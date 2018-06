Nuntă în high-life: Modelul Dora Tapos, mireasa handbalistului Ionuț Săulescu

Nunta modelului Dora Tapos cu handbalistul Ionuț Săulescu a avut loc la Ambasador Oradea. Nași au fost fotbalistul Gabi Tamaș, care joacă acum în Israel, și soția sa Ioana.

Dora Tapos a fost model la Amalia Fashion, agenția manageriată de Amalia Judea. Din această poziție o găsim pe Dora candidată la Miss Tourism World Romania 2006. Orădeanca și-a dorit apoi o carieră internațională, iar referințe despre ea se găsesc pe site-ul modelmayhem.com/, acolo unde Dora se prezintă ca „un model din România. Tocmai am venit în New York și vreau să-mi folosesc experiența aici… Joc și volei, așa că sunt într-o formă foarte bună”.

Orădeanca apare într-o prezentare a designerului Aida Hassan – Labourjoisie Fashion Show Kuwait 2016, și în numeroase ședințe foto în Dubai. Presa a vorbit despre o relație de prietenie a orădencei cu sora Monicăi Gabor, Ramona, relație care s-ar fi consolidat tocmai în Dubai. Soțul Dorei, Mircea Ionuț Săulescu, are o carieră sportivă bine definită. El a fost inclusiv elevul antrenorului orădean Sabin Dacău la CSM Călărași. Dincolo de cariera sportivă, Ionuț Săulescu e considerat, într-un top realizat de revista Kudika, unul dintre cei mai sexy handbaliști. Atunci Săulescu juca la HCM Constanța. „Motivele pentru care l-am inclus în top? Brunet, ochi albaștri, 24 de ani, burlac înrăit. Singurul inconvenient este ca nu are foarte mult timp liber, din cauza antrenamentelor solicitante”, era motivația revistei. Probabil locația aleasă pentru petrecerea de nuntă de cei doi nu a fost întâmplătoare.

Ca șeicii

Designul de interior al Sălii Ambasador este un proiect inspirat din locaţiile unde se răsfaţă şeicii din Dubai, pentru realizarea căruia s-au folosit aproximativ 3.000 kg de cristale, mobilier şi accesorii realizate la comandă în Asia, lumini care pot crea imagini feerice într-un spectru larg, la dorinţa celor care se bucură de ambient. Instant vrei să afli cine e artistul care are în portofoliu o asemenea lucrare, din care şi-a făcut o adevărată carte de vizită. Designul poartă semnătura lui Mircea Andrei Gherman,un tânăr care are deja un variat portofoliu de proiecte, cu clienţi dintre cei mai pretenţioşi, colaborator al unor designeri din Dubai. Eu colaborez, fac schimb de idei cu designeri din Dubai. Am şi văzut acolo multe locaţii. Aşa că, inspirându-mă din Orient, am propus ca pe jos să fie alb, să predomine albul, propunând alternativa ca toată locaţia să poată fi schimbată din lumini într-un spectru larg: mov, albastru… Pentru podea, toate materialele le-am adus din Spania”, spunea designerul.

Corpurile de iluminat au fost realizate la comandă la o fabrică din Asia, iar cristalele din corpul de iluminat se regăsesc şi în podea, şi în zona de bar, dar şi ca inserţii în tapetul mobilierului. Designerul spune că o săptămână a durat doar montajul candelabrului, care are peste 5 m lungime şi sistem troliu de ridicare şi coborâre. Perdeaua de cristale din spatele mirilor are dimensiunile de 7×5 m. Mircea Gherman spune că au fost nevoiţi să comande totul în străinătate, inclusiv tacâmurile identice cu cele din locaţiile din Dubai, fiindcă în România fabricile au comenzi puţine de acest fel şi la preţuri foarte ridicate.