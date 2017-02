Istoria Sfantului Valentin. Cutii de trandafiri pentru persoana iubita si ce simbolizeaza culorile trandafirilor.

In secolul al XIV-lea, poetul Geoffrey Chaucer a scris in Parlement of Foules despre aceasta zi, ca fiind cea in care ”orice pasare isi alege perechea”. Acest poem fusese redactat cu ocazia logodnei dintre regele Richard al II-lea al Angliei si Anna de Boemia.

Romantismul asociat cu Ziua Sfantului Valentin a devenit o traditie in literatura medievala a cavalerilor. De asemenea, nobilii din soceiatea engleza a acelor vremuri au inceput sa trimita iubitelor sau sotiilor scrisori de dragoste, semnate “al tau Valentin”.

Si femeile au inceput sa foloseasca aceasta zi pentru a face declaratii de dragoste, fiind celebre versurile Ofeliei din piesa lui William Shakespeare, Hamlet. “Maine-i Sfantul Valentin/ Dis de dimineata/ La fereastra iata-ti vin, /Ca sa-ti fiu mireasa…”



In 1979, o editura britanica a produs felicitari de Sfantul Valentin, care contineau sugestii de texte de dragoste, pentru tinerii care nu aveau imaginatie sa compuna propriile mesaje. Astfel a aparut si traditia schimburilor anonime de biletele.

In secolul al XIX-lea, aceste carticele cu mesaje erau atat de populare, incat au inceput sa fie facute pe banda rulanta, in fabrici. In prezent, se estimeaza ca in fiecare an, aproximativ 15 milioane de felicitari sunt trimise prin Internet, desi felicitarile clasice au inca o mare cautare, mai ales in randul copiilor si al elevilor.

Totodata, Ziua Îndrăgostiţilor este momentul pe care peste 220.000 de persoane il aleg în fiecare an pentru a cere în casatorie persoana iubita. Barbatii trebuie sa fie pregatiti, cand fac acest pas si le recomandam sa fie “inarmati” cu cutii de trandafiri la moda (le vedeti in poze), care vor surprinde cu siguranta placut partea feminina si care sunt foarte apreciate la momentul actual in toata lumea.

Se zice ca in functie de culoare, trandafirii transmit un mesaj:

trandafiri rosii: te iubesc

trandafiri albi: inocenta, puritate, sinceritate.

trandafiri roz: gratia si delicatetea.

trandafiri portocaliu (piersica): modestia.

trandafiri mov: bucuria si incantarea.

trandafiri rosii burgundy: frumusetea suprema.

trandafiri portocalii: optimism si energie.

trandafiri galbeni: infidelitatea, dar cu siguranta, cine ofera trandafiri galbeni nu se gandeste la aceasta semificatie negativa.

