Octavian Şovre a demisionat de la CJA Bihor

În comunicatul remis şi presei, Octavian Şovre a prezentat motivele care au dus la această hotărâre. „Domnul Codre (n.r – Liviu Codre, preşedinte la CSM Olimpia Salonta), membru în Comitetul Executiv al AJF Bihor, a încercat de-a lungul mandatului meu diverse tertipuri de a influenţa negativ activitatea CJA Bihor, neavând succes. În cursul acestei săptămâni, mi-a transmis prin diverși interpuși că luni, 27 februarie, când sunt alegeri la AJF Bihor, mă va schimba de la șefia CJA Bihor. Acest fapt, care încalcă grav regulamentele în vigoare, l-am adus la cunoştinţa dumneavoastră, domnule preşedinte (n.r. – Valer Vancea). Nu s-a luat nicio măsură în legătură cu această ingerință”, se menţionează în comunicat. În acelaşi document, arbitrul FIFA scrie că Liviu Codre și-a dovedit influența în cazul Universitatea Oradea – Olimpia Salonta în ședința Comitetului Executiv din 20 februarie, „constatând o stare de fapt în care un conducător de club are influența de a schimba hotărârea Comisiei de Disciplină, hotărâre definitivă și irevocabilă, cu drept de atac numai la TAS”.

Replica lui Codre

Acuzat de influenţa pe care o are, Liviu Codre a replicat: „Motivele sunt hilare, eu nu am nimic cu el. După ce nu a mai vrut să delege arbitri la meciurile amicale în semn de protest probabil pentru că nu i-a fost validată candidatura la şefia AJF Bihor, am spus unui colaborator de-al său oare ce ar fi dacă echipele ar face front comun şi ar solicita schimbarea lui? Să-şi vadă de arbitrajul lui că nimeni nu s-a luat de el. Cum mi-am manifestat eu influenţa în Biroul Executiv în condiţiile în care amândoi am fost prezenţi la şedinţe? În cazul Universitatea comisiile nu au fost statutare şi după alegeri ar trebui ca ele să intre în legalitate”.

Fără delegări la amicale

Într-o altă ordine de idei, mai mulţi conducători de echipe din Liga a IV-a au semnalat faptul că nu au mai primit arbitri pentru meciurile amicale pe care le-au susţinut în aceste zile, în ciuda solicitărilor.

„Am vorbit cu domnul Danşa, care se ocupa de delegări, şi mi-a spus că nu se mai ocupă. Am sunat la domnul Şovre, nu a răspuns, i-am trimis mesaj, tot niciun răpuns. E regretabil ce se întâmplă. Nu înţelegem de ce au interdicţie să arbitreze meciuri amicale, deşi noi de fiecare dată am achitat baremul cerut”, a precizat Constantin Sabău, conducătorul echipei CS Diosig, care a fost nevoit să apeleze la arbitri veterani.

„Mi-am dat demisia, şi în aceste condiţii nu mai pot face eu delegări”, a explicat arbitrul FIFA.