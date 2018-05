Orădean, premiat pe scena Ateneului Iași

Acesta este un festival la care au participat trupe independente dar și formaţii studenţeşti de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

„În cea de-a treia zi de festival, am înveselit publicul alături de Alina Roșca, care este ca și mine, absolventă a Liceului de Arte din Oradea, și Andrei Toader, urcând pe scenă cu ,«Îndrăgostiții cu același nume» Este un spectacol bazat pe opera ”Bastien și Bastienne” de W.A. Mozart. Muzica este folosită integral din opera mozartiană, dar textele de legatură și adaptarea scenică aparțin regizorului Ina Hudea. Datorită acestui scenariu, adus în contemporaneitate, celor trei personaje li se oferă o partitură de joc alertă și amuzantă, atât pentru publicul tânăr și foarte tânăr cât și pentru publicul adult”, ne/a spus Dominil Mario Iabloncic.

Datorită acestei reprezentații juriul format din: Alexandru Petrescu, Cătălin Târziu, Daniel Onoae, Lăcrimioara Hrubaru Roată, Ugo Mahieux și Vlad Iftinca, a acordat echipei din care a făcut parte orădeanul trei premii în cadrul festivalului: Marele Premiu pentru spectacol, Premiul pentru Originalitate oferit doamnei regizor Ina Hudea și Premiul pentru Scenografie oferit lui Gabriel Hutera.

„Această reprezentație a fost rezultatul a câtorva luni de muncă intensă, a fost despre a lucra cu oameni dragi, despre devotament. Nu am fi ajuns aici fără dăruirea doamnei regizor Ina Hudea, căreia țin să îi mulțumesc pe această cale în mod deosebit, pentru toată munca depusă. De asemenea doamnei Lizbeth Tetrade, pentru acompaniament și devotamentul dovedit față de acest proiect.

Scenografia semnată de Gabriel Hutera, student în anul IV al Universitătii de Artă și design Cluj Napoca, prof. coordonator Liliana Moraru, este una minimalistă, dar extrem de plastică și sugestivă, venind direct în sprijinul jocului actoricesc”, a preciyat Dominik.

Binecunoscuta operă a lui Mozart, capătă astfel o ”haină” nouă, care accentuează preponderent comicul libretului, facând povestea mult mai accesibilă publicului larg.

Urmează ca pe data de 16 iunie, de la ora 11:00 Dominik să urce cu acest spectacol pe scena Operei Naționale Cluj-Napoca.

Palmares impresionant

Dominik Mario Iabloncic estwe student în anul I la Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Absolvent al Liceului de Arte din Oradea este câștigător al Premiului I, la trei ediții consecutive ale concursului Tinere Talente, al Premiului I la Magia Cântecului, Premiul I la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Emanuel Elenescu Piatra-Neamț, Marele Premiu la Concursul Internațional de Muzică și Teatru ,,The Sound of Music”, și multe altele. „Pe perioada liceului am fost coordonat de doamna Aurica Bonțu, căreia ii sunt profund recunoscător pentru colaborare, pentru tot ce m-a învățat, persoană pe care o consider în continuare o a doua mamă”, a precizat tânărul artist orădean.