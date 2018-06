Oradea să subvenționeze zborurile

În aprilie, imediat după ce Ryanair a anunțat că pleacă din Oradea, primarul Ilie Bolojan și-a trecut prin Consiliul local o inițiatrivă care ar fi putut implica orașul într-o viitoare societate pe acțiuni care ar fi gestionat Aroportul Oradea. De partea cealaltă, conducerea CJ și-a arătat scepticismul față de această idee. Situația s-a tranșat fără o rezoluție publică.

Primarul Bolojan a anunțat luni, rezultatul discuțiilor purtate cu președintele CJ, Pasztor Sandor: orașul se va implica în subvenționarea directă a curselor negociate de conducerea CJ.

„Vom subvenționa curse în funcție de ce au negociat dânșii. Am putea să ne implicăm peste ei, cum am făcut și cu zborurile de București, dar am risca să ne aflăm toți în treabă și nu cred că este cazul. Este o formulă de subvenționare corectă, promovarea orașului Oradea în destinațiile și în punctele de conectare, prin compania aeriană respectivă care face aceste zboruri”, a spus primarul.

Despre varianta transformării Aeroportului din regie și SA, Bolojan nu are un cuvânt prea greu de zis, din funcția sa „municipală”, pentru că aeroportul ține de Județ.

Nu s-a putut, însă, abține, și a aruncat o ironie „nu putem încurca CJ, trebuie să-i lăsăm să gestioneze activitățile, noi fiind poate, niște încurcă lume pe acolo. Așa cum gestionează și parcurile industriale…”