estul țării, Constanța, de Vestul țării, Curtici. Apoi, avem în vedere modernizarea unor drumuri în regim de autostradă, iar la nivel politic s-a asumat și s-a inclus în mai multe modalități de finanțare autostrada care unește Estul României de Vestul țării.

De asemenea, anul trecut iniţiativa legislativă a colegului nostru, deputatul Alexandru Băişanu, s-a concretizat în adoptarea Legii 416/2018, care vizează introducerea unor limitări în privinţa beneficiarilor venitului minim garantat. Cu alte cuvinte, persoanele care sunt apte de muncă şi primesc venitul minim garantat, prin această lege au dreptul să refuze o singură dată un loc de muncă.

În completarea acestei propuneri, ALDE a propus o serie de modificări ale OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România prin inițiativă legislativă. ALDE vizează eliminarea discriminării dintre muncitorii români în raport cu cei străini pentru aceeași muncă prestată.

BIHON: Un cartof fierbinte pentru această guvernare a fost și rămâne subiectul Justiției. Observăm cum relațiile Uniunii Europene cu Statul Român sunt afectate de măsurile legislative luate de actuala guvernare, în domeniul Justiției. Opoziția și o parte a societății civile vă acuză, atât pe dvs., cât și pe partenerul dvs, dl Liviu Dragnea, că acționați în interes propriu. Cum răspundeți acestor acuzații?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: Pentru ALDE, stoparea abuzurilor din justiţie şi respectarea drepturilor şi demnităţii umane reprezintă o bătălie pe care am început-o și consider că până acum am reușit o serie de victorii importante. ALDE a avut o contribuție clară la dezbaterea publică cu privire la abuzuri, la conștientizarea pericolului reprezentat de acțiunile anti-democratice ale instituțiilor de forță. Majoritatea românilor au înțeles cum a fost folosită Justiția în ultimii ani, iar oficialii europeni nu mai pot ignora faptul că s-au comis abuzuri grave.

ALDE a susținut modificările legislative care să asigure reformarea Justiției. Nu cred însă că putem spune că nu se mai comit abuzuri și nici că, în viitor, nu vor mai fi semnate noi protocoale secrete fără ca românii să știe acest lucru. Temerea mea este aceea că, dacă PNL și USR ajung la putere, primul lucru pe care îl vor face este să permită semnarea unor noi protocoale ilegale, exact cum a făcut guvernul Cioloș în 2016.

Trebuie eliminate orice abuzuri din sistemul de justiție, trebuie îndreptate erorile care au fost în legile care au guvernat justiția din România în ultimii ani, care au dus la apariția celebrelor protocoale. În privința recomandărilor, așa cum am tot repetat, sigur că le luăm în considerare, însă în măsura în care acestea pot fi și aplicabile. Nu uitați că sunt unele recomandări care, dacă ar fi aplicate, ar încălca legile țării, dar și Constituția.

BIHON: Cum vedeți rezolvarea nemulțumirilor apărute în domeniul bancar, în urma OUG 114/2018, ce a instituit deja celebra taxă pe lăcomie? Se speculează că această măsură a fost instituită deoarece Guvernul este interesat, de fapt, să se împrumute de la bănci la dobânzi mai mici.

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: În ceea ce privește nemulțumirile apărute în domeniul bancar, i-am invitat pe reprezentanții domeniului la o discuție la Senat. Am vrut să găsim o formulă mai bună, care să protejeze populația, dar să fie acceptabilă și de sistemul bancar. Din punctul meu de vedere, băncile au rolul lor important pentru economia românească și susțin o colaborare în care atât populația, dar și sistemul bancar să aibă de câștigat. În locul unei logici de tipul ”ori, ori”, am propus o logică de tipul ”și/și”.

Aș vrea să fiu bineînțeles: OUG 114 nu a fost făcută să le facă viața grea băncilor, ci ca să facă viața mai ușoară cât mai multor români.

Dialogul purtat cu aceștia a pornit de la ideea că, dacă sunt efecte nedorite, putem să le corectăm în Parlament, fără să schimbăm ideea ordonanței! Avem toată deschiderea să discutăm deschis, la obiect, pentru a scoate o lege cât mai bună. Ordonanţa, după cum ştiţi, poate suferi modificări dacă sunt justificate, argumentate, pe parcursul legislativ.

BIHON: Câți europarlamentari își propune ALDE în alegerile europene?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: Noi în momentul de faţă suntem cotaţi în sondaje undeva la 12-13% şi cred că acesta este un indicator bun pentru ceea ce urmează. Obiectivul nostru este să trimitem în Parlamentul European 5 români competenți și experimentați. Tocmai ce am încheiat procedura de selecție a candidaților pentru alegerile pentru Parlamentul European.

BIHON: Oradea, Cluj-Napoca, Arad şi Timişoara s-au constituit în Alianţa Vestului și își propun o dezvoltare accelerată, folosind inclusiv această formulă de colaborare. Considerați că acest tip de inițiative constituite la nivel regional ar trebui încurajate de Puterea de la București?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: În principiu, sunt de acord cu astfel de inițiative, în măsura în care nu au un obiectiv politic și sunt făcute pentru dezvoltarea comunităților. Am spus încă de la momentul înființării acestei alianțe că, dacă vrem ca România să se dezvolte, iar localitățile din țara noastră să reducă decalajul față de statele europene, orice inițiativă care poate să contribuie la acest deziderat e binevenită.

Inițiativa primarilor este un demers pe care îl putem considera absolut normal, spre binele comunităților pe care le reprezintă. Dar important e să vedem și rezultate, iar până acum nu am auzit nimic. Dacă acest proiect se va realiza măcar într-o anumită măsură, atunci va fi bine pentru locuitorii din Bihor, dar și din celelalte județe.

BIHON: În ce măsură sunteți hotărât să candidați la alegerile prezidențiale? Pe cine ați prefera în turul II? Pe Klaus Iohannis sau pe Gabriela Firea?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: N-am luat decizia în acest sens. Posibilitatea unei candidaturi nu îmi este străină, așa cum am mai afirmat. E o decizie foarte grea, foarte serioasă şi vom decide mai târziu. Mai e timp să analizăm care e cea mai bună variantă. O să discutăm cel mai probabil după alegerile pentru Parlamentul European.

BIHON: Credeți că după 2020, în România ar fi posibilă o alianță la guvernare între stânga și dreapta, după modelul german? Este de dorit o asemenea variantă, pentru o dezvoltare accelerată?

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU: Până în 2020 este foarte mult timp. E prea devreme să ne gândim acum ce ar fi posibil atunci. Important e să rezolvăm lucrurile importante pentru România. Vom vedea care vor fi rezultatele alegerilor, ce vor decide românii.