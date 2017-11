Maia Bondici, BBC: „Vreau să ofer oamenilor jurnalism de calitate ”

Jurnalismul este una dintre cele mai mari puteri care influenţează omul de azi. Informaţia trecută prin inimi şi prin spiritul dedicat adevărului poate deschide porţile dezvoltării noastre ca fiinţe raţionale înclinate spre dorinţa de cunoaştere. Un exemplu pozitiv este orădeanca Maia Bondici, proaspăt absolventă a facultăţii de jurnalism din Anglia, care lucrează pentru BBC, muncind şi învăţând zi de zi de la cei mai buni în domeniu. Tânăra româncă locuieşte în Londra. Ea a ales în urmă cu patru ani să studieze la City University of London şi să se dezvolte într-un mediu prosper şi plin de oportunităţi. Maia ne-a acordat un interviu în exclusivitate…

JB-Care e povestea ta, Maia?

– Maia Bondici: În clasa a XI-a mă pregăteam să devin studentă la Cluj, la Drept, dar ideea cu „Drept-ul” mă facea foarte nefericită, aşa că încet, încet am încercat să descopăr ce m-ar face cu adevărat fericită. Pentru mine televiziunea era ceva fascinant, dar nu am crezut vreodată că pot să fac asta… Nu voi uita niciodată momentul în care m-am hotărât ca asta vreau să fac…Totul s-a întâmplat într-o seară: Capatos era la TV şi îşi căuta o nouă asistentă. Şi veneau zeci şi zeci de fete care mai de care…şi îmi aduc aminte cum am început să plâng nervoasă de supărare şi scârbă. Atunci am decis că îmi doresc să urmez jurnalismul şi să fac ceva bine. Să încerc să educ oamenii şi să le ofer jurnalism de calitate.

Am observat ce influenţă imensă are jurnalismul asupra omului şi cum mulţi folosesc informaţia într-un mod negativ…eu îmi doream să pot să fac ceva pozitiv.



-J.B.De ce ai ales să studiezi în străinătate? Sunt facultăti şi aici, în ţară.

– M.B. În clasa I am început să îmi dau examenele Cambridge şi de atunci am fost fascinată de ideea de a studia la Londra. Între timp, cum ţi-am spus, au intervenit şi alte idei, dar când am decis că voi studia jurnalismul pentru mine România nu a fost o opţiune. Îmi doream să ştiu că sunt în cel mai bun loc posibil. Într-un loc în care să am resursele necesare, unde sunt oamenii de la care să pot să învăţ jurnalismul pe care mi-l doream eu, şi după un research de luni de zile, am realizat că acest fel de jurnalism nu se găseşte în România, din păcate. Un alt motiv a fost BBC-ul. Din liceu am fost fascinată de BBC, de etica lor şi de nivelul de profesionalism şi am ştiut că acolo îmi doresc să fiu.

–J.B. Cu ce te ocupi la BBC, cum e o zi din viaţa ta la acest renumit post ? Cum vă alegeţi subiectele pe care le abordaţi?

-M.B. La BBC lucrez ca freelancer, ca producător coordonator la Newsnight şi ca producător runner la The Andrew Marr Show. Am zile în care mă trezesc la 4 dimineaţa, alte zile în care lucrez până la 12 noaptea. Iubesc însă fiecare moment. Ambele emisiuni sunt de politică, ceea ce ador la nebunie. Am studiat politica în facultate şi am devenit extrem de pasionată de subiect. Sunt genul de emisiuni care îţi pun creierul la treabă, cu nişte editori inspiraţionali şi prezentatori moderaţi şi inteligenţi. Editorul e cel care alege subiectele, dar poate într-o zi vă voi putea povesti şi despre asta.

–J.B. Acum că lucrezi la BBC, intenţionezi să te implici şi în alte proiecte ?

-M.B. Momentan tot ce îmi doresc este să lucrez cât mai mult şi să câştig cât mai multă experienţă, să învăţ de la cei mai buni oameni. Nu am alte proiecte deocamdată, încerc să iau totul cum vine şi să mă bucur de fiecare secundă în care sunt la BBC. Îmi doresc să devin editor într-o zi, aşa că momentan învăţ, învăţ, învăţ.

–J.B. Mai ai timp şi pentru tine? Pentru plăceri şi hobby-uri?

-M.B. Hobby-uri…nu ştiu ce să-ţi spun. De multe ori mă gândesc ce fac cu plăcere atunci când am timp liber. Mi-ar plăcea să pot să-ţi spun ca sunt pasionată de sporturi extreme sau că pictez în timpul liber, dar nu e cazul. Îmi place arta, gătitul…pentru mine o chestie de relaxare maximă e sa fac curat în casă şi să organizez…Aşa funcţionează creierul meu cel mai bine. Iar când am timp, vreau să mă bucur de un film bun, un serial bun sau o carte bună.

-J.B. Intenţionezi să rămâi în Anglia?

-M.B. Deocamdată, da. Planul meu de acum trei ani era să învăţ cât mai mult şi să mă întorc în ţară, dar simt că momentan locul meu e aici. Dar mi-ar plăcea într-o zi să mă întorc în România. Până la urmă, pentru mine România e acasă şi aşa va fi întotdeauna.

–J.B. Ai vreun sfat pentru tinerii care vor să se autodepăşească şi să studieze în străinatate?

-M.B. Eu asta am spus tot timpul, că trebuie să fii conştient de calităţile tale, de ceea ce eşti capabil, să rămâi umil şi să lucrezi pentru ceea ce îţi doreşti cu adevărat. Lumea din jurul tău va observa chestia asta şi va aprecia…iar răsplata va veni cu siguranţă. Interesează-te exact ce ţi se cere tot timpul. Fii la subiect, fii informat, pasionat de ceea ce faci…şi vei ajunge să studiezi în străinatate.

-J.B.- Îţi mulțumesc!

Natalia Nicolae