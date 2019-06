Licitație pentru parcarea ce a distrus baza Voința

Administrația Domeniului Public deținută de municipiul Oradea a scos la licitație execuția parcării ce va fi edificată pe locul fostei baze Voința. Reamintim că administrația Bolojan a ținut să distrugă baza sportivă Voința, lăsând-o apoi în paragină ani de zile, până când s-a urnit, efectiv, proiectul noului parking municipal supraetajat. În ultima vreme, fosta bază de tenis primise o destinație cât se poate de jalnică, din partea Primăriei Oradea – aceea de loc de depozitare a mașinilor ridicate de prin oraș…

Anunțul de participare pentru licitația privind atribuirea execuției lucrării a fost publicat vineri, 21 iunie 2019, pe SEAP. Parcarea va fi construită în locul fostei baze sportive Voința, pe str. Academiei – George Barițiu din Oradea. Data-limită pentru depunerea ofertelor este 5 august 2019, ora 15:00, anunță societatea condusă de Liviu Andrica, liberal, ca și primarul Bolojan.

„Terenul pe care urmează a fi construită parcarea este situat într-o zonă accesibilă traficului rutier, lângă Colegiul Național Mihai Eminescu, Palatul Poștelor și Biserica Romano-Catolică «Maica Îndurerată», într-un perimetru delimitat de arterele majore de circulație de pe străzile Roman Ciorogariu, George Barițiu, Moscovei și Academiei, cu acces dinspre str. George Barițiu”, anunță ADP.

Diferențe între parking-uri

Parcarea are mai puține locuri de parcare, precum cea ce va fi construită pe strada Brașovului, lângă magazinul Crișul. Dacă pe Brașovului sunt prevăzute 395 de locuri de parcare, la „Voința” sunt prevăzute 336 de locuri de parcare, dintre care 324 locuri auto, 6 locuri pentru persoanele cu dizabilități și alte 6 pentru motociclete.

Suprafața construită a viitoarei parcări din spatele C.N. „Mihai Eminescu” are o arie de 2.712 mp, în timp ce suprafața utilă totală ajunge la 7.733,75 mp. Prin comparație, pentru investiția de pe strada Brașovului, suprafața construită are o arie de 2.142 mp, în timp ce suprafața utilă ajunge la 7.740 mp. Așadar, parcarea din locul „Voinței” are o suprafață mai mare, dar sunt locuri de parcare mai puține. Aceasta deoarece pe Brașovului sunt mai multe niveluri. Parkingul de lângă magazinul Crișul urmează să aibă 5 niveluri, ultimul terasa de pe acoperiș, existând și un seminivel la demisol.

În schimb, parcarea supraetajată ce va răsări pe locul unde mii de copii și tineri au deprins tainele tenisului, de-a lungul anilor, va avea trei niveluri și terasa cu locuri de parcare, de deasupra.

Valoarea estimată a investiției de la „Voința” este de 14,2 milioane de lei, fără TVA, în timp ce valoarea estimată pentru parkingul de pe Brașovului este de 15,5 milioane de lei. Ambele obiective vor fi finanțate de societatea municipală condusă de Liviu Andrica.

„Scopul principal al acestui proiect este îmbunătățirea condițiilor de parcare a autoturismelor din zona centrală a Oradiei și constituie parte din programul privind construirea de parcări supraterane și subterane în zona instituțiilor publice din zona centrală a orașului”, precizează Liviu Andrica, directorul Administrației Domeniului Public Oradea, cu această ocazie.