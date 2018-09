Operația de cataractă la Vitreum Oradea: cristaline artificiale multifocale și monofocale

În urma implantării CRISTALINE ARTIFICIALE MULTIFOCALE, pacienţii pot beneficia de o vedere clară, independentă de portul ochelarilor la distanţă (ex. pe stradă), distanţă intermediară (ex. calculator) şi la aproape (ex. la citit), cu alte cuvinte, în urma operaţiei de cataractă cu implantare de cristalin artificial multifocal, pacienţii pot scăpa atât de cataractă cât şi de portul ochelarilor.

În urma implantării CRISTALINELOR ARTIFICIALE MONOFOCALE, pacienţii pot beneficia de o vedere clară, fără ochelari, la o distanţă fixă, de obicei la depărtare, fiind necesar portul unui ochelar pentru aproape (ex. la citit).

Cristalinele multifocale prezintă avantaj faţă de cristalinele monofocale prin faptul că pot oferi pacienţilor o independenţă faţă de portul ochelarilor. Cu ajutorul acestei tehnici pot fi îndepărtate un număr mare de dioptrii, chiar și până la 10 dioptrii, variind în funcție de tipul viciului de refracție: miopie, hipermetropie sau astigmatism.

Aceste intervenții chirurgicale se pot efectua începând cu vârsta de 18 ani sau când aveam o stabilitate a dioptriilor pacientului.

Premergător intervenției chirurgicale se efectuează anumite măsurători care furnizează informații cu ajutorul cărora putem stabili oportunitatea intervenției chirurgicale precum și numărul de dioptrii care se pot îndepărta.

Intervenția chirurgicală în sine este una nedureroasă, anestezia efectuându-se fără injecții, doar cu ajutorul unor picături anestezice speciale și durează efectiv câteva secunde pentru fiecare ochi în parte. Imediat postoperator ochii nu se pansează ci se aplica doar lentile de contact terapeutice care vor fi îndepărtate zilele următoare. Primele două-trei zile după operație ochii pot fi ușor mai sensibili, dar imediat după intervenție pacienții nu mai sunt nevoiți să poarte ochelarii, respectiv își pot relua activitățile zilnice. Urmează o perioadă când trebuie administrate picături oftalmice respectiv efectuate controalele periodice.

