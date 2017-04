Această dovadă a avut loc miercuri, în cadrul unui atelier coordonat de prof. Anca Gabor, cu sprijinul susținut al directorului adjunct prof. Rodica Turcaș. Practic, elevii au arătat interes și pricepere în realizarea unor adevărate opere de artă, exersând tehnica străveche a împistritului. Activitatea a făcut parte din proiectul educativ ,,Obiceiuri pascale din Bihor”.

Ambianța specifică a fost creată prin prezentarea istoricului și semnificația tradiției încondeierii ouălor, după care elevii au primit indicațiile necesare pentru a înfrumuseța ouăle pe care le-au avut la dispoziție.

Tehnica „împistririi ouălor”, însușită de participanți, a presupus utilizarea unui instrument tradițional numit „chișiță”, „bizarcă” sau „condei”, cu ajutorul căruia au încondeiat ouăle cu ceară de albine încălzită, desenând diferite motive tradiționale. Ulterior, elevii au vopsit ouăle în coji de ceapă.

,,Aceste modele, precum spicul, crenguța de brad, grebla și alte unelte agricole, linii curbe, linii frânte, motive florale, sunt purtătoare ale unor semnificații arhaice ale vieții și morții, a soarelui, a cunoașterii și a gândirii, eternitatea, purificarea, apa și timpul’’, a explicat prof. Anca Gabor.

A urmat o etapă de jurizare a celor mai frumoase ouă încondeiate şi premierea elevilor. Juriul, format din director prof. Gheorghe Tirla, director adjunct prof. Rodica Turcaș, prof. Floare Gavra, prof. Emilia Negru și prof. Cristina Brădău, au ales următorii câștigători: premiul I – Alina Pantea, clasa a VII-a, premiul II – Farkas Yvette, clasa a X-a C, locul III – Maria Cuș, clasa a X-a C, şi menţiuni: Patricia Sonea (clasa a VIII-a) și Antonia Crăciun (clasa a X-a C).

Pe parcursul activităţii, elevii clasei a X-a C, coordonați de prof. Ciprian Zopotă, cunoscut și ca interpret de muzică populară, au încântat publicul spectator cu un moment artistic religios (pricesne, obiceiuri și tradiții specifice Paștelui, poezii, precum şi o scurtă piesă de teatru).