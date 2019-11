Noul SUV electric Ford Mustang Mach-E oferă putere, stil și libertate pentru noua generație

Modelul electric nou conceput marchează începutul unei noi ere a electrificării pentru Ford, fiind unul dintre cele 14 vehicule electrificate pe care le va lansa Ford până la finalul anului 2020.

De la silueta sa elegantă și de la liniile musculare, până la experiența de condus unică, emoționantă și dinamică, Mustang Mach-E întruchipează spiritul Mustang.

Mustang Mach-E GT apelează la senzațiile tari pentru care este cunoscut Mustang, având ca țintă o accelerație 0-100 km/h în mai puțin de 5 secunde și caracteristici tehnice remarcabile: 465 CP (342 kW) și un cuplu de 830 Nm. Cifrele indicate de producatorul American, bazate pe specificatiile mașinii și simulări computerizate, ne arată că ne putem aștepta o o performanță demnă de super car și anume 0-100 km/h în aproximativ 3 secunde.

Sistemul de propulsie full-electric inspiră încredere, ținta fiind o autonomie de până la 600 de kilometri în regim WLTP. Soluțiile practice integrate care facilitează încărcarea acumulatorului, includ tehnologii care le oferă clienților ruta cea mai convenabilă spre punctele de încărcare din jur, recomandări legate de stațiile de pe traseu și acces la mai mult de 125.000 de puncte de încărcare FordPass Charging Network situate în 21 de țări europene.

KÖLN, Germania, 18 noiembrie 2019 – Ford extinde familia Mustang pentru prima dată în ultimii 55 de ani, adaptând celebrul logo la era electrică prin noul Mustang Mach-E: un SUV complet nou, full-electric și născut din aceleași idealuri de libertate care au inspirat cel mai vândut coupe sport al lumii.

Mustang simbolizează libertatea, progresul, performanța și spiritul rebel. Astăzi, Mustang e gata să reinterpreteze aceste idei în favoarea unui viitor electric, cu spațiu dedicat nevoilor în continuă creștere a clienților și cu actualizări online over-the-air avansate care vor continua să îmbunătățească vehiculul după achiziție.

“La prima ediție a Salonului Auto de la Detroit de la sfârșitul secolului XIX, Henry Ford a spus că lucrează la ceva ce va lovi omenirea ca un trăsnet”, a declarat Bill Ford, președinte executiv Ford Motor Company. “Acel ceva a fost Model-T. Astăzi, Ford Motor Company se mândrește cu dezvăluirea unei mașini care lovește din nou cu puterea unui trăsnet. Noul Mustang Mach-E, un model complet electric. E rapid. E distractiv. E întruchiparea libertății pentru o nouă generație de posesori Mustang”.

Ford Mustang Mach-E este rezultatul unui proces de dezvoltare concentrat integral pe nevoile și dorințele clienților. Rezultatul este un SUV elegant care oferă o ținută de drum și o direcție excelente și tehnologii de conectivitate de ultimă generație, ce fac din Mustang Mach-E o mașină care devine mai bună odată cu trecerea timpului.

Când va fi disponibil pe piață, în ultima parte a anului 2020 (iar în România în prima parte a anului 2021), Mustang Mach-E va fi oferit în versiuni cu autonomie standard sau autonomie extinsă, cu tracțiune spate sau cu tracțiune integral. Aceste versiuni vin echipate cu motoare electrice cu magneți permanenți. În varianta cu autonomie extinsă și tracțiune spate, Mustang Mach-E țintește o autonomie de până la 600 de kilometri calculată conform precedurilor World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).1 În configurațiile cu autonomie extinsă și tracțiune integrală, Mustang Mach-E vizează 337 CP (248 kW) și un cuplu de 565 Nm.2

Ford le va oferi de asemenea și o versiune specială dedicată performanței. Mustang Mach-E GT țintește o accelerație 0-100 km/h în mai puțin de 5 secunde2 și resurse estimate la 465 CP (342 kW) și 830 Nm.2

“Mustang Mach-E este unul dintre cele mai interesante vehicule pe care Ford le-a construit vreodată”, a declarat Stuart Rowley, președintele Ford Europa. „Acest model electric este unic, fiind totuși un Mustang inconfundabil. El vine exact la momentul oportun pentru clienții din Europa.”

Electric și performant

Mustang Mach-E oferă trei moduri de rulare – Whisper, Engage și Unbridled – fiecare punând la dispoziție setări dinamice dedicate la pachet cu o experiență senzorială distinctivă. Printre elementele la care au acces clienții se numără setări tehnice adaptate special pentru acest model: direcție cu răspuns sportiv, lumină ambientală, sunete adaptate la experiența electrică și animații afișate pe instrumentarul digital de bord în funcție de stilul de condus.

