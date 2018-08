Investițiile în agrement pe Lacul Lugaș, blocate de Hidroelectrica

„Prin zeci de adrese am cerut celor de la Hidroelectrica să ne de-a avizul să putem investi în Lacul Lugaș pentru a igieniza zona și pentru agrement”, spune primarul de Lugaș Sorban Levente. Pe toată porţiunea din dreptul comunei Lugaş, Crişul Repede este amenajat cu 2 mari lacuri de acumlare: Lacul Lugaș și Lacul Tileagd. Conform primarului Sorban Levente, luciul de apă de pe lacul Lugaș se întinde pe 600 de ha. „Hidroelectrica tolerează agrementul și pescuitul pe Lacul Lugaș, însă nu ne dă acceptul să investim acolo, să putem crea cu adevărat o zonă de agrement”, spune primarul Sorban Levente. Zona de agrement din jurul lacului ar putea fi integrată după investiții într-un adevărat circuit tuiristic din care să facă parte : monumente istorice, rezervaţii naturale, zonă turistică -Poiana Florilor, vila President, Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” , construită în secolul XVII, Biserica de lemn “Buna Vestire”, construită în 1720. la acestea se adaugă elemente peisagistice: Valea Lolii, Valea Hutii.

O acțiune de igienizare este necesară la Lacul Lugaș. La o acțiune precedentă derulată în urmă cu câțiva ani, s-au găsit de toate: de la pantofi desperecheati, animale moarte, la nelipsitele flacoane de plastic. Atunci, presa menționa că lacul dă bătai de cap angajatilor “Hidroelectrica” Bihor, în administrarea căreia se află. Și asta, deoarece gunoaiele blochează evacuarea apei în zona ecluzelor. Astfel, în caz de pericol, evacuarea apei ar fi greu de realizat. Conducerea de atunci a Hidroelectrica se plângea că „ne-am transformat într-un fel de gunoieri pentru cetățeni”. „ Scoatem anual zeci de camioane de deșeuri menajere din acest lac, pentru ca activitatea noastră să se poata desfășura normal. Am sesizat primăriile din amonte de baraj, din localitățile riverane Crișului Repede, în speranta că-i vor sensibiliza pe cetățeni să nu mai arunce tot ce le e de prisos prin casă în apă. Demersurile noastre nu au avut rezultatul scontat, iar rezultatul se vede. Lacul de acumulare trebuie să fie, iar și iar, curățat de gunoaie”, reclamau capii Hidroelectrica.

Lacul de acumulare de la Lugaș s-a construit în cadrul unei lucrări hidrotehnice unice în țară, în anii 80, urmare a inundațiile devastatoare din anii ’70 din Campia de Vest provocate printre alte râuri și de Crișuri. Proporțiile inundațiilor de atunci au determinat regimul comunist să ia în calcul construirea unor baraje, care să protejeze ogoarele și localitățile de revărsarea apelor.

Proiectul hidroenergetic unic în România includea o „salbă de lacuri”, din care au făcut parte lacurile: Lugașu de Jos, Urvind, Tileagd, Săbolciu, concepute pentru a asigura alimentarea cu apa a Oradiei, pentru irigații și pentru producția de energie electrică. Lacul Lugaș are un volum de un milion de mc de apă, spune primarul și este populat cu diversde specii de pește. Lacul Tileagd este, la rândul său o atracție, pentru pescari și are propria poveste pescărească care spune că aici exista chiar un monstru – Mișu, un exemplar de somn lung de peste cinci metri. Dincolo de poveste, despre lacul Tileagd se spune că are ea mai mare densitate de pește dintre toate apele României. Directorul Hidroelectrica nu a putut fi contact pentru un punct de vedere, deoarece telefonul îi este închis de două zile.