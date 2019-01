La 25 de ani, printre cei mai buni ingineri din UK în 2018

Lui nu are de ce să-i fie teamă de consecințele Brexitului. „Am fost in Top500 ingineri din Anglia pe 2018, dar de această dată pentru performanțe comerciale și operationale”, spune Richard Szilagyi.

An de an, orădeanul Richard Gabor Szilagyi se află printre cei mai buni ingineri din Regatul Unit.

„Am fost onorat să fac parte din evenimentul fantastic din Liverpool, la The Manufacturer Top 100 2017, foarte mândru că am fost numit Unsung Hero pentru Hayward Tyler Group PLC (HTG). Nu aș fi putut realiza acest lucru fără ajutorul colegilor, mentorilor și prietenilor mei”, spunea orădeanul anul trecut.

În acest an, istoria s-a repetat în cazul său, creativitatea și spiritul său de inovație fiind pe deplin apreciate. Richard nu se află la prima nominalizare în topul primilor 100 de angajaţi, oameni care au avut o activitate cotată la „excepţional”.

Printre altele, tânărul orădean a fost recompensat pentru că și-a pus amprenta creativității pe un sistem care are un potenţial de profit de un miliard de lire în următorii 40 de ani. A produs o adevărată revoluție în maniera de lucru a gigantului, avansând ideea de a printa produse care cântăreau şi 20 de tone, reducând de 10 ori masa acestora, practic ușurând tot fluxul tehnologic.

Pentru prima dată, orădeanul şi-a văzut numele în top la doi ani după angajare. Compania în care orădeanul este remarcat an de an nu e una oarecare. Așa cum ne-a explicat deja tânărul orădean, Hayward Tyler Group este o companie al cărui Centru de Excelenţă deţine cea mai avansată instalaţie din lume pentru fabricarea de motoare specializate cu lichid chimic, cu angajaţi în toată lumea.

Pentru meritele sale, Richard le-a fost prezentat Ducelui şi Ducesei de Cambridge, William Arthur şi Kate Middleton, când aceştia au deschis noua unitate „fit-for-nuclear” a lui Hayward Tyler din Luton, prilej cu care Will și Kate au recompensat compania cu Premiul Reginei pentru Întreprinderi (comerț exterior) – The Queen’s Award for Enterprise (International Trade). Orădeanul a fost cel care i-a înmânat Ducelui foarfeca de aur pentru a inaugura Centrul de Excelenţă.

La Pitti Uomo

Deși lucrează în domeniul ingineriei, Richard Szilagyi cochetează și cu lumea modei, primele sale apariții publice în lumina reflectoarelor în Oradea fiind din această postură. Apoi, la Londra, primul său job a fost tot în lumea modei.

Richard a povestit că mergînd pe stradă a simțit că îl bate cineva pe umăr și-l întreabă dacă și-ar dori să apară pe catwalk. Și în aceste zile, Richard a participat alături de o echipă din Londra la un shooting, la Florența, arborând o imagine perfectă la Pitti Uomo, probabil cel mai mare târg de modă destinat bărbaților.

Richard la Pitti Uomo © Richard la Pitti Uomo

Pitti Uomo are loc de două ori pe an în ianuarie și iunie, iar evenimentul principal are loc la Fortezza de Basso, Florența, Italia.

Datorită fotografiilor de street style: The Sartorialist, Guerre, Tommy Ton, Nam și mulți alții, târgul a prins o popularitate atât de mare pentru că prin intermediul imaginilor s-au transmis în întreaga lume stop cadre cu cele mai creative și bine îmbrăcate persoane din lume.

Majoritatea publicațiilor importante de stil masculin sunt prezente la Pitti Uomo și promovează aceste valori. Pitti Uomo este gestionat de organizația Pitti Immagine care este „vinovată” de cele mai mari fashion show-uri din lume din 1950 încoace.