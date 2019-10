Locul III la „Descoperă-ţi pasiunea în IT”

Echipa bihoreană „Bond Coders”, alcătuită din elevii Diana Zaha, Vlad Gherghel, Vlad Daniel Sasu, Ioana Baciu, Dragoş Andrei Tomoioagă şi Paul Horvath, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Oradea, a obţinut locul III şi un premiu în valoare de 2.900 de lei, la concursul „Descoperă-ţi pasiunea în IT”, de la Cluj Napoca.

Echipa a fost mentorată la Fortech de Daniel Bran, iar premiul a fost obţinut pentru aplicația Citizen Assistant. Programul creat de tineri ar putea fi numit Asistentul Cetățeanului, pentru că răspunde la apelurile cetățenilor, având o conversație naturală și relevantă cu utilizatorii.

„Îi ajută să identifice și să completeze documentele de care au nevoie, în timp record”, au explicat organizatorii. Un norișor alb care își schimbă culoarea în funcție de parametrii aerului din încăperea în care se află telefonul atașat, o aplicație care scanează și plătește tot ce cumperi din supermarket și una care ține locul unui funcționar perfect, eficient și rapid, sunt doar câteva din ideile elevilor premiați, săptămâna trecută, în cadrul Expoziției aplicațiilor Academiei „Descoperă-ți pasiunea în IT”.

Evenimentul, organizat de Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT”, a fost găzduit de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor și le-a dat șansa celor prezenți să descopere cât de ingenioși, conectați și „open-minded” pot fi liceenii, când sunt puși în fața unei provocări.

Program de mentorat

170 de liceeni din județele Cluj, Bihor, Sibiu, Mureș, Brașov și Maramureș, au luat parte la programul de mentorat și educație practică cu același nume. Timp de șapte luni, proiectul le-a oferit, prin expunere directă la responsabilități reale și la mediul de lucru dintr-o companie, posibilitatea de a se dezvolta în spiritul unor valori precum inovația, antreprenoriatul, munca în echipă, responsabilitatea sau leadershipul.

Participanții au avut acces în firmele de IT partenere, unde, grupați în echipe și sub îndrumarea unor developeri cu rol de mentori, au muncit efectiv la realizarea unor produse „cap-coadă”, pornind de la idee și până la prototip, parcurgând toți pașii necesari dezvoltării unui proiect, învățând să gândească „out of the box”.

Aplicațiile realizate astfel vizează domenii diverse cum ar fi medicina, agricultura, turismul, educația sau confortul și siguranța cetățeanului. Cei mai buni dintre ei au fost recompensați cu premii în valoare totală de 7.500 de euro. Clasamentul final a fost stabilit în funcție de mai multe criterii, precum complexitatea, impactul social sau utilitatea aplicațiilor, dar și de planul de business și munca în echipă.

Aplicaţii premiate

Astfel, premiul I, în valoare de 4.100 de lei, a fost câștigat de echipa Reboot (Todoran Carla, Heghes Antonia, Rus Bogdan Alexandru, Buiga Andreea-Diana, Baciu Andrei și Ignat Alex Matei), de la Liceul Teoretic ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, mentorată la Bosch România de Florin Cotofan și Adrian Grigore, pentru aplicația Clair.

Este un senzor „low-cost, no compromises”, care măsoară cantitățile de dioxid de carbon, de compus organic volatil din atmosferă, precum și indicele de calitate al aerului dintr-un spațiu, la un preț accesibil pentru oricine. Senzorul are forma unui norișor și vine cu o aplicație mobilă, în care sunt prezentate diverse grafice cu modificările care apar în aer, actualizate permanent, recomandări și notificări despre starea calității aerului.

Premiul II, în valoare de 3.500 de lei, a fost câștigat de echipa Synergy (Ursu Teodora, Ploscar Andreea-Alina, Ciont Patricia-Daniela, Cătineanu Andrei, Modure Rareș și Chirica Andrei), de la Liceul Teoretic ,,Avram Iancu” din Cluj-Napoca, mentorată la Fortech de Vlad Mureșan, pentru aplicația Grabble. Cu ajutorul acestei aplicații, îți poți scana produsele pe loc, le poți adăuga în coș, iar la final le poți plăti, toate acestea fără a mai sta la cozile infernale din magazine.

Comisia de jurizare a fost formată din reprezentanți ai partenerilor din mediul de business, academic și școlar, cu expertiză în inovație și produse software.