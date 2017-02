Membrii CSM au votat cu unanimitate sesizarea CC, pentru un conflict între puterile statului

CSM sesizează astfel CCR în privința existenței unui conflict între puterile statului, cea judecătoarească și cea executivă.

Reprezentanții CSM sunt nemulțumiți de modul în care proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea codurilor penale a fost adoptat, fără avizare de către Consiliul Superior al Magistraturii, confom dispoziţiilor art.38 alin. (3) din Legea nr.317/2004.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că adoptarea proiectului în condiţiile menţionate reprezintă o nesocotire gravă a dispoziţiilor legale în materia avizării şi a punctului de vedere pe care Plenul CSM avea abilitarea legală de a-l exprima”.

Această decizie a venit la scurt timp după ce președintele Klaus Iohannis a ieșit din ședința CSM.

Klaus Iohannis și-a motivat participarea în declarațiile orferite la ieșirea din ședință: „Am participat astăzi la şedinţa CSM pe care am condus-o. Prezenţa mea se datoreză faptului că avem o situaţie total neobişnuită. Guvenul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă noaptea, fără ca acest act să fi fost pe ordinea de zi, fără aviz CSM. Am aflat opinia membrilor CSM şi, din punctul meu de vedere, doamna preşedintă a CSM este hotărâtă să sesizeze CCR pentru un conflict între instituţii. Am constatat că toţi membrii CSM sunt solidari, în consecinţă vor discuta în continuare asupra acestor detalii. Eu plec mulţumit de aici, că am putut să constat o solidaritate în interiorul CSM şi am putut să aflu că practic întreg sistemul este de partea CSM. Justiţia în România este independentă, iar magistraţii sunt indignaţi de felul în care guvernul a a tratat acestă chestiune foarte sensibilă, modifcând Codul noaptea, fără aviz. Acest conflict este evident. Este important în primul rând să vedem că există acest conflict, să fie sesizată CCR, iar CCR are libertatea să ia decizia chiar şi să anuleze acest act normativ”.