Când mașina pleacă de pe loc, un nou sistem de tracțiune integrală Mach-E 4 permite livrarea cuplului în mod independent către cele două punți, oferind o accelerație impresionantă și o manevrabilitate îmbunătățită față de versiunea cu roți motrice față. Ford a modificat setările sistemului pentru a oferi un nivel excelent al tracțiunii pe șosea în urma unor sesiuni riguroase de testare care s-au desfășurat atât pe suprafețe ude, cât și pe zăpadă.

“Indiferent dacă vrei să simți capacitățile sale la nivelul performanței sau ești în căutarea experienței pure și liniștite pe care o poate oferi o mașină electrică, Mustang Mach-E profită de puterea electrificării pentru a crea o experiență unică de șofat, păstrând în același timp caracterul liber inegalabil caracteristic unui Mustang”, declară Ted Cannis, director producție în cadrul Diviziei Globale de Electrificare.

În plus față de accelerația promptă, Mustang Mach-E GT va fi disponibil cu noile etriere din aluminiu Flexira de la Brembo care mențin funcționalitatea unui etrier fix, în timp ce sunt proiectate cu dimensiunile unui etrier mobil. De asemenea, Mustang Mach-E GT este echipat cu sistem de amortizare MagneRide, un sistem de suspensii adaptive care le permite șoferilor să se bucure de călătorii confortabile și palpitante.

Tehnologia care se adaptează perfect la stilul tău de viață

Pe Mustang Mach-E debutează noua generație a sistemului de infotainment SYNC. Acesta oferă o interfață modernă și are capacitatea de a învăța preferințele șoferilor, perfecționându-se odată cu trecerea timpului, cu ajutorul actualizărilor online over-the-air. Noua generație SYNC utilizează un display cu diagonala de 15.5 inch și o interfață simplă care renunță la meniurile complicate, permițând un acces mult mai facil la comenzi prin gesturile clasice cunoscute din lumea telefoanelor moderne: touch, swipe sau pinch.

Noua generație a sistemului SYNC oferă conectivitate prin cloud și recunoaștere vocală conversațională. Beneficiind de o putere de procesare dublă față de anteriorul SYNC 3, noul sistem permite operarea mult mai rapidă și mai ușoară a navigației, a muzicii și a conexiunii cu telefonul.

De asemenea, sistemul introduce compatibilitate wireless între telefoanele mobile și sistemele Apple CarPlay, Android Auto sau cu aplicațiile AppLink.

“Noua generație SYNC începe să se adapteze activ încă din momentul în care începi să utilizezi sistemul, învățând rapid preferințele tale și oferind sugestii personalizate”, spune Darren Palmer, director global al biroului Ford de Dezvoltare a Vehiculelor Electrice. “Sistemul îți poate sugera drumul spre sala de fitness, dacă știe că lunea e ziua în care ți-ai programat de obicei antrenamentul sau poate să te întrebe dacă vrei să suni acasă, în cazul în care faci asta zilnic atunci când pleci de la birou. Rezultatul este un asistent conectat prin cloud și o interfață intuitivă, frumoasă și pregătită pentru viitor grație actualizărilor over-the-air”.

Pe măsură ce noua generație SYNC va evolua, îmbunătățind serviciile dedicate clienților, Ford Mustang Mach-E va avea capacitatea de a se perfecționa continuu prin actualizări sigure online over-the-air. Acestea au capacitatea de a spori performanțele mașinii.

Un nou mod de a privi și de a experimenta un Mustang

Cu ajutorul noii arhitecturi electrice care poziționează pachetul de baterii în podeaua mașinii, inginerii și designerii Ford au putut să creeze un vehicul care nu doar păstrează caracterul lui Mustang, dar și maximizează spațiul unui SUV în favoarea pasagerilor și bagajelor acestora.

“Avansul tehnologiilor de dezvoltare a bateriilor a fost un element crucial în asigurarea nivelului de spațiu necesar și a caracterului practic al acestei mașini. Toate acestea în condițiile unei siluete fluide și în contextul păstrării caracterului dinamic atât de apreciat de clienții europeni”, spune Ulrich Koesters, director al biroului Mașini Electrificate în cadrul Ford Europa.

Mustang Mach-E este imediat recunoscut ca un Mustang autentic cu ajutorul elementelor caracteristice precum capota lungă dominantă, design-ul posterior, blocurile optice agresive și stopurile marcă înregistrată formate din trei bare verticale. Designul și construcția inteligente permit un spațiu surprinzător în zona din spate și un portbagaj amplu.

Mustang Mach-E vine cu o surpriză suplimentară sub capotă: un portbagaj dotat cu orificiu de scurgere. Acesta oferă un volum de încărcare de 100 de litri și oferă îndeajuns spațiu pentru un troller de mână. Pentru că vine cu orificiu de scurgere, acest spațiu poate găzdui fără probleme echipament sport ud sau plin de noroi, ghete de munte sau haine de plajă.

