Miriam Abrudan – Desdemona, într-o coproducție româno-americană

Othello’s Touch e o coproducție Mario Dance Atelier și Tokyo The Company (din SUA), este o piesă adaptată după scenariul scris de William Shakespeare şi aduce în prim-plan cele două personaje principale, Othello şi Desdemona. Uimitoarea balerină din Oradea, Miriam Abrudan, care acum studiază la Palucca Hochschule fur Tanz Dresden din Dresda, va interpreta rolul Desdemonei.

Rolul lui Othello va fi interpretat de dansatorul lui Cher DJ Smart, balerin profesionist în America. Miriam Abrudan revine la Cluj-Napoca, oraș de care se leagă o perioadă foarte frumoasă din viața ei, atunci când a studiat și la Mario Dance Atelier. Othello’s Touch apelează la cel mai adecvat limbaj scenic în care poate fi repovestită astăzi celebra dramă a lui William Shakespeare și pot fi traduse temele mai contemporane decât oricând.

Toate biletele pentru spectacolul din 26 aprilie, de pe scena Teatrului Național „Lucian Blaga”, au fost epuizate. Othello’s Touch a trezit interesul publicului, fiind considerat drept „o mărturie a poeticii polivalente a acestui început de secol”.

Spectacolul propune un mix, o combinație fantastică între baletul clasic și mișcări de dans contemporan. Totul prinde viață în lumea operei lui Shakespeare, care practic sevește contextul perfect pentru a vorbi despre problemele sociale actuale de natură rasială, politică sau chiar religioasă într-un mediu diferit, spectaculos.

Spectacolul aduce în atenție într-o manieră elegantă, „dezbate” candid noțiunea de segragare, în special în ceea ce privește separarea acelor elemente „excepționale” din normal sau mainstream, și despre cum conceptul majorității poate duce, într-un final, la uitarea individualității.

DJ Juan Smart Jr. a absolvit University of the Arts in Philadelphia cu onoruri, conferindu-i-se atât prestigiosul premiu „Stella Moore” cât și „Outstanding in All Styles Award”, ca urmare a faptului că are prestații remarcabile în toate stilurile de dans.

A dansat în spectacolele celebrei Cher și a lucrat cu coregrafi cum ar fi Roni Koresh, Louis Johnson, Ismael Ivo, Francesca Harper, Tokyo, Christopher Huggins, Arthur Mitchell. A făcut turnee în plan internațional din Rwanda până în Germania, Chile, Canada, Africa de Sud, Italia, Brazilia și Franța. DJ Smart Jr. a fost invitat special în serialul tv „So You Think You Can Dance” și jurat în „Lifetime’s Dance Moms”.

În acest timp, DJ Juan Smart Jr. continuă să studieze, să cânte, să facă coregrafii şi să predea lecții în pas de dans, în jurul lumii.