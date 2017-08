La Lotus Center, ne pregătim pentru întoarcerea la școală cu lecții de astronomie, ateliere de gătit, jocuri și oferte speciale!

În perioada 6 – 8 septembrie, la Lotus Center are loc campania Back to School, prilej cu care copiii vor putea petrece împreună ultimele aventuri din vacanţă şi în acelaşi timp, se vor pregăti cum se cuvine pentru noul an de şcoală!

Programul celor 3 zile de activități este dinamic, interactiv și nu în ultimul rând, educativ. Distracția începe miercuri, în 6 septembrie, când cei mici vor avea ocazia de petrece 3 ore alături de Căpitanul Thomas și mateloții săi. Programul va cuprinde jocuri și concursuri interactive, pictură pe față și bineînțeles, modelaj de baloane – activitatea preferată de toți copiii. În cea de-a doua zi, 7 septembrie, cei prezenți la eveniment vor învăța cât de sănătoase sunt gustările din pauze şi cum le putem îmbunătăţi, astfel încât acestea să fie mai hrănitoare. Atelierul Bag4School este susținut de Amelia Șelariu – nutriționist dietetician, alături de echipa Food Revolution și SarahPop. Seara se va încheia cu defilarea a 10 micuțe prințese ale Școlii Miss Gift of Beauty, care ne vor prezenta ținute și aticole pe cât de trendy, pe atât de utile în noul an școlar. Ziua de vineri este dedicată în întregime astronomiei! Alături de Școala Planetelor, într-un planetariu gonflabil, vom învăța lucruri interesante despre sistemul solar, despre fiecare planetă în parte şi vom asista la simulări de coliziuni între planete. Lecţiile sunt interactive şi reprezintă o metodă nouă şi modernă de a-i atrage pe copii spre cunoaştere şi ştiinţă. Proiectul îşi propune să le insufle copiilor bucuria de a învăţa, dorinţa de a cunoaşte şi curajul de a privi spre stele şi dincolo de ele. Spectacolele vor avea loc din oră în oră în data de 8 septembrie, în intervalul 10:00-18:00, iar intrarea este liberă, dar se face DOAR pe bază de programare telefonică prealabilă la tel. 0760.89.68.68. Toate activități din cadrul capaniei Back to School vor avea loc în zona Pellini Top – Carrefour iar participarea este gratuită! Totodată, luna septembrie este un moment ideal pentru a cumpăra articole pentru școală, întrucât magazine precum Noriel, Diverta, Hervis Sports și Carrefour au pregătit oferte Back to School de nerefuzat! Parteneri eveniment: Benvenuti, Carrefour, C&A, Diverta, Hervis Sports, Noriel, Sarah Pop, StarShinerS, Şcoala de Prinţi şi Prinţese Gift of Beauty. Parteneri media: KissFm, MagicFm, Zi de Zi Oradea, Zile și Nopți. Advertorial!