Interiorul lui Mustang Mach-E: mereu în control

Pentru a profita la maximum de spațiul suplimentar oferit de structura sistemului de propulsie electric, designerii Ford au colaborat îndeaproape cu clienții pentru a înțelege modurile în care aceștia utilizează și interacționează cu habitaclul. Conceput cu proporțiile unui SUV care permite acomodarea a cinci adulți în deplin confort, Mustang Mach-E oferă îndeajuns spațiu pentru prieteni, copii și bagaje.

Pe lângă spațiul de bagaje situat sub capota frontală, portbagajul posterior oferă un volum de 402 litri. Cu scaunele din spate rabatate, volumul crește până la 1420 de litri – mai mult decât suficient pentru bagaje, echipament de camping sau alte încărcături ocazionale.3

În interior, Mustang Mach-E prezintă o fuziune între designul modern și funcționalitatea inteligentă. Pachetul audio premium B&O Sound System, disponibil opțional, include incinte acustice integrate impecabil în zona frontală, acestea fiind dispuse deasupra gurilor de ventilație. O cotieră flexibilă oferă îndeajuns de mult spațiu interior pentru o poșetă. Elementele tradiționale de design Mustang, precum forma instrumentarului de bord completează interiorul acestui model.

Chiar și plafonul panoramic fix construit din sticlă ascunde un secret: un strat special cu protecție infraroșu, care permite habitaclului să rămână mai rece vara și mai cald iarna. În plus, unul dintre straturile plafonului panoramic ajută la protejarea împotriva razelor ultraviolete.

Modelul va fi disponibil într-o versiune limitată First Edition, care va oferi tracțiune integrală și va putea fi comandată în varianta cu autonomie extinsă. Nuanța exterioară specială Grabber Blue Metallic, plafonul panoramic, cusăturile. contrastante pe scaune și o plăcuță “First Edition” sunt elemente care caracterizează această versiune.

În final, intrarea în mașină și pornirea motorului au loc ușor și fără efort cu ajutorul tehnologiei “Phone as Key”4, care își face debutul în gama Ford pe noul Mustang Mach-E. Cu ajutorul tehnologiei Bluetooth, vehiculul poate detecta telefoanele posesorilor atunci când aceștia se apropie de mașină, deblocând ușile și permițând pornirea motorului fără ca aceștia să fie nevoiți să utilizeze cheia sau să-și scoată telefonul mobil din buzunar. Un cod de rezervă poate fi introdus pe montantul B pentru descuierea ușilor, iar un alt cod inserat pe ecranul central permite pornirea mașinii în situații în care telefonul e indisponibil din cauza bateriei descărcate.

Baterii cu autonomie mare și soluții de încărcare fără efort

Mustang Mach-E va fi disponibil atât în versiunea Standard Range (baterie Litiu-Ion cu capacitatea de 75.7 kWh), cât și în versiunea Extended Range (baterie de 98.8 kWh). Autonomia vizată este de până la 600 de kilometri în configurația cu roți motrice spate.1

Bateriile avansate sunt formate din 288 de celule Litiu-Ion în specificația Standard Range și din 376 de celule Litiu-Ion în specificația Extended Range. Conceput pentru a maximiza spațiu interior și pentru a contribui la o dinamică optimizată a mașinii printr-un centru de greutate coborât, pachetul de baterii este așezat în podea între cele două punți și a fost testat la temperaturi extreme, de până la minus 40 de grade Celsius. Bateriile sunt amplasate într-o carcasă impermeabilă, înconjurată la rândul ei de un strat de protecție care absoarbe șocurile în caz de accident. Bateria utilizează un sistem avansat de răcire și încălzire cu lichid, pentru a optimiza performanțele la temperaturi extreme și pentru a îmbunătăți timpul de încărcare.

Posesorii vehiculelor electrice utilizează în 80% din timp prizele de acasă pentru a încărca mașina. Ford oferă soluția Ford Connected Wallbox, care permite o încărcare de cinci ori mai rapidă decât la o priză normală: în jur de 62 de kilometri la fiecare oră de încărcare pentru versiunea cu autonomie extinsă și configurație cu roți motrice spate.5 Cablul de încărcare Ford Home, oferit odată cu vehiculul, permite o autonomie medie de 14 km pentru fiecare oră de încărcare la o priză domestică normală tipică pentru Europa.5

Sistemul de navigație conectat va identifica stațiile publice de încărcare de-a lungul călătoriilor și le va recomanda posesorilor să încarce în cele mai convenabile puncte de pe traseu, asigurându-se asfel că aceștia nu vor avea niciodată griji legate de autonomia rămasă.5

De asemenea, Ford transformă încărcarea de acasă sau de pe traseu într-o operațiune facilă, printr-o ofertă generoasă de soluții dedicate de alimentare și prin acces la rețeaua FordPass Charging Network. În parteneriat cu NewMotion și cu ajutorul conectivității oferite de modemul on-board integrat FordPass Connect, aplicația FordPass le va oferi clienților din Europa acces la cea mai extinsă rețea de încărcare de pe Continent: 125.000 de puncte publice de încărcare în 21 de țări. Clienții vor putea să utilizeze fără probleme stațiile de încărcare situate în multe țări, inițiind și plătind pentru serviciile de încărcare cu ajutorul unui cont unic, conceput pentru a simplifica experiența proprietarilor. Cablul de încărcare Public Charge este și el oferit odată cu achiziția mașinii.

