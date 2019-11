Irem General Contractor – angajeaza! Vino si tu in echipa noastra!

Pentru santierul nostru din Ungaria,

ANGAJAM:

» Sudori (argon & electrod, certificare 141+111,

EN, ASME IX)

» Tubulatori (experienta in izometrie, suturi

si izolatii la nivel industrial, procedura

tehnologica, operare flex etc.)

» Macaragii (macara telescopica)

» Montatori structuri metalice (experienta

structura si suporti etc.)

» Montatori (robineti, flanse, flansare, filetare etc.)

» Schelari

» Lacatusi mecanici

» Vopsitori industriali

» Legatori de sarcina

» Montatori/ Instalatori

» Sefi de echipa mecanici

» Soferi (autobus & camion – categ D, C, CE)

» Muncitori necalificati

Oferta noastra:

• companie multinationala, cu multiple proiecte in intreaga lume

• continuitate in munca in proiectele firmei – 12/18 luni

• salariu atractiv, in functie de calificare

• cazare, masa si transport asigurate de catre companie

• zece (10) zile de vacanta la fiecare 3 luni lucrate

• oportunitati de dezvoltare profesionala

Vrei sa faci parte din echipa noastra?

Contacteaza-ne simplu prin una dintre modalitatile de mai jos:

• suna-ne la numarul de telefon 0720 529 351 / 0731 004 569

• trimite-ne CV-ul tau la adresa de e-mail hr@iremgeneralcontractor.ro

• vino la un interviu la sediul companiei (Str. Gheorghe Polizu 58-60, Sector 1, Bucuresti, Romania)