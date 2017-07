Obiective turistice: Padiș, perla turismului din Bihor

Ramificațiile acestui drum permit accesul cu autoturismul spre principalele obiective turistice din zonă: Cetățile Rădesei, Cheile Someșului Cald, Poiana Vărășoaia, Poiana Glăvoi, Poiana Florilor, Cheile Galbenei.

Obiective turistice

Zona oferă atracții turistice potrivite pentru toate gusturile, începând de la dolinele și poienele sale liniștite, parcă luate din basme, până la traseele sale turistice cu grad ridicat de dificultate.

Relieful specific acestei zone este cel carstic. Platoul Carstic Padiș aflat la o altitudine medie de 1200 metri este mărginit de abrupturi în care găsim văi sălbatice, chei adânci – Cheile Someșului Cald, Cheile Galbenei, Cheile Jgheabului și canioane – Canionul Valea Seacă, Canionul Valea Rea. Pe platou întâlnim doline, lapiezuri, sorburi, izbucuri, polii, avene și peșteri. Peșterile din Zona Padiș sunt renumite pentru frumusețea lor. O atracție turistică deosebită o constituie peșterile de gheață – Ghețarul de la Barsa, Ghețarul Focul Viu care este al treilea ca mărime din România, dupa cel de la Scărișoara și cel din Avenul Borțig.

În Lumea Pierdută, un fenomen carstic impresionant ce ascunde în subteran o rețea imensă de galerii active, putem găsi Avenul Gemănata și Avenul Negru, care reprezintă două “porți de intrare” în subteranul măcinat de ape.



Cea mai adâncă peșteră din România

În nordul zonei, în Poiana Vărășoaia se află cea mai adâncă peșteră din România, Avenul V5. Cu cei 645 m adâncime, deține recordul absolut dintre toate peșterile din țara noastră și încâ nu a fost publicată harta și o descriere amanunțită a peșterii, aceasta fiind în curs de explorare/cartare.. Peștera V5 poate să deschidă o perspectivă foarte importantă pentru Platoul Padiș, legată de turismul speologic de platou, cunoscut fiind faptul că Platoul Padiș are foarte multe peșteri, dar niciuna amenajată pentru turism de masă. Ea este importantă nu numai pentru faptul că este foarte lungă și cea mai adâncă din România, ci și pentru formațiunile interioare, care reprezintă o atracție turistică deosebită, atât pentru vizitatori, cât și pentru speologi.

Poiana Ponor este una din puținele polii tipice din munții nostrii, în care se regasește un izbuc – Izbucul Ponor, un râu ce străbate poiana și la final un sorb, unde apele dispar în subteran, mai apoi ele regăsindu-se in Cetățile Ponorului. Numit și Everestul speologiei române, complexul carstic de la Cetățile Ponorului are o galerie principală de 2 km lungime, activă, de dimensiuni impresionante în care un râu puternic, poate cel mai mare râu subteran din țară, curge formând cascade, repezișuri și vâltori. Intrarea în peșteră se face printr-un portal de 70 m înalțime și 30 m lățime ce perforează peretele primei doline, gigantică și aceasta(300 m adâncime, 100 m diametru).

Pereți de stancă gigantici erodați de apa Văii Galbena în forme spectaculoase, grote și peșteri ascunse, un rău subteran, Cascada Evantai și Izbucul Galbenei –iată câteva dintre motivele pentru care merită să vizitați Cheile Galbenei. Acest fenomen carstic de dimensiuni considerabile dreneaza apele care se pierd în Peștera Cetățile Ponorului.

Așadar, pentru iubitorii de drumeții montane, zona Padiș reprezintă un reper turistic important ce merită descoperit de fiecare dată.

Deşi nu concurează cu înălţimile celorlalţi munţi din ţară Muntii Apuseni atrag totuşi un număr impresionant de vizitatori, datorită diversităţii fenomenului carstic ce se regăseşte aici: ponoare, izbucuri, chei, şi peşteri, a căror densitate nu se mai regăseşte nicăieri în ţară. Ne aşteaptă trasee montane de peste 100 de ani. Primele au fost descrise şi marcate în 1900, de către Czárán Gyula, un cunoscător şi iubitor al munţilor Apuseni.

Cazare în Padiș

Făcând parte din Parcul Națural Apuseni, camparea în zona Padiș este permisă doar în zone amenajate, cum ar fi campingul Glăvoi (la Grajduri), unde se află și un post Salvamont, totodată locul este ușor accesibil cu orice tip de mașină. Glăvoi este locul ideal de campare, datorită faptului că aici se intesectează aproape toate traseele turistice din zonă, și se pot efectua mai multe excursii de 1 zi.

Popas Turistic Padis – tel: 0720 099 590

Popasul Turistic Padis este alcatuit dintr-o cabana tip pensiune cu 4 camere cu bai proprii, restaurant de 50 de locuri si 10 casute de vacanta, care va asigura tot confortul necesar petrecerii unui weekend sau unui concediu la munte, la aer curat.

Mai multe detalii si fotografii: http://padispopasturistic.ro/

Cabana Cetatile Ponorului din Padis – tel: 0740 007 814

Cabana Cetatile Ponorului este situata in Parcul Natural Apuseni, intr-o zona linistita si retrasa. Beneficiem de cea mai buna pozitie pentru vizitarea principalelor trasee turistice din Zona Padis. Față de amplasarea altor cabane, timpul pentru vizitarea traseelor se reduce cu 2,5-3 ore, timp pe care-l puteti folosi sa va bucurati de frumuseatea zonei. Este posibil sa ajungeti cu autoturismele pana la cabana.

Cabana dispune de 60 de locuri pentru cazare, in camere de câte 2 si 4 paturi. Sunt 16 camere cu bai proprii si 3 camere cu bai comune. Copiii cu varsta sub 3 ani beneficiaza de gratuitate la cazare. Copiii cu varsta intre 3 si 12 ani beneficiaza e o reducere de 50% la cazare, dacă stau in camera cu doi adulti.

Mai multe detalii si fotografii: http://www.padis.ro/ sau https://www.facebook.com/CabanaCetatilePonorului/

Satul de Vacanta IC Ponor Padis – 0744 272 465

Satul de vacanta Ic Ponor Padis este tot ce va trebuie pentru un week-end sau o vacanta de vis. Amplasat intr-o zona carstica renumita (Padis- Cetatile Ponorului), la Ic Ponor va veti bucura de aer curat, de liniste, de intimitate, dar si de bucate traditionale romanesti. Ajunsi aici veti putea opta pentru cazarea in hostel, vila sau casute camping. Hostelul Cristian are camere cu baie proprie si balcon. Vila Ioana are 5 camere, 2 bai,, bucatarie, living. Casutele sunt mansardate cu 3 paturi fiecare camera (parter sau etaj, cu intrare separata), chiuveta. Exista 6 bai comune cu dusuri in imediata apropiere. De asemenea exista posibilitatea instalarii corturilor proprii. Satul de vacanta dispune de o capacitate de cazare de 100 locuri, incalzire centrala, bai, grup sanitar cu dusuri, bucatarie proprie, o sala de mese pentru 40 persoane si una pentru 120 persoane, locuri de joaca pentru copii, parcare proprie.

Mai multe detalii si fotografii pe: http://www.apusenipadis.ro/ sau https://www.facebook.com/tabara.icponor

Trasee zona turistică Padiș – Vârtop

Turiștii pot cere ajutor serviciilor specializate Salvamont la telefon 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont: 0-SALVAMONT (0725-826 668).

