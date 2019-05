Micul Einstein: Alexandru Slavoia, aur la fizică

Doar în acest an a fost premiat la Chimie, Științe și Fizică. Și face parte din echipa care reprezintă România la Europenele CANSAT, concurs organizat de Agenția Spațială Europeană.

Jurnal Bihorean: Ești printre cei mai buni din țară la fizică, chimie, lingvistică, la robotică și inventică. Cum reușește un adolescent să obțină asemenea performanțe?

Alex Slavoia: De când mă știu, mi-a plăcut să merg la concursuri. Indiferent de tipul concursului, scopul participării mele nu a fost obținerea unui premiu sau a unei clasări pe podium, ci oportunitatea de a mă evalua. Un concurs este ocazia perfectă de a afla cu exactitate la ce nivel te situezi comparativ cu ceilalți, dar mai ales comparativ cu standardul pe care dorești să-l atingi. Cred că cel mai important este ca după un concurs să faci o analiză în urma căreia să stabilești ce a fost bine, ce a mers mai puțin bine și care sunt aspectele ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare. Iar dacă, suplimentar, se obține și un rezultat bun, acesta este doar măsura unei recompense pentru munca depusă.

JB: Ești „abonat” la olimpiadele naționale… Care e cea mai importantă performanță a ta de până acum?

A.S.: Cele mai dificile concursuri existente în România sunt olimpiadele școlare. Până acum am participat la 16 faze naționale ale acestora (matematică, chimie, fizică, lingvistică), la marea majoritate obținând medalii, premii sau mențiuni. Cea mai mare performanță rămâne medalia de argint la Olimpiada Internațională de Științele Pământului, obținută anul trecut în Thailanda. Anul acesta am participat la Olimpiada Națională de Științe, unde am obținut o mențiune, apoi a urmat Olimpiada Națională de Chimie, unde am obținut o mențiune specială, și în final Olimpiada Națională de Fizică, unde am fost premiat cu medalia de aur.

JB: Intuiesc că aceste performanțe izvorăsc din pasiunea ta pentru cunoaștere, din curiozitatea de a avea răspunsuri la propriile întrebări…

A.S.: Recunosc faptul că sunt fascinat de toate domeniile științifice, sunt bucuros ca mereu să pot descoperi lucruri noi, care să mă facă să înțeleg mai bine anumite fenomene din jurul meu. Este ca un puzzle din care formezi realitatea, fiecare piesă adăugată la locul său însemnând bucurie și satisfacție. Deși îmi plac toate științele, marea mea pasiune este fizica. Consider că fizica este disciplina științifică fundamentală, iar scopul său principal este de a înțelege cum se comportă universul atât la nivel micro, cât și la nivel macro.

Datorită acestei pasiuni, am participat la Olimpiada Națională de Fizică începând din clasa a VI-a, strângând până acum o medalie de aur, două medalii de argint, o medalie de bronz și două mențiuni. Pe lângă concursurile școlare, am participat și la multe alte competiții, care presupun un nivel ridicat de aptitudini în domeniul științelor exacte. Cele mai interesante sunt cele de inventică și robotică, unde particparea se face în echipe în care fiecare membru are un rol precis.

JB: Recent te-am regăsit în echipa Coder Dojo Oradea, care a obținut rezultate extraordinare la robotică…

A.S.: Da, sunt rezultatele extraordinare obținute împreună cu echipa CoderDojo Oradea: locul 1 la Concursul Național de Rovere ExoRo, cât și locul 1 la nivel național și calificarea la etapa internațională a concursului CANSAT, organizat de Agenția Spațială Europeană.

JB: Cum reușești să te pregătești pentru aceste competiții, să acumulezi atâtea cunoștințe?

A.S.: Nu m-am gândit ce presupune pregătirea mea pentru obținerea acestor rezultate. Nu am un sistem clasic de a învăța prin rezolvarea problemelor din culegeri, stând la masă cu creionul în mână, și drept urmare nu pot măsura în ore. Cred că mult mai importantă decât orele de învățat este dorința de a înțelege ceea ce te înconjoară, de a explica în mod matematic fenomenele din jurul tău. În mod sigur aceasta înseamnă mai mult timp pentru căutarea de informații sau explicații din mai multe surse, pentru sintetizarea și analiza informațiilor și însușirea lor, însă prefer această formă de cunoaștere modelului clasic, prin care înveți modalități de rezolvare a unor probleme-tip din culegeri. Drept urmare, locul preferat de învățat este în pat, cu laptopul pe genunchi. Înainte cu câteva zile de Olimpiadele Naționale, intru într-un regim de simulare de concurs, prin care încerc să rezolv subiectele din anii anteriori în jumătate din timpul alocat în mod normal. În acele zile, timpul alocat rezolvării de probleme poate să ajungă la 9 ore pe zi.

JB: Cât de importanți sunt dascălii în ecuația succcesului tău?

A.S.: Sunt elev al Colegiului Național „Emanuil Gojdu” și am avut marea șansă de a avea profesori excepționali. Cu toții m-au ajutat, m-au încurajat și m-au înțeles atunci când reveneam de la concursuri sau de la loturile olimpice naționale și trebuia să recuperez materia parcursă. Tuturor profesorilor mei le port o adâncă recunoștință. Doresc să îi amintesc pe cei cărora le datorez ultimele rezultate: doamna profesoară Anița Luncan, doamna profesoară Andreea Jurca, doamna profesoară Dora Anderson și doamna profesoară Bianca Portelechi. În plus, doresc să le mulțumesc pentru tot ajutorul din ultimii ani d-lui profesor Viorel Mititean, doamnei profesoare Daniela Berchez, doamnei profesoare Luminița Citrea și, nu în ultimul rând, coordonatorului CoderDojo Oradea, dl. profesor Daniel Erzse.

JB: Vei urma studii universitare în domeniul fizicii?

A.S.: În ceea ce privește studiile universitare, încă nu sunt hotărât ce va urma, însă cu siguranță studiile universitare vor urma în linii mari pasiunea mea pentru științe (fizică, chimie, biologie). În anul ce urmează voi analiza și voi stabili care este zona în care îmi voi putea pune în valoare cunoștințele și în care voi putea să realizez cele mai multe performanțe profesionale.

JB: Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Succes în tot ceea ce faci!