Mirela Tanc alături de liderii lumii la GESF 2019

Probabil cel mai premiat profesor din Bihor, Mirela Gabriela Tanc a participat în aceste zile la Forumului Global pentru Educație și Abilități-GESF. Aceasta după ce a fost declarată unul dintre cei nouă cei mai inovativi profesori din lume și după ce a a fost nominalizată la „Oscarul în Educație”. Mirela Gabriela Tanc predă limba și literatura română la Școala Oltea Doamna din Oradea. De la GESF 2019 profesorul orădean s-a întors cu concluzia că un astfel de eveniment are impact asupra lumii.

“«Sunt aici pentru a vă reaminti că este și lumea mea și generația mea va fi lăsată în urmă pentru a face față mizeriei. Asa că hai să incercam mai mult.» Cuvintele lui Braydon Bent, vlogger englez englez de 10 ani și vorbitor în deschiderea Forumului Global pentru Educație și Abilități din 2019, au avut putere să facă schimbări pentru a ajuta următoarea generație.Schimbarea a fost tema inconfundabilă a Forumului Global pentru Educație și Abilități din acest an, deoarece oamenii de inspirație din întreaga lume s-au adunat pentru a-și împărtăși cunoștințele și sfaturile cu delegații cu privire la modul de a avea un impact pozitiv asupra lumii”, ne-a spus profesorul Mirela Tanc.

Profesori care luminează calea

Cheia pentru a realiza acest lucru sunt profesorii. “În educație, dacă vrem să schimbăm lumea, trebuie să ne sprijinim profesorii”, spune Vikas Pota, președintele Fundației Varkey. “Când aducem profesorii la discuție, totul se schimbă”.

Gândurile sale au fost reluate de Sunny Varkey, fondatorul Fundației Varkey: “Cele mai mari zile ale învățământului urmează să vină și profesorii, ca întotdeauna, vor lumina calea”.

Așadar pe parcursul a trei zile de discuții inspirate, dezbateri și interviuri cu profesori, politicieni și lideri de afaceri GESF 2019 a demonstrate că poate avea impact asupra lumii.

Dintre temele dezbătute, „Educația pentru refugiați” a adus în prim-plan situația dificilă a refugiaților din întreaga lume.„ Mii de Rohingyas, care au fugit de persecuție se confruntă acum cu un viitor nesigur în taberele temporare din Bangladesh. Zainab Arkani și Ahmed Ullah, ambii tineri Rohingyas care trăiesc acum în Canada, au vorbit la plenul de deschidere al GESF pentru a susține că refugiații au nevoie de o educație pentru a-și asigura viitorul”, ne-a spus profesorul Tanc. “Avem suficientă simpatie și o mulțime de donații”, spune Arkani. “Acum este momentul să construim o școală pentru oamenii din Rohingya”.

Ullah a subliniat că educația nu oferă refugiaților puterea de a-și îmbunătăți viața, ci îi îndepărtează de violență.„Să punem un stilou în mâinile Rohingyasului, înainte ca acești oameni să ridice o armă”, a fost îndemnul său. „EdTech în țările cu resurse mici” a fost o altă temă discutată.

Puterea EdTech a reprezentat o temă consecventă în timpul GESF, nu în ultimul rând pentru că 30 start-up-uri își desfășurau afacerea inovatoare în speranța de a câștiga fonduri prin intermediul Premiului NEXT.

Cei trei câștigători au fost Ubongo, care folosește divertisment pentru a furniza învățarea localizată, Dost, care împuternicește părinții să-și pregătească copiii la școală și Praxilab, ceea ce face ca laboratoarele științifice virtuale să fie accesibile. „Schimbătorii de opinie la cele mai înalte niveluri de guvernare” au constituit un capitol aparte în GESF.

GESF a reunit lideri mondiali, inclusiv Tony Blair (fost prim-ministru al Marii Britanii), Matteo Renzi (fost prim-ministru al Italiei), Juan Manuel Santos (fost președinte al Columbiei), Laura Chinchilla (fostă președintă a Costa Rica), George Papandreou fost prim-ministru al Greciei), Julius Maada Bio (președintele Sierrei Leone) și Olusegun Obasanjo (fost președinte al Nigeriei). La aceste întruniri au participat 40 de miniștri ai învățământului din țări din întreaga lume.

„În timpul unei ședințe, Blair a vorbit pasionat despre moștenirea sa în educație: «Ceea ce contează este cât de mult ați putut să faceți în țara dumneavoastră», spune el. “Cea mai bună speranță pentru schimbare este atunci când poporul și conducerea politică merg în pas împreună.”

