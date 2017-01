„Let’s Be ECO!” Concurs destinat școlilor din mediul rural

Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, Romania!”, anunță lansarea concursului „Let’s Be Eco!”. În cadrul competiției, 40 de școli vor primi calculatoare, laptop-uri și birouri.

Desfășurată în cadrul primei ediții a proiectului de economie circulară „Let’s Be ECO!”, competiția se adresează unităților de învățământ din mediul rural, în scopul reutilizării resurselor. Concursul se va desfășura în perioada 10 ianuarie – 30 aprilie 2017 și are ca obiectiv distriburea unor calculatoare/laptop-uri și birouri alocate în urma disponibilizării, în școlile din mediul rural. Astfel, fiecare dintre cele mai implicate 40 de școli vor primi câte 15 calculatoare/laptop-uri și 7 birouri. Calculatoarele/laptop-urile și obiectele de mobilier oferite în cadrul competiției sunt obiecte folosite, dar aflate în perfectă stare de funcționare. În acest scop, Garda Națională de Mediu va disponibiliza câteva sute de calculatoare și laptop-uri pentru a fi reutilizate în cadrul unităților școlare. Înscriere În vederea participării la această competiție, școlile pot solicita înscrierea în proiect la adresa concurs@letsdoitromania.ro, prin completarea unei scrisori de motivație și a unui formular de înscriere, disponibile pe site-ul www.letsdoitromania.ro. În acest sens, datorită numărului mare de solicitări venite din partea unităților școlare, s-a decis prelungirea perioadei de înscriere până la data de 8 februarie. Următoarea etapă a concursului constă în realizarea de către elevi a unor creații pe teme de mediu și va avea ca termen-limită data de 28 februarie. În această etapă, elevii școlilor participante la concurs sunt invitați să creeze obiecte din materiale reciclabile sau machete, planșe, desene etc., care au ca temă mediul înconjurător. Lucrările vor fi trimise, sub formă de fotografii, pe adresa de e-mail concurs@letsdoitromania.ro. Aceste activități au scopul responsabilizării elevilor pentru protejarea mediului înconjurător și însușirea corectă a conceptului de deșeu. Evaluarea lucrărilor se va face luând în considerare criterii precum creativitatea, originalitatea și complexitatea lucrărilor, dar și nevoia argumentată în formularul de înscriere și numărul de elevi participanți raportat la numărul total de elevi din fiecare unitate de învățământ înscrisă. Clasamentul final al celor mai implicate școli la nivel național va fi publicat în perioada 10 – 15 martie. „Suntem foarte bucuroși că, prin parteneriatul cu «Let’s Do It, Romania!», putem da noi înșine un exemplu de refolosire a unor echipamente și, în același timp, sprijinim școlile din mediul rural. Ne propunem să continuăm acest tip de acțiuni și pe viitor, în scopul diminuării risipei prin consumul rațional al resurselor. Ceea ce vrem să evidențiem este faptul că Garda Națională de Mediu nu este doar o instituție care controlează și sancționează. Misiunea noastră este de a crea o altă mentalitate la nivelul comunităților, o mentalitate prin care să se conștientizeze faptul că oamenii și mediul se află într-o continuă interacțiune. Societatea nu trebuie doar să protejeze mediul, ci să facă în așa fel încât să refolosească și să recicleze cât mai multe dintre obiectele pe care le produce. Într-o societate ideală, noțiunea de deșeu ar trebui să dispară”, a declarat comisarul general al GNM, Bogdan Trif. Proiectul „Let’s Be ECO!”, organizat de echipa „Let`s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu, este dedicat școlilor din mediul rural din toată țara și urmărește ca elevii să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător și a conservării resurselor. Regulamentul concursului poate fi consultat pe site-ul www.letsdoitromania.ro.