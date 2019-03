Orădeni la AMTS Budapesta

La eveniment a participat şi orădeanul Koszta Ervin, cu autoturismul Mitsubishi Eclipse. Alături de el s-a aflat şi un prieten de-al său din judeţul Olt, Alin Opriţescu, cu autoturismul Chevrolet Camaro, care a sosit la Budapesta cu autoturismul pe roţi, nu pe platformă. Amândoi au participat la Tunigul Made in Romania. Maşinile lui Ervin şi Alin au atras privirile a mii de vizitatori, care nu au ezitat să-şi facă poze cu ele. Titlul de „Best car of the show” a fost obţinut de un autoturism Mini Cooper.

Soluţii inovative

La AMTS Budapesta au participat şi două firme din Oradea care au prezentat soluţii inovative pentru curăţarea filtrelor de particule, respectiv o soluţie de codare a injectoarelor. „Noi am prezentat o soluţie pentru curăţarea filtrelor de particule cu presiune de aer. Am făcut şi demonstraţii practice, vizitatorii fiind surprinşi de rapiditatea cu care se curăţă filtrele de particule folosind soluţia noastră. Sistemul de curăţare pe care-l comercializăm noi, DCS 16, 17, 18, 20 este o soluţie rapidă şi convenabilă de curăţare pentru toate tipurile de filtre de particule şi catalizatoare pentru orice tip de maşini”, ne-a declarat Dorin Culic, administratorul Recmotor. Sistemul Carbon Clean, oferit de Recmotor ppd, pe lângă economiile în buzunarul şoferilor, contribuie la menţinerea unui mediu curat.

O altă firmă din Oradea, Mulți Motor Diesel, a prezentat o soluţie de codare a injectoarelor Siemens VDO şi Denso. „Noi am participat cu aparate de codare a injectoarelor Diesel pentru Euro 5 şi Euro 6, soluţii care nu se prea găsesc în Ungaria. Vizitatorii au fost foarte interesaţi de soluţiile oferite de noi”, a precizat Daniel furculeac, administrator Mulți Motor Diesel.