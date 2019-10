Mircea Bravo, Sebastian Văduva și Tudor Galoș au conferențiat la Digital Days 2019 Oradea

Conferințele Digital Days evoluează de la ediție la ediție. Atât prin calitatea speakerilor cât și prin numărul de participanți. Digital Days 2019, care a avut loc la Opera Events Oradea în 25 octombrie, a adus în fața participanților speakeri de la care, într-adevăr, au avut ce învăța. Maestru de ceremonii a fost Bogdan Băbălău Maghiar – Regional Account Manager Bittnet Group. „Deocamdată nu ne putem compara cu Clujul, cu Timișoara, în acest domeniu digital, dar încercăm să îi ajungem din urmă și am luat o serie de măsuri. Încercăm ca de la liceu să îi îndrumăm pe tineri să meargă spre IT, avem anumite burse pentru elevii de liceu care doresc să se îndrepte spre o facultate de IT. La universități decontăm cazarea și masa celor care se înscriu la aceste facultăți de IT. Plus, avem o serie de facilități pentru firmele de IT care dezvoltă birouri premium. Avem scutiri de impozit și o serie de facilități care, cu siguranță, pe viitor vor continua. Vrem să creem un fond pentru dezvoltarea unor start-up-uri în domeniul IT. Suntem conștienți că viitorul înseamnă IT”, a precizat viceprimarul Florin Birta, prezent la deschiderea evenimentului.

David Achim, CEO Brandup Media, organizatorul conferinței, a subliniat în cuvântarea sa că: „Sper ca după această conferință să facem un marketing mai sănătos, un marketing mai eficient și un marketing mai inteligent”.

Speakeri

Primul dintre vorbitori, Sorin Sfetcu, SEED Manager @ Google, cu o experiență de opt ani în marketing, a vorbit despre oportunitățile oferite de retail în perioada de black friday și alte momente similare care apar doar în anumite țări.

Cel de-al doilea speaker, Nansi Lungu, lector universitar la catedra de Științe Cognitive din cadrul Universității Titu Maiorescu, care conduce Departamentul de Psihologie a Consumatorului la Bitdefender, s-a jucat cu mintea audienței. Concluziile pe scurt ale cuvântării sale sunt: că trebuie să avem grijă de clienții noștri, orice tip de business am avea; că mai ușor decât să înțelegi omul, este să-l influențezi; creierul nostru este interesat de povești care ne țin în joc și poveștile sunt cele care vând. O altă concluzie este că roboții nu vor putea înlocui partea de customer care. „Trebuie să arătăm în afacerile noastre că ne pasă. Ne pasă de oameni, ne pasă de clienții noștri”, conchide Nansi Lungu.

Alex Negrea – Social Media Marketing Expert, este de părere că unul dintre trendurile anului 2020 este că poți câștiga încrederea oamenilor spunându-le povești și arătând că-ți pasă de ei.

Ovidiu Katai, reprezentantul Aerotravel a vorbit despre introducerea digitalizării în domeniul turismului.

Alexandra Cernian – Proffesor, Trainer & Senior Consultant, a conferențiat despre revoluția inteligenței artificiale în digital marketing. „Experiența și expertiza umană nu vor dispărea atât de ușor. Nici în marketingul digital și nici în altă parte. Cred cu tărie că toate sistemele inteligente care se dezvoltă vin ca un ajutor sau ca un back-up a experienței umane și, inclusiv în marketingul digital, deciziile finale tot la om vor rămâne”, a concluzionat Alexandra Cernian.

Despre miturile GDPR a vorbit Tudor Galoș – Senior Business Consultant, unul dintre cei mai renumiți specialiști din domeniu. „Nu amenda e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în GDPR. Ci avertismentele și măsurile date de autoritate”, a subliniat specialistul. Ideile principale rezultate din prezentarea sa au fost: fiecare newsletter transmis destinatarului trebuie să îi fie util acestuia pentru a avea rezultate mai bune; clienții nemulțumiți fac mai multe reclaramații, de aceea trebuie mai multă atenție pe zona de customer care; un rol foarte important îl are call center-ul.

Claudia Gheorghiu – Coordonator Comunicare Profi Romania Food a prezentat povestea 1.000 de magazine Profi.

Sebastian Văduva, Director of The Griffits School of Management & IT, este de părere că orădenii ar putea să contribuie la IT-ul românesc prin vânzări, lucru la care sunt foarte buni. Acesta a prezentat pericolele tehnologiei digitale. „Dacă muncești cu tehnologia ești OK. Dacă te joci cu tehnologia ai mari probleme. Recomandarea mea este să îmbrățișați tehnologia ca și pe o sursă de venit. Învățați să lucrați cu oameni diferiți de voi. Investiți în educație. Găsiți lucruri creative. Viitorul este în partea creativă”, le-a recomandat Sebastian Văduva celor prezenți.

Elena Badea – Managing Partner Valoria, a prezentat tendințele principale în content marketing.