Obținerea rezultatelor din filantropie, Acordarea unei voci țărilor, Evoluția proceselor de predare. Învățăturile pentru neuroștiințe, Progres: imaginea de ansamblu au fost alte teme dezbătute.

Cine schimbă lumea?

…este tema celei de-a șaptea ediții a Forumului de Educație și Abilități Globale din Dubai.

„ În acest an, am fost alături de o nouă generație de factori de decizie, inclusiv activiști, filantropi, dezvoltatori de tehnologie și multi educatori, care modelează lumea cu noi voci, idei noi și noi tehnologii.Sunt privilegiată să particip și să mă implic în GESForum Dubai în perioada 23-25 martie, organizat de Fundația Varkey alături de parteneri: UNESCO, Malala Fund, Harvard University, JA Worldwide, Fundația Jacobs, Education International, The UCL Institute of Education (IOE). Pe parcursul celor trei zile am participat la sesiuni, am revăzut, am cunoscut, am discutat cu oameni vizionari, adevărați formatori de opinie la nivel global.

Exemple de changemakeri: Mark Pollock- este un vorbitor internațional motivațional, care a devenit primul om orb care s-a îndreaptat spre Polul Sud; Mina Guli este un activist pentru mediu și alergător. Ea este un lider global recunoscut luptând pentru a preveni crizele de apă mondiale;

Kennedy Odede este unul dintre cei mai cunoscuți organizatori ai comunității din Africa și antreprenori sociali.El învăță refugiații abilități de supraviețuire-lucruri banale pentru oamenii civilizați, dar atât de necunoscute pentru ei. Juan Manuel Santos (câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace din 2016 și fost președinte columbian) crede că ”Educația este antidotul față de violență, sărăcie și corupție” și că acțiunea prin educație este cheia pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU care implică schimbări climatice, corupție și calitatea vieții.

Printre vorbitorii cheie se numără Julius Maada Bio, președintele Sierrei Leone Bana al-Abed, eleva de origine siriană ale cărei mesaje pe Twitter au arătat în lume oroarea asediului din Alep și Matteo Renzi, fost prim-ministru al Italiei; Sunny Varkey, fondatorul Fundației Varkey și Forumului Global pentru Educație și Abilități, a declarat: «Prin împărtășirea povestirilor activiștilor de la nivel local, a militanților, a filantropilor, a dezvoltatorilor tehnologici putem avea o dezbatere mult mai inteligentă despre cum să rezolvăm provocările la scară globală»…M-a impresionat opinia profesorului de la Harvard, autor și cercetător cognitiv (unul dintre 100 cei mai influenți oameni din lume), Steven Pinker, care ne-a împărtășit în închiderea plenară a GESF uimitoarea viziune prezentă în ultimele cărți. Am fost mândră să îi prezint vizunea elevilor mei despre personalitățile pe care îi consideră supereroi, iar el s-a arătat impresionat de profunzimea aspectelor surprinse, sub forma de doodle, de elevii de gimnaziu. Aflând că sunt din România, autorul mi-a făcut o confidență. Chiar dacă informațiile publice afirmă că bunicii lui Steven provin din România, mi-a mărturisit că, de fapt, provin din Chișinău. Andreas Schleicher (Director pentru educație și competențe la OCDE) a vorbit despre o lume care educă elevii pentru viitorul lor, mai degrabă decât pentru trecutul lor și despre tendințe care modelează educația azi.

© Mirela Tanc alături de Tony Blair la GESF 2019

El afirma că azi este mai important ceea ce putem face cu ceea ce știm. Cât mai multe cunoștințe pe care tehnologia ne permite să le căutăm și să le accesăm, cu atât mai important devine înțelegerea profundă și capacitatea de a face sens din conținut.

Sistemele școlare de top selectează și educă personalul didactic cu atenție. Ele oferă un mediu în care cadrele didactice lucrează împreună pentru a pune în practică bunele practici și încurajează profesorii să crească în carieră, dar nicăieri calitatea unui sistem școlar nu depășește calitatea cadrelor didactice.

Ei îi încurajează pe profesori să fie inovativi, să-și îmbunătățească propriile performanțe și performanța colegilor lor și să urmeze o dezvoltare profesională care să conducă la o mai bună practică.În sistemele școlare superioare, accentul nu se pune pe privirea în sus în administrarea sistemului școlar.În schimb, este vorba despre a privi în afară la următorul profesor sau la următoarea școală, creând o cultură de colaborare și rețele puternice de inovare.

Viitorul trebuie să fie integrat.Aceasta înseamnă accentuarea integrării subiectelor, integrarea studenților și integrarea contextelor de învățare;acestea trebuie să fie conectate – adică în legătură cu contextele din lumea reală și, de asemenea, permeabil la resursele bogate din comunitate.

