Mozaic, donație de 250.000 euro pentru Muzeu

Expoziția pictorului din Taipei, Chen Ching Jung, are loc pe 12 iunie, la Muzeul Țării Crișurilor. În ambianța specifică Taiwanului vom fi introduși de Cvartetul Evergreen Spring, compus din 4 excelenți instrumentiști ai orchestrei simfonice din Taipei, care s-a remarcat și prin participările, în scop caritabil, la evenimentele organizate în zonele afectate de dezastre naturale, spitale.

Prezent la conferința de presă, alături de Alexandru Badea, directorul Muzeului Țării Crișurilor, Aurel Chiriac, a spus că l-a vizitat pe artist în atelierul său de la Paris, ocazie cu care împreună au realizat selecția lucrărilor care vor fi expuse la Oradea.

„Chen Chin Jung lucrează acuarelă și mozaic. A fost la Oradea și a văzut sălile de expoziție. Vom aloca două săli evenimentului, deoarece artistul lucrează pânze uriașe, de 2-3 m. A fost încântat de spațiul oferit. În operele lui, artistul a creat o lume în care omul se găsește în armonie cu natura, dar este foarte singuratic. Pictorul se află la prima expoziție din România și a dorit să impresioneze, a donat un mozaic de 3 metri Muzeului, mozaic a cărui valoare este estimată la 250.000 de euro. Mozaicul o înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul”, a spus directorul Aurel Chiriac.

Chen Ching Jung este cetățean de onoare al orașului Taipei, fiind considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai școlii de artă contemporană taiwaneze.

A fost director al Departamentului de Arte Plastice al Academiei Naționale de Arte, a fost consilierul pe arte plastice al Președintelui Taiwanului, este profesor emerit al Universității Naționale din Taiwan.

Deplasarea artiștilor din Taiwan la Oradea se datorează unui sponsor care are origini în lumea artei: este vorba despre Mălin Mălineanu, fiul celebrului compozitor Henry Mălineanu, care are o firmă de turism bussines New Concept Travel și care „este un susținător real al tinerelor talente și pe care l-am cunoscut întâmplător, printr-o prietenă comună, Doina Pârvu, absolventă la «Emanuil Gojdu»”, a subliniat tenorul Alexandru Badea.