O orădeancă a fost amendată cu 2.000 de lei în urma unei sesizări online

„O să public si pe Oradea City Report, dupa ce o sa reusesc sa editez pozele pentru a putea fi adauga-te, dar pana atunci va mai facem cunoscuta o persoana care se poate asemana cu peisajul. Maxim 10 lei costa deversarea acestora la groapa de gunoi. RUSINE!!!!! D-na Lungu Larisa”, scria luni, cu nemulțumire, Cătălin Maricescu grupul Oradea Suntem Noi de pe Facebook.

În urma faptei sale, orădeanca s-a ales cu 2.000 de lei amendă, plus obligația de a salubriza zona: „Ca urmare a publicării în mediul online a unei sesizări cu privire la depozitarea pe strada Bihorului a peste 10 saci cu moloz, haine și diverse resturi, poliţiştii locali s-au sesizat și au acționat prompt. Astfel, polițiștii locali au identificat „proprietara bunurilor abandonate”, aceasta fiind B.A. (63 ani) din Oradea, care executa lucrări de renovare și reamenajare a imobilului situat pe strada Primăriei nr. 29”, se arată în comunicatul emis de Poliția Locală.

Femeia a fost descoperită datorită unor facturi aruncate alături de deșeurile de construcție. Internauticii laudă acum fapta bărbatului cu spirit civic și se bucură de operativitatea de care Poliția a dat dovadă: „Cred ca mai presus de amenda in sine, e ca s-a facut de ras in tot orasul. Am speranta ca alti gunoieri de ocazie vor lua aminte si vor invata din greseala bunicutei. PS: Suspectez ca nu ea a comis infractiunea ci vreun nepot sau fiu “destept” de-al dansei”, scria marți, pe Facebook, un orădean.