Ford este unul dintre membrii fondatori și acționari în consorțiul IONITY, care vizează construirea a 400 de stații de încărcare ultra-puternice în puncte-cheie din Europa până la finalul anului 2020. Acest lucru permite reducerea semnificativă a timpului de încărcare pentru toate vehiculele electrice, în comparație cu actualele stații existente, fiind o soluție ideală petru călătoriile lungi. Cu o putere de încărcare de vârf de 150 de kW, Mustang Mach-E în versiunea cu autonomie extinsă și tracțiune spate poate să primească până la 93 de kilometri autonomie în 10 minute la o stație rapidă de încărcare de tip DC (curent continuu). Versiunea Mustang Mach-E Standard Range vizează o încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 38 de minute la o stație rapidă de tip DC.6

“Mustang Mach-E marchează începutul unei noi ere pentru Ford și suntem deosebit de încântați să-l aducem clienților noștri din Europa”, a spus Rowley. „Acest model reprezintă mai mult decât o simplă experiență de condus cu emisii zero: este vorba despre experiențe eliberatoare de stres, ce conferă liniște sufletească pentru proprietarii de vehicule electrice”.

1 Consumul declarat energie/combustibil, emisii CO2 şi autonomia electrică sunt măsurate în conformitate cu cerinţele tehnice şi specificaţiile Regulamentelor europene (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 692/2008 cu amendamentele subsecvente. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 sunt specificate pentru o versiune, nu pentru toate versiunile unui model. Procedura standard de testare aplicată permite compararea între două tipuri diferite de vehicule şi diferiţi producători. Suplimentar faţă de eficienţa consumului de combustibil al unei maşini, manevrabilitatea şi alţi factori care nu sunt de natură tehnică joacă un rol în determinarea consumului de combustibil/energie, emisiilor de CO2 şi autonomiei electrice. CO2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.

Din 1 septembrie 2017, anumite vehicule vor fi omologate utilizând procedura World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) în conformitate cu specificațiile legilor europene (EU) 2017/1151. Noua procedură de testare este mai realistă în măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Din 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui complet procedura actuală, New European Driving Cycle (NEDC). În perioada eliminării treptate a ciclului NEDC, consumul și emisiile WLTP sunt corelate cu cifrele NEDC. Deoarece noul ciclu de testare modifică anumite elemente ale testelor, vor exista variații în cifrele anterioare de consum și emisii (de exemplu, aceeași mașină ar putea prezenta valori diferite ale consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2).

2 Pe baza calculelor producătorului, cu ajutorul simulărilor de inginerie pe computer. Rezultatele individuale pot varia.

3 Capacitatea de încărcare este limitată de masă și de distribuția maselor.

4 Este necesară activarea serviciului.

5 Autonomia estimată și timpul de încărcare sunt bazate pe simulări computerizate realizate de constructor și calculații ce au la bază ciclul de testare WLTP. Cifrele omologate oficial privitoare la eficiența energetică vor fi publicate mai aproape de momentul punerii în vânzare. Ritmul de încărcare a bateriei descrește pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă. Rezultatele individuale pot să difere în funcție de momentele din zi și de starea de încărcare a bateriei. Autonomia reală variază în funcție de condițiile externe, de stilul de șofat, de gradul de mentenanță a vehiculului și de vârsta bateriei Litiu-Ion.

6 Autonomia și timpul de încărcare sunt bazate pe simulări de inginerie pe computer. Ritmul de încărcare a bateriei descrește pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă. Rezultatele individuale pot să difere în funcție de momentele din zi și de starea de încărcare a bateriei.

BANG & OLUFSEN© 2019 și B&O© 2019. BANG & OLUFSEN™ și B&O™ sunt mărci înregistrate ale Bang & Olufsen Group. Licențiat de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Toate drepturile rezervate.

Despre Ford Motor Company

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ 191.000 de angajați în toată lumea. Pentru informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit Company, vizitați www.corporate.ford.com.​

Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ 47.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 62.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relații cu Clienții și 19 facilități de producție (12 deținute integral sau asocieri în participațiune consolidate și 7 asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.

