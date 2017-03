Lucrări muzicale europene interpretate de artiști japonezi

Joi seară, de la ora 19:00, iubitorii de muzică clasică sunt invitați în Sala „Enescu-Bartók” a Filarmonicii de Stat din Oradea, la un concert simfonic care propune spre audiere trei compoziţii de mare frumusețe. Prima lucrare este „Gran duo concertante pentru vioară, contrabas și orchestră” de Giovanni Bottesini. Lucrarea este scrisă în 1880 şi iniţial concepută pentru doi contrabași, ulterior una dintre partidele de contrabas solo fiind adaptată de Sivori (discipol al lui Paganini) pentru vioară – transcriere care a rămas mai populară decât originalul.

În continuare va urma un „Concert pentru pian și orchestră în la minor, op. 17” de Ignacy Jan Paderewski, un pianist, compozitor și om politic polonez, care a deținut și funcția de premier și ministru de externe al Republicii Polonia.

Seara se va încheia cu „Simfonia a VI-a în Do major, D.589” de Franz Schubert. Pentru a face diferența dintre această lucrare și o altă simfonie de Schubert, scrisă tot în Do major (Simfonia a IX-a sau „Marea simfonie în Do major”), compoziția de față a fost supranumită şi „Mica simfonie în Do major”. Se presupune că prima sa audiţie a avut loc în cadrul unora dintre aşa-zisele schubertiade, în interpretarea orchestrei formate în casa lui Otto Hatwig, ansamblu din care făcea parte şi compozitorul.

Despre invitați

Solista invitată, Ayumi Tamura (violonistă), s-a născut în 1972 la Kyoto (Japonia) și a început studiul viorii la vârsta de nouă ani. A absolvit Universtitatea de Arte din Tokyo, în prezent activând în Sakura Duo.

Solistul invitat, Kanki Tadashi (contrabasist), s-a născut în 1968 la Hyogo (Japonia). În 1991 a absolvit Liceul de Muzică „Osaka”. A studiat contrabasul cu Toshitake Hayashi, Kazuo Okuda, Masahiro Nishide, Yasushi Miyake, Shinji Atarashi și Gunter Klaus. Este membru al Kyoto Symphony Orchestra și La Meli Melo Ensemble.

Solista Tomoka Sogabe (pianistă) s-a născut în 1995 în Japonia și a început studiul pianului la vârsta de trei ani. În prezent este studentă la Universtitatea de Arte din Kyoto.

Dirijorul invitat, Tiberiu Soare, este în prezent dirijor colaborator permanent al Operei Naționale din București și își desfășoară activitatea de dirijor din anul 1999. Dirijorul mai lucrează alături de alte orchestre de la mai multe filarmonici și teatre de operă din țară. De asemenea, a participat la turnee în Suedia, Israel, China, Germania, Elveția, fiind invitat de prestigioase ansambluri din străinătate.

Artistul s-a dedicat în special muzicii simfonice, celei de operă și de balet, dar în egală măsură s-a implicat și în evenimente inedite bazate pe inovație, cum ar fi proiectul „Mozart Rocks”, o întâlnire între clasic și contemporan. Aprecierea bogatei activităţi artistice a dirijorului român s-a concretizat în mai multe distincţii obţinute.