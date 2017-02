Orădeancă la Săptămâna Modei din Londra

România e prezentă cu o echipă de designeri din care face parte o orădeancă. Andreea Castrase a studiat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a absolvit cu Magna cum Laude.

Este deţinătoarea a numeroase premii: Best Young Designer Award la Elle Style Awards și Best Young Designer la premiile Beau Monde. Specific pentru orădeanca Andreea Castrase este faptul că ea semnează colecţii îndelung studiate, cu croieli şi tipuri de materiale similare designerilor belgieni de la celebra Antwerp Royal Academy of Fine Arts.

Asemănarea nu e întâmplătoare, deoarece orădeanca a făcut un stagiu de pregătire la Ann Demeulemeester şi Haider Ackermann, dar şi la retailerul H&M. La Ann Demeulemeester, designerul a văzut cum funcţionează o companie atât de importantă în peisajul modei internaţionale, începând cu primele schiţe, producţia, până la show-ul şi showroom-ul din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, sezonul toamnă-iarnă 2013/2014. Pe perioada Paris Fashion Week, Andreea a avut sarcini ce ţineau de organizare, în backstage, asistând apoi echipa de vânzări pe toată perioada evenimentului.

Foto: Chris Devour © Foto: Chris Devour

Cunoscătorii spun că estetica Andreei Castrase poate fi definită ca atemporală, austeră, însă – paradoxal – reușește să genereze emoție.

După şase prezenţe consecutive la Săptămâna Modei de la Londra, România e prezentă din nou cu creaţiile a cinci tineri designeri. Expoziţia „Standpoint” este realizată de Institutul Cultural din Londra, în colaborare cu The Institute și Romanian Design Week, şi face parte din programul oficial London Fashion Week. Evenimentul din acest an aduce în prim-plan atelierele sau studiourile designerilor, locul în care moda prinde viață, și va arăta cum designerii de fashion pot transforma cultura locală într-un limbaj comun. Alături de orădeanca Andreea Castrase, din echipa designerilor români fac parte: Smaranda Almășan, Emese Bakó, Sabina Pop şi Ancuța Sarca.

„Standpoint propune mai multe straturi și interpretări la intersecţia dintre local şi global, de la reflecții asupra influenţei trecutului la introspecții personale și până la oportunitățile creative oferite de o lume globalizată. Expoziția își propune să investigheze modul în care designerii reinterpretează trecutul prin folosirea diverselor texturi și materiale și să evidențieze faptul că aceștia au un picior înrădăcinat în trecut și în influențele locale, însă celălalt este ferm așezat într-un viitor conceptual, jucăuș și relevant la nivel internațional”, notează institute.ro.

Limbajul internațional al modei devine o modalitate de comunicare a experienței unice fiecărui designer, influențată atât de specificul local, cât și de universul creativ personal.