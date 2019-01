Mediu de lucru sănătos pentru IT-iști, comandat printr-o aplicație

Forța de muncă bine pregătită e o problemă reală. Sunt însă și tineri care nu au așteptat să fie stimulați de nimeni. Beniamin Duca şi George Bocancios și-au pus la bătaie economiile și au creat un brand: Ergoliv. Ideea a pornit după ce au constatat din proprie experiență cât de important este pentru un IT-ist un birou reglabil. După care au prospectat și au văzut cât de mică e oferta de birouri reglabile pe înălţime în România.

Jurnal Bihorean: Cum v-ați gândit să deveniți antreprenori? Ați profesat anterior în acest domeniu, sau pur și simplu vă doreați să produceți ceva?

Beniamin Duca: Nu am pornit de la ideea de a deveni antreprenori; am găsit o problemă pe care încercam să o reparăm cât de bine putem. Cochetam cu ideea unui start-up de câțiva ani, ambii fiind în mediul IT, unde ideea de start-up are cea mai mare amploare.

JB: Ați înființat compania anul trecut; ați văzut o nevoie în piață pentru produsele dumneavoastră?

B.D.: Foloseam de ceva vreme birouri reglabile pe înălțime, și am văzut ce beneficiu aduc în viața unui programator care stă 6-8 ore la un birou. Când am încercat să cumpărăm aceste birouri, am văzut cât de mică e oferta în România, iar calitatea acestora era destul de îndoielnică.

Compania am înființat-o în toamna anului 2017, apoi a urmat o perioadă în care am lucrat la o versiune prototip. Aici am avut mai multe provocări, dar după o perioadă am avut 3 birouri prototip, pe care le-am prezentat mai multor prieteni și cunoștințe. Am primit un feedback destul de bun și încurajator, și apoi am decis să mergem mai departe, începând să lucrăm la un stoc inițial.

JB: Produceți birouri reglabile pe înălțime și covoare ergonomice anti-oboseală. De unde v-ați inspirat, cum v-a venit ideea să faceți așa ceva?

B.D.: Desigur, sunt o grămadă de probleme din care puteam să alegem, dar am ales să facem acest produs pentru că acesta acoperă câteva subiecte cu care ne identificăm. Este un produs fizic, care are la baza o îmbunătățire a calității vieții și care combină partea software (smart desk) cu partea hardware. Legat de partea hardware, încercăm să inspiram oamenii să aleagă un birou cu top/blat de lemn; chiar dacă pare un lucru minor, această conexiune om – natură este indispensabilă, o armonie greu de explicat în cuvinte.

JB: Cum este piața aici, acasă? A fost receptivă la produsele pe care le faceți?

B.D.: Încă nu am avut foarte multe comenzi, dar părerile sunt foarte bune despre acest produs și despre ideea unui mediu sănătos la locul de muncă.

JB: Cât ați investit în această afacere?

B.D.: Investiția am făcut-o din economii personale și am ajuns la suma de 20.000 de euro pentru a reuși să avem primul stoc.

Deocamdată s-au arătat interesate persoane fizice, dar și Smartware și Overseek.

JB: Am văzut că birourile pot fi reglate digital; ați dezvoltat un algoritm care vă permite să faceți asta?

B.D.: Da, chiar atunci când am început să lucrăm la ideea unui birou reglabil, am decis că trebuie să fie comandat și prin intermediul unei aplicații. Aplicația o avem implementată pentru Android și este în teste, urmând ca în perioada următoare să fie lansată pentru public, iar apoi ne vom concentra pe dezvoltarea pentru platforma IOS. Biroul poate fi văzut la Oradea Tech Hub, în Cetatea Oradea.

JB: Este mediul legislativ favorabil pentru un antreprenor la început de drum?

B.D.: În ultimii ani am văzut acțiuni pro active din partea statului pentru micile întreprinderi, și în tot acest parcurs nu am întâlnit probleme sau piedici. Totuși, pe alocuri se pot face îmbunătățiri mari, ca antreprenorul să aibă siguranță mai mare pe termen mediu și lung.

JB: Ce intenții aveți? Vă gândiți la extinderea afacerii? Sau la lărgirea gamei de produse?

B.D.: În 2019 dorim să ajungem la o cifră de afaceri de 100.000 euro, dar pentru a ne atinge acest scop în perioada imediat următoare avem nevoie să mai investim o sumă considerabilă.

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm afacerea aici, în România, să avem o bază solidă; vedem în România un potențial mare, pe care vrem să îl explorăm. Pe termen lung, am dori să facem și export, prin intermediul reseller-ilor, dar și direct, pe platforme ca și Amazon.

JB: Vă mulțumesc!