Școlile viitoare sunt împuternicite și utilizează potențialul tehnologiilor pentru a elibera învățarea din convențiile anterioare și pentru a conecta elevii în moduri noi și puternice.Trecutul a fost interactiv, viitorul este participativ.Trebuie să înțelegem că învățarea nu este un loc, ci o activitate.

Viitorul se referă și la parteneriate mai inovatoare.Izolarea într-o lume a sistemelor complexe de învățare va limita serios potențialul.Mediile de învățare puternice creează constant sinergii și găsesc noi modalități de a spori capitalul profesional, social și cultural cu alții.Fac asta cu familiile și comunitățile, cu studii superioare, cu alte școli și medii de învățare, precum și cu întreprinderile.

Educația trebuie să profite de instrumentele și punctele forte ale noilor tehnologii, abordând în același timp preocupările legate de potențialele abuzuri, cum ar fi hărțuirea pe internet, pierderea vieții private sau comerțul ilegal cu mărfuri.

Dilema pentru educație este că tipurile de lucruri ușor de învățat și testate au devenit ușor de digitizat, automatizate și externalizate.Pentru cei cu cunoștințe și abilități corecte, digitalizarea și globalizarea au fost eliberatoare și interesante;dar pentru cei insuficient pregătiți, pot însemna o muncă vulnerabilă și nesigură și o viață fără perspective. I-am exemplificat câteva dintre contribuțiile personale și ale elevilor mei și m-a felicitat, amintindu-și de performanțele altei românce excepționale, azi profesor în SUA, Manuela Prajea”, a spus profesorul Mirela Tanc.

Punctul culminant al GESF a fost ceremonia de premiere a celui mai bun profesor din lume. Aceasta este a cincea oară când premiul a fost acordat unui profesor excepțional care a adus o contribuție de seamă la profesie: anul acesta a fost premiat Peter Tabichi din Kenya, care și-a dedicat viața ajutării altora.

„Pentru prima dată, în ajunul ceremoniei, Fundația Varkey a organizat ”The Assembly: A Global Teacher Prize Concert” ca semn de recunoștință tuturor profesorilor din întreaga lume pentru munca pe care o fac în fiecare zi. Profesorii, inclusiv finaliștii la Premiul Global pentru profesori, s-au alăturat lui Little Mix, Rita Ora și Liam Payne pentru a aduce un omagiu uneia dintre cele mai importante profesii din lume”, a spus profesorul Mirela Tanc.

În cadrul Forumului s-a stabilit Primul Standard Mondial pentru Abilități Digitale din lume. Coaliția pentru Inteligența Digitală (CDI), platformă creată în colaborare cu Forumul Economic Mondial și formată în comun de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Asociația de Standarde (IEEE) și Institutul DQ au lansat în 22 martie Raportul DQ privind standardele globale 2019, care reprezintă prima încercare din lume de a defini un standard global pentru competențele și pregătirea digitală în sectoarele educației și tehnologiei. OCDE, Forumul, Banca Mondială și Organizația Națiunilor Unite au identificat toate aceste competențe digitale ca fundamentale pentru pregătirea viitoare.

Noul standard DQ global este punctul culminant al colaborării reușite în cadrul comunităților de educație, comunitate tehnologică, publice, private și civică care au început cu lansarea CDI la Summitul Impactului Durabil, Forumul Economic Mondial din septembrie 2018 și are drept scop stabilirea un limbaj comun și un set comun de norme în jurul competențelor digitale care vor fi din ce în ce mai necesare într-o eră de progres tehnologic rapid.

„Tot în cadrul Forumului s-au prezentat rezultatele unui studiu în urma căruie s-a constatat că statutul dascălilor este direct proporțional cu rezultatele elevilor.

În noiembrie 2018, Fundația Varkey a studiat peste 40.000 de persoane din 35 de țări. Indicele de stare generală a cadrelor didactice 2018 a arătat pentru prima dată o legătură directă între statutul profesorului și performanța elevului măsurat prin scorurile PISA. Țările cu statut superior de profesor au mai multe șanse să înregistreze scoruri mai ridicate ale PISA, arată raportul, arătând un nivel ridicat al profesorilor, poate duce la rezultate mai mari ale studenților într-o țară. «Nădejdea noastră este că liderii de educație adunați la GESF 2019 vor putea să învețe de la acești pionieri să contribuie la schimbarea necesară pentru a oferi fiecărui copil dreptul lor de întâi născut: o educație bună», a afirmat fondatorul Fundației Varkey.

Personal, m-am simțit asemeni câștigătorului premiului Global Teacher Prize datorită valorizării muncii profesorilor și a elevilor”, a concluzionat profesorul Mirela Tanc.