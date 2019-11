Nominalizări la Gala Comunității Bihorene

Cu fonduri mai mari sau mai mici, de multe ori doar prin voluntariat, oameni cu gânduri bune acționează în beneficiul altora și al comunității.

„Dorim să oferim anual recunoaștere acelor persoane, grupuri de inițiativă, organizații sau firme care schimbă în bine, încet și cu răbdare, de multe ori în anonimat, fața comunității noastre.

Acțiunile lor, adevărate modele de implicare, se uită sau sunt recunoscute doar în cercuri restrânse. Aveți în minte voluntari care ar merita o îmbrățișare și o mulțumire? Cunoaşteţi proiecte, echipe sau ONG-uri care merită aduse în lumina reflectoarelor? Cunoașteți oameni care pun pasiune în munca lor și susțin excelența prin propriul exemplu? Ei sunt cei pe care dorim să îi vedem pe scenă la Gala Comunității Bihorene!…Așteptăm nominalizările comunității bihorene până la data de 1 decembrie 2019, formularul de nominalizare se găsește aici:

Premii:

– Liderul care schimbă lumea- La această secțiune se încadrează acele persoane care, prin viziune, pasiune, crez și dedicare au reușit să mobilizeze, să îndrume, să inspire și să schimbe comunități, devenind adevărate modele de viață acolo unde trăiesc.

-Voluntarul anului- Voluntarii oferă darurile cele mai prețioase – timpul lor personal, eforturile susținute, pasiunea și devotamentul lor. Prin implicarea lor, întreaga comunitate are de câștigat. Haideți să-i mulţumim celui mai implicat dintre ei, pe care voi îl cunoaşteţi cel mai bine!

-Echipa anului- La această categorie se încadrează grupuri mai mari sau mai mici, formate din oameni care împreună au gândit și implementat proiecte și au găsit soluții pentru probleme din comunitate.

-Excelență în meserie- La această categorie se încadrează acele persoane care pun pasiune în munca lor și care susțin excelența prin exemplul personal. Ne gândim atât la angajați din sistemul public, cât și din cel privat. Haideți să-i arătăm recunoștință unui coleg sau unui funcționar cu care am interacționat la un moment dat.

-Proiectul anului- Această categorie se adresează proiectelor derulate de orice tip de organizație, profit sau non-profit, autoritate publică, grupuri de inițiativă sau indivizi, care au produs un impact major și vizibil, rezolvând probleme existente în comunitate, indiferent de domeniul în care a fost dezvoltat: social, comunitar, medical, ecologic, cultural etc.

-ONG-ul anului- Această categorie se adresează organizațiilor non-profit care au produs un impact major și vizibil în comunitatea din care fac parte, prin proiectele pe care le-au coordonat, prin evenimentele pe care le-au organizat sau prin campaniile pe care le-au derulat.

-Promotor al culturii și artei- Categoria aceasta are ca scop nominalizarea organizațiilor non-profit, a grupurilor de inițiativă sau a oamenilor care s-au axat pe promovarea artei, culturii sau tradițiilor și care merită aprecierea noastră pentru impactul activităților realizate.

-Promotor al excelenței școlare- Categoria aceasta are ca scop nominalizarea oricui s-a axat pe promovarea excelenței în domeniul educației, prin proiecte inovatoare, prin promovarea valorilor autentice şi a meritocrației.