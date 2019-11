Măsuri recomandate noului Guvern de către CNIPMMR

Prima măsură se referă la „Operaționalizarea Programului Romania Tech Nation”. Asta presupune: Transformarea digitală a întreprinderilor, cu focus pe educația antreprenorilor și a angajaților din IMM-uri; Tranziția de la școală la viața activă a elevilor și studenților prin pregătirea acestora pentru Industria 4.0 prin oferirea unor programe integrate de consiliere profesională și de pregătire în domeniul competențelor digitale de baza; Competențe digitale și antreprenoriale parte componentă a programelor școlare încă din ciclul primar; „Digital packs” pentru IMM-uri (vouchere pentru digitalizare) care să le permită acestora crearea de site-uri de prezentarea (conform datelor din Carta Alba a IMM-urilor, doar trei din zece IMM-uri au în prezent un site propriu), participarea de cursuri de formare în domeniul IT, achiziționarea de echipamente IT etc.

Altă măsură are în vedere dezvoltarea unui mecanism tripartit de stabilire a salariului minim pe economie pe baza indicatorilor macroeconomici, a prognozelor de dezvoltare și a strategiilor naționale de competitivitate.

Cea de-a treia măsură vizează Programul „Hai Acasă!” prin care se oferă stimulente pentru întoarcerea în Romania a specialiștilor din diverse domenii care se confruntă cu un exod al fortei de muncă specializată (medicină, construcții, IT etc).

Prin cea de-a patra măsură – „Start Up Nation Student” – se propune oferirea de granturi de 10.000 de euro pentru studenții care au dezvoltat întreprinderi simulate și care doresc să le transpună în realitate.

Ultima din cele cinci măsuri propuse de CNIPMMR se referă la debirocratizare şi are ca obiectiv plasarea României în primele 20 de țări la nivel global în Raportul „Doing Business 2020”.