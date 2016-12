Nicole Cherry – idolul adolescenţilor la Gala Star Vivere

Hotelul Continental a găzduit cea de-a X-a ediţie a Galei Asociaţiei Star Vivere. „A fost un dublu eveniment: 17 ani de existenţă a Grupului Vivere şi ediţia cu numărul 10 a Galelor Vivere”, spune profesoara Valeria Mişcuţia.

Premierea a avut loc şi în acest an într-un cadru festiv, cu ocazia unui eveniment glam care a adus pe scenă micii artişti Vivere, voci frumoase, costumaţii, artificii, confeti. Nicole Cherry, Aurelian Temişan şi Mihai Alexandru, Doina Benţu.

Muzica, religia ei

„În toate timpurile, oriunde în univers, muzica a dat suflet, viaţă şi lumină mai înainte de vorbire, deasupra şi dincolo de cuvinte. Nu cunosc nicio formă de magie mai puternică, nu ştiu alt fel de a respira, nimic nu mă emoţionează aşa profund şi pentru nimic altceva nu simt o atât de mare pasiune. Da, acum ştiu, am înțeles în aceşti ani că muzica este religia mea şi Vivere, însăşi viaţa. Un destin karmic şi o întâlnire providenţială m-au construit prin muzică, pentru muzică, fără să vreau, făra să ştiu, firesc, arătându-mi de fiecare dată că nu există alt drum. În cei 16 ani, am crescut şi m-am maturizat odată cu oamenii intraţi nu întâmplător în familia Vivere. Am visat împreună, am muncit, am râs, am construit, am plâns, am înălţat şi ne-am descoperit. Nu, nu este acesta momentul unei retrospective, al unui istoric, chiar dacă astăzi, iată, aniversăm 16 ani de existenţă şi 10 ani de gale.

Angelica Costa şi Valeria Mişcuţia la Gold Edition © Angelica Costa şi Valeria Mişcuţia la Gold Edition

Realizările şi momentele grele prin care am trecut, ca şi împlinirile, vorbesc despre noi. Premiile, concursurile, emisiunile, concertele, piesele nu le pot enumera, nici măcar trofeele, pentru că ele nu au constituit niciodată scopul principal; recunosc doar că întotdeauna ne-am dorit să fim cei mai buni. Într-o competiţie permanentă cu noi înşine, exigenţi, critici, motivaţi, așa am reuşit să evoluăm, demonstrând de fiecare dată ca Vivere înseamnă… pasiune!

Pentru mine, muzica rămâne unicul mod în care ştiu să mă rog în fiecare clipă, fierbinte, cu ardoare şi recunoştinţă, pentru acest mare şi prețios dar, înţelegând că nu contează ceea ce spun oamenii despre tine, ci ceea ce zice Dumnezeu!”, a spus profesoara Valeria Mişcuţia. Au fost acordate diplomele New generation, Silver voice, Golden Voice, în prezenţa celebrităţilor invitate.