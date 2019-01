Luna Amară a adus „Nord”-ul în Oradea

Oradea. „Ar trebui să vă multiplicaţi!”, îi spunea după concert lui Nick Făgădar, solistul formaţiei clujene Luna Amară, un domn trecut de prima tinereţe, cu tâmpelele albe. Impresionat de versurile pieselor, observa faptul că sunt puţine trupe care au ceva de spus şi care pot influenţa spre o atitudine sănătoasă tineretul de astăzi. Moment în care mi-am amintit faptul că, nu întâmplător, celălalt solist al Lunii Amare, Mihnea Blidariu, cântase pe scenă îmbrăcat cu un tricou al formaţiei Implant Pentru Refuz, o altă trupă românească din puţinele care reprezintă glasul revoltei împotriva unei societăţi în degradare.

Sâmbătă seara, în Moszkva, Luna Amară şi-a lansat cel mai nou material discografic, „Nord”, cel de-al șaselea album de studio, produs și distribuit de Universal Music România. Albumul conţine 11 piese, multe dintre acestea având deja şi videoclip: „Nu ştiu, nu iau, nu sunt”, „Viu”, „Om”, „Focuri”. Piesa „Om” face parte şi din proiectul „Video Content” al artistului Cătălin Rulea, un proiect de repoziţionare artistică a videoclipului, la intersecţia dintre cultura pop, campanie mediatică de sensibilizare şi arta angajată social. Deloc străin Lunii Amare, care prin muzică şi vers încearcă să fie o platformă în care se nasc şi se transmit idei, se împărtăşesc trăiri, se ridică voci. Şi atunci când vezi în faţa scenei tineri, a căror vârstă coboară până la anii de buletin, nu poţi decât să speri că scânteia de acum va aprinde flacăra de mâine. Pe lângă piesele de pe noul album, clujenii nu au uitat de cele care unesc voci de fiecare dată în concerte, ca „Roşu aprins”, „Pietre în alb” sau „Dizident”.

Pe 2 februarie, Luna Amară va lansa şi primul lor vinil, un dublu disc transparent, 45 RPM, variantă a albumului „Nord” special remasterizată pentru vinil de Dan Georgescu. O întoarcere la sunetul analog şi la plăcerea de a deschide un pick-up ca în vremurile de demult. Cu Luna Amară ne vom mai întâlni şi în august, la festivalul Way Too Far Rock Festival ajuns la a treia ediţie, şi care în acest an se va desfăşura la Ineu. Dacă aţi ratat concertul de la Moszkva, puteţi auzi live piesele de pe „Nord” şi acolo.