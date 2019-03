Mandinga cântă „Provocador”

Concertul va vaea loc la Grand Palace Oradea. În deschidere, începând cu ora 20:00, Party Band cu hituri pentru toate gusturile.

„«Provocador» este a doua piesă la care am filmat videoclipul în Cuba şi ne bucurăm foarte tare că am putut să profităm de acel paradis. Piesa e diferită, e mult mai exotică şi aduce exact vibe-ul latino. «Provocador» este despre tentaţie, flirt şi jocul dintre două persoane. Ca de obicei, să lucrez cu băieţii din trupă e super funny! Ne-am înţeles foarte bine şi deşi eu nu am putut să stau mai mult de trei zile în Cuba, mă bucură mult că a ieşit un proiect foarte frumos. Multumim lui Alex Volintiru, regizorul videoclipului, pentru că a înţeles perfect ce vrem să transmitem cu «Provocador», dar şi Arrianei Moon, pentru styling. Mulţumim mult Cat Music pentru susţinerea constantă şi Nomad Music pentru piesa care ne-a placut din prima”, declara Barbara Isasi, solista trupei, pentru crazyradio.ro.

Varietatea culturală rezultată din mixul extraordinar de muzicieni români, spanioli și cubanezi face din Mandinga un produs unicat pe scena muzicală din România, capabil să satisfacă și cele mai pretențioase gusturi. Membrii Mandinga sunt: Barbara Isasi (voce), Chupi (tobe), El Niño (congas), Zach (saxofon) și Tony (trombon).