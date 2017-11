Larisa Florian, vicecampioana europeana

Concurand in limitele categoriei 52 kg, Larisa a avut un parcurs aproape perfect, ajungand pana in finala. Judoka oradeana a trecut in primul tur de Lisa Denng (Austria), dupa care a invins-o pe Ana Perez Box (Spania), in cadrul sferturilor de finala. In semifinale, Larisa a batut-o pe Nazakat Azizova (Azerbaidjan), calificandu-se astfel in ultimul act al competitiei.

In finala, sportiva noastra a fost, din pacate, invinsa de Distria Krasniqi (Kosovo), ramanand astfel cu medalia de argint a categoriei sale. Aceasta performanta intregeste rezultatele foarte bune din actualul sezon ale Larisei.

Judoka oradeana va castiga fara indoiala in acest an titlul de cea mai buna sportiva a judetului.