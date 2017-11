LIGA 4: Statistica etapei a 13-a. A zecea victorie pentru CSC Sînmartin

Un rol important în victoria de la Aleşd l-a avut antrenorul jucător Ovidiu Morna, autorul unei „duble”. Tot o „dublă”, dar din penalty, a reuşit şi portarul Vlad Gheţe (CS Diosig).

În clasamentul golgheterilor, Daniel Toma (Unirea Livada) a trecut pe primul loc cu 13 goluri, el fiind secondat de fostul lider Sergiu Ciocan (Olimpia Salonta) – 12 goluri.

Rezultate, marcatori, echipe, cartonaşe, arbitrii şi observatori:

Viitorul Borş – CSC Dacia Gepiu 2-0 (1-0)

Au marcat: Ozovehe 37, R. Gergely 55

Viitorul: Cr. Pop – Em. Zadori, Ozovehe (89 T. Popa), S. Zadori, Keri (77 A. Raţ), Waritz, D. Raţ, Ov. Silaghi, Gergely, Ov. Ienciu, D. Tocuţ. Antrenor: Ovidiu Lazăr

Dacia: Barabaş – Agud, C. Letan, D. Balogh (46 C. Şerb), Briciu, Balla, C. Crăciun (55 Ad. Iova), B. Iambor, Fl. Neaga, Dobrescu, Buştea. Antrenor: Adrian Iova

Cartonaşe galbene: Waritz 12, Keri 35, Ozovehe 81 / Ad. Buştea 81

Arbitri: Bogdan Guler – Marius Andor, Florin Toia

Observator AJF: Marcel Pirtea

La juniori: 6-1

CSO Ştei – CS Săcueni 5-0 (2-0)

Au marcat: M. Matei 6, Haica 32, 47, Dr. Pele 58, Galea 90

CSO Ştei: Fofiu – M. Haica (86 S. Balaj), C. Lazea, Dr. Pele, M. Matei (66 Oncică), L. Bogdan, Tat, Cr. Ştefan, B. Dumuţa, I. Pantea, A. Toma (73 Galea). Antrenor: Sandu Balaj

CS Săcueni: Armos – Olah, Deak, V. Mare, Koncz (56 Kaszoni), Letai, Lukacs, Lorincz, Pal, Cr. Sas, Ikpe (61 Matyi). Antrenor: Sandor Gergely

Cartonaşe galbene: I. Pantea 45 / V. Mare 57, Pal 86

Arbitri: Andrei Pirtea – George Bronţ, Marius Moza

Observator AJF: Gheorghe Rusu

La juniori: 2-2

FC Universitatea Oradea – Biharea Vaşcău 5-0 (1-0)

Au marcat: Ungur 29, 89, M. Pop 60, 81, C. Bulz 66

FC Universitatea: Săvescu (46 S. Pop) – D. Jurcă, Tegzeş, C. Giura, C. Bulz, V. Pop, Boneta, Ungur, Cotea (25 M. Pop), An. Toma (58 Baran), Ferik (80 Iordachi). Antrenor: Lucian Stance

Biharea: A. Bogdan (80 Indrei) – A. Lazăr (74 Morcan), V. Laza, Sime, Hulbert, A. Filip, A. Micula, Bulcău, M. Sabău, Marc, Goţ (66 Ov. Paşca). Antrenor: Dorin Boca

Cartonaşe galbene: – / Hulbert 52, A. Bogdan 52, Bulcău 63

Arbitri: Andrei Bulzan – Ionuţ Cheregi, Jeanina Păduraru

Observator AJF: Horia Buz

La juniori: 10-0

Crişul Aleşd – CSC Sînmartin 3-4 (0-1)

Au marcat: Cr. Copil 55 autogol, Şoit 85, Sg. Pop 90+4 / Ov. Morna 42, 65, S. Ban 54, penalty, şi 75

Crişul: S. Ţârtea – Lascău (74 Şoit), Dejeu, Madar, Mîndrilă, Fogarasi, Ţap, Bot, Gordan, I. Balogh (67 Gavriluţ), Sg. Pop. Antrenor: Viorel Domocoş

CSC Sînmartin: C. Hava – D. Iuhas (76 Bala), Cl. Popa (84 Varodi), Fitero, S. Ban, Cl. Copil, Ov. Morna (87 H. Ardelean), M. Trip, Pintea, Cr. Copil, Ov. Popa. Antrenor: Ovidiu Morna

Cartonaşe galbene: S. Ţîrtea 54, Fogarasi 65, Dejeu 86 / Pintea 53, Ov. Popa 83

Arbitri: Cosmin Cormoş – Cristian Bologan, Ciprian Fechetea

Observator AJF: Ştefan Gallovits

La juniori: 1-5

Unirea Livada – CS Oşorhei 2-0 (0-0)

Au marcat: D. Toma 50, 78

Unirea: C. Verdeş – M. Popa, V. Ienciu, Borzescu, Moisi, Cl. Crişan, B. Laslău, D. Lele, D. Toma, Szeles, N. Tudor (79 Buda). Antrenor: Mădălin Popa

CS Oşorhei: Sg. Nicoară – Cl. Popa, M. Gal, Ad. Şorca, C. Chiş, Habakuk, Ciorba (46 Liştea), Keresztesy, Cătişan, I. Groza (47 Piţigoi), Suciu. Antrenor: Petre Gabor

