Luceafărul primeşte vizita liderului AFC Hermannstadt

Prin prisma locurilor ocupate în clasament, duelul dintre Luceafărul Oradea şi FC Hermannstadt pare disproporţionat. În timp ce orădenii sunt pe penultimul loc, sibienii s-au obişnuit deja în fotoliul de lideri ai Ligii a II-a. Pe teren lucrurile vor sta altfel, pentru că „luceferii” au demonstrat în jocurile de acasă că pot pune probleme oricărui adversar, în partidele cu Chindia şi Academica având prestaţii consistente. „Pregătim meciul la victorie. Întâlnim o echipă organizată, cu jucători buni şi un antrenor experimentat. Trebuie să avem atitudine şi concentrare, şi atunci sunt convins că putem învinge. Jocul prestat în ultimele meciuri ne dă speranţe”, spune antrenorul Cristian Dulca.

La un joc greu se aşteaptă şi sibienii. „Probabil e cea mai grea deplasare, pentru că întâlnim o echipă bună a campionatului, chiar dacă locul pe care-l ocupă acum în clasament nu dovedește acest lucru. Ca de fiecare dată, vom încerca să câștigăm toate cele 3 puncte, dar nu va fi ușor. Luceafărul e o echipă bună, care a învins Chindia și care a fost foarte aproape să scoată un rezultat bun la Mioveni”, a declarat antrenorul secund Eugen Beza, citat de ziarul Tribuna.

În lotul sibienilor se regăseşte şi atacantul Andrei Hergheligiu, care a început sezonul la Luceafărul, pentru care a şi marcat 3 goluri: „Sper să joc și să marchez, să îmi ajut echipa. Nu am nicio poliță de plătit. Am plecat în momentul în care am fost anunțat că Luceafărul se desființează”.

Partida Luceafărul – FC Hermannstadt este programată de la ora 11:00, pe Stadionul Iuliu Bodola. Intrarea spectatorilor este liberă.

Celelalte meciuri ale etapei a X-a: astăzi, ASA Târgu Mureş – Academica Clinceni (ora 18:00); mâine, Sportul Snagov – UTA Arad, Pandurii Târgu Jiu – Olimpia Satu Mare, Ştiinţa Miroslava – CS Afumaţi, Foresta Suceava – CS Baloteşti, Ripensia Timişoara – CS Mioveni, Dacia Unirea Brăila – Metaloglobus Bucureşti, FC Argeş Piteşti – Chindia Târgovişte (toate de la ora 11:00), ASU Politehnica Timişoara – Dunărea Călăraşi (ora 16:00).