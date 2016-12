Magia Crăciunului la Aurel Lazăr

Astfel, membrii Consiliului școlar al elevilor au împodobit pe holurile școlii doi brazi, spre bucuria elevilor și profesorilor din școală, iar sălile de clasă au fost decorate cu cele mai originale și frumoase ornamente, participând astfel la concursul „Spiritul Crăciunului în clasa mea”. După lungi deliberări și criterii bine stabilite, juriul – alcătuit din Rodica Juncu (director adjunct), Alin Ștefancsik (președintele Consiliului școlar al elevilor) și elevele Cosmina Burescu și Raluca Dumitru au desemnat cele mai frumos împodobite clase în spiritul Crăciunului. În urma jurizării, cele mai original împodobite clase au fost a VI-a, a IX-a B, a X-a B, a XI-a B și a XII-a A.

Sub denumirea „Magia Crăciunului”, elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a B, a IX-a C și a X-a B, sub îndrumarea profesorilor Ioana Mladin, Carmen Bubela, Emilia Negru, Mihaela Băguț, Nicoleta Blaj, Rodica Turcaș și Vasile Juncu au oferit colegilor lor un spectacol de colinde, cântece de iarnă din repertoriul românesc și internațional, poezii și dansuri, prilej cu care s-au oferit diplomele la concursul „Spiritul Crăciunului în clasa mea”. Ambele activități fac parte din proiectul educativ „Anotimpurile”, aflat la cea de-a V-a ediție, coordonat de prof. Rodica Turcaș și Consiliul școlar al elevilor.