Cartonaşe galbene: N. Tudor 70 / Ad. Şorca 28, C. Chiş 45

Arbitri: Andrei Venter – Alex Beleneşi, Bogdan Bărar

Observator AJF: Ioan Pirtea

La juniori: 0-4

Unirea Valea lui Mihai – CS Bihorul Beiuş 0-1 (0-0)

A marcat: R. Ţirban 90+4

Unirea: G. Gabor – Foriş, Kiss, Hosu, R. Crişan, J. Gabor, Toth, Daroczi, Cr. Sandor (68 Morgovan), Lakatos, Gego. Antrenor: Alexandru Fele

Bihorul: Odobasianu – G. Ciobriş, Foghiş, N. Mihoc, C. Mândru, Fl. Popa, D. Stan, G. Popa (80 Szatmari), R. Pirtea (69 Tipea), Mihuţa (78 R. Ţirban), Gavriş. Antrenor: Alin Popa

Cartonaşe galbene: Daroczi 8, Toth 89 / Mihuţa 12, G. Ciobriş 45

Arbitri: George Mangra – Cristian Gozman, Radu Bandula

Observator AJF: Radu Bitea

La juniori: 1-1

CS Diosig Bihardioszeg – Olimpia Salonta 4-1 (2-0)

Au marcat: M. Petran 38, V. Gheţe 44 şi 90, ambele din penalty, B. Leş 75 / Sg. Ciocan 71

CS Diosig: V. Gheţe (90+1 Ambru) – M. Petran, G. Moga, Berindei (71 Sg. Popa), Szucs, A. Iacob, Fl. Marc, Şereş, R. Bogdan, Arsene, B. Leş. Antrenor: Zoltan Vig

Olimpia: Gurguţa – Gyori (46 Bursuc), Perţ, Sg. Pintea, C. Chişe, Selejan, C. Oltean, Ţuţuianu, Fl. Petru, Iga (62 Al. Nan), Sg. Ciocan. Antrenor: Ruben Ţirban

Cartonaşe galbene: M. Petran 32 / C. Oltean 41, Gyori 44, C. Chişe 58, Gurguţa 90

Arbitri: Daniel Dumuţa – Andrei Laza, Sergiu Bârţan

Observator AJF: Cornel Pantea

La juniori: 1-8

Crişul Sântandrei – CS Mădăras 4-2 (3-1)

Au marcat: Lavrincsik 9, Şumălan 13, Z. Bundea 17, Cr. Dărăban 90+1 / V. Petricău 32 penalty, A. Lezeu 90+2

Crișul: T. Deac – Lavrincsik, L. Dărăban, Şumălan, Bundea, Fl. Buz (87 G. Leş), G. Cornea, B. Chişvasi (63 L. Prundaru), R. Giura (85 Cr. Dărăban), Covaciu (79 R. Pop), P. Deac. Antrenor: Gheorghe Ghiţ

CS Mădăras: S. Ardelean (18 Balaj) – Gh. David, I. Chişe, V. Petricău, Ad. Petricău, Puşcaş (55 Vinter), P. Pereţ, Faur, (68 Kadar) Cr. Jurcuţ (70 Fl. Buzgău), A. Lezeu, C. Şipoş. Antrenor: Lorand Kadar

Cartonașe galbene: Covaciu 30, L. Dărăban 34, Bundea 75, P. Deac 90+2 / –

Arbitri: Mara Iscru – Ovidiu Timar, Raul Ardelean

Observator AJF: Gheorghe Pirte

La juniori: 4-0

CLASAMENT

1. CSC Sînmartin 13 10 2 1 29 – 12 32

———————————————————————————————————————

2. Crişul Sântandrei 13 9 2 2 23 – 12 29

3. Bihorul Beiuş 13 9 2 2 26 – 18 29

4. CS Diosig Bihardioszeg 13 8 1 4 26 – 22 25

5. FC Universitatea 13 6 4 3 27 – 13 22

6. Viitorul Borş 13 7 1 5 30 – 17 22

7. Unirea Livada 13 6 2 5 22 – 15 20

8. Dacia Gepiu 13 6 2 5 30 – 24 20

9. Unirea Valea lui Mihai 13 6 1 6 29 – 24 19

10. CSO Ştei 13 5 3 5 22 – 19 18

11. Olimpia Salonta 13 4 1 8 28 – 29 13

12. CS Mădăras 13 4 1 8 24 – 33 13

13. CS Oşorhei 13 3 3 7 19 – 20 12

14. CS Săcueni 13 4 0 9 15 – 32 12

————————————————————————————

15. Crişul Aleşd 13 2 2 9 19 – 39 8

16. Biharea Vaşcău 13 1 1 11 14 – 54 4

Etapa viitoare (25-26 noiembrie): Unirea Valea lui Mihai – Unirea Livada, CS Bihorul Beiuş – Viitorul Borş, CSC Dacia Gepiu – Crişul Sântandrei, CS Mădăras – CSO Ştei, CS Săcueni – FC Universitatea Oradea, Biharea Vaşcău – Crişul Aleşd, CSC Sînmartin – CS Diosig Bihardioszeg, CSM Olimpia Salonta – CS Oşorhei.