Ionel Onofraş expune în Cetate

O nouă expoziţie va fi vernisată în cadrul celei de a VII-a ediţii a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de Szathmári – Szathmári Pap Károly” organizat Asociația Internațională „Euro Foto Art”. Este vorba de expoziţia artistului fotograf Ionel Onofraș din Iaşi, membru al Asociației Internaționale ”Euro Foto Art.

În sălile de expoziții temporare ale Colecției de Tehnică și Artă Fotorafică ”Ștefan Tóth István” din cadrul Muzeului Orașului Oradea – Compex Cultural vor fi expuse 72 de fotografii mono și color. Artistul fotograf expozant a debutat in fotografia digitală si implicit in domeniul artelor vizuale relativ recent. A absolvit Școala de fotografie de la CPPC Bucuresti, clasa Francisc Vaida, după care a debutat cu expoziţii colective în cadrul Asociaţiei Bucureştiul meu drag, condusă de Andrei Bîrsan. În 2008 a participat cu Asociaţia „Orașul meu drag” la cinci expoziţii colective printre care cea organizată în cadrul zilelor României la Berlin. Între anii 2009 – 2010 a expus în cadrul unor expoziții de grup la Institutul Diplomatic Român Bucuresti, la renumitele Saloane „Fotoetnografica” Baia Mare, cele itinerante „Marea Hoinareala, vernisate la Iaşi, Bucureşti și Suceava, etc. A fost prezent cu fotografiile sale la o serie de expoziții de artă fotografică organizate în cele mai mari orașe ale României: Arad, Baia Mare, Bistrița, Brașov, București, Cluj Napoca, precum și peste granițele țării: Sankt Petersburg si Ekaterinenburg (Federația Rusă), Praga (Cehia), Beijing, Zhuhai, Shenzen (China) etc.

Cu lucrările sale participă cu regularitate la diferite saloane naționale și internaționale de artă fotografică cu care a obținut diferite premii și medalii. Este lector pentru diverse genuri de fotografie în cadrul „Photo Romania Festival” şi la diverse workshop-uri.

Vernisajul expoziției organizate de Asociația Internațională „Euro Foto Art” în parteneriat cu Muzeul Orașului Oradea – Complex cultural va avea loc marți, 12 februarie, la ora 16:00. Expoziția artistului fotograf Ionel Onofraș va rămâne la dispoziția publicului vizitator până în 7 martie, de marți până duminică între orele 09:00 – 17:00.