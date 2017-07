Paradis floral în Santăul Mic

Totul induce o beţie a simţurilor….Beţie de culoare dată de câmpul de lavandă mov, de cele 10.000 de flori multicolore, de apusul portocaliu care străpunge tabloul floral, de beţia mirosului emanat de ulei de lavandă care se evaporă cucerindu-ţi toate simţurile. Ca şi cum toate acestea nu ar fi de ajuns, coardele unui pian va trimite printre flori acordurile celei mai suave muzici. Totul prinde contur parcă dintr-o joacă cu culoarea florilor şi textura ierburilor. De la exuberanţa ordonată a grădinilor englezeşti, la abundenţa şi armonia celor frantuzeşti şi mediteraneene, la calmul absolut şi fineţea ce caracterizează grădinile japoneze.

Toate se regăsesc în grădina a doi tineri din Santăul Mic. De la simbolul Toscanei, chiparoşii cu coroana foarte densă, îngustă, columnară, la echinops, până la crinii în jurul cărora s-au construit legendele antichităţii greceşti şi al celei române, floare atribuită zeiţelor căsătoriei şi ale fecundităţii: Hera, soţia lui Zeus, Jupiter, nimic nu lipseşte din decorul creat în localitatea de la graniţă, un loc menit relaxării şi divertismentului. Şi totul e doar începutul unui vis la care lucrează tânărul Szoboszlai Csaba şi viitoarea lui soţie Kristina. Chiar dacă acest paradis floral nu e deschis încă oficial, a devenit deja un punct de atracţie atât pentru tinerii miri, cât şi pentru fotografi. Miresele în lanul de lavandă sunt o imagine obişnuită la Santăul Mic, chiar dacă prima nuntă oficială se va ţine acolo pe 7 iulie 2018 şi va fi chiar a Kristinei şi a lui Csaba.



Născută din romantism

Echinacea, planta minune nativă din câmpiile Americii de Nord, folosită de băştinaşi pentru tratarea rănilor şi a muşcăturilor de şarpe, crini regali originari din China şi Japonia, care au pătruns în Europa ca simbol al suveranităţii, în diverse nunaţe, de la elegantul crinul alb până la pasionalul crin bordo, care dau o anumită nobleţe straturilor, la ierburi cu o textură aparte ce se leagănă graţios în bătaia vânturilor, toate au locul lor în grădina lui Csaba şi a Kristinei.

În epocile trecute, crinul era dăruit oamenilor cu un anumit statut, nobililor şi suveranilor tocmai că simbol al încrederii şi al iubirii necondiţionate. Acest simbolism a fost mutat apoi în cadrul sentimental, unde crinul dăruit unei femei indică o iubire completă, totală, un fel de a spune iubitei „Tu eşti regina mea! ”. E într-un fel şi punctul de pornire al parcului floral de la Santău. Csaba spune că şi Kristina îi împărtăşeşte pasiunea pentru flori fiindcă e la fel de romantică ca şi el. Visul lui Csaba a prins contur încă de când era elev . „”La secţia de peisagistică a Liceului din borş făceam şi practică la amenajarea diverselor spaţii. De fapt am început cu tuns iarba, apoi am trecut la amenajări de spaţii. Firma mea am avut-o de la 18 ani. Acest parc am dorit să-l realizăm după ce am văzut în Germania unul în care toată lumea se simţea perfect: şi părinţii, şi copii… Am încercat să găsesc imediat un loc adecvat. Am fost refuzat în mai multe locuri, am căutat în toată zona limitrofă.

Aici, la Santău, o doamnă mai în vârstă mi-a oferit aceste două hectare, dar nu cred că puteam găsi o locaţie mai bună. Am văzut imediat potenţialul, chiar dacă în toamna anului trecut aici era un lan de porumb în spatele căruia se arăta semeţ copacul acela care are 200 de ani!”, explică Szoboszlai Csaba. Tănărul spune că totul este gândit ca peisajul să se schimbe continuu din martie- aprilie până la finele lui octombrie. Csaba are un fel aparte de a-şi cuceri fiecare vizitator, de a-l face parte al visului său, de a avea o trăire specială, aparte cu fiecare. Face parte din aceea categorie care îmbină business-ul cu pasiunea. E un business născut din pasiune, din dragoste. Ambiţia tănărului e ca cei care sunt oaspeţi în parcul său să aibă parte de un adevărat boom floral. Şi de muzica şi acordurile fine ale unui pian care va întregi atmosfera la evenimentele ce vor fi organizate la Santău. Primul dintre acestea va fi în august, atunci când bihorenii vor avea parte de o degustare de vinuri alese în aer liber.

Inspirat de Piet Oudolf

Pasionat „până în măduva oaselor ” de ceea ce face, Szoboszlai Csaba e dornic să înveţe mereu de la cei mai buni. Asemenea unui dintre mentorii săi, bihoreanul vrea să ofere un model de cultură perenă la Santăul Mic. Csaba a şi urmat cursuri cu cel care dă trendul în peisagistică, designerul şi horticultorul olandez Piet Oudolf, un pionier al mişcării peisagiste New Perennial Movement- care presupune folosirea predominantă a plantelor erbacee, în special a celor perene- dar şi cel care şi-a pus semnătura pe celebra High Line din New York, artera suspendată din cartierul Chelsea, o structură dură, grea şi neagră din oţel care susţine o cale ferată suspendată, ce aducea cândva vagoane de marfă în fabrici şi depozite, o relicvă urbană – şi încă una în paragină, transformată întro oază urbană.

Visul tânărului bihorean e ca tabloul grădinii florale din Santăul Mic e să fie completat de 2.000 de crini regali şi 4000 de lalele, de un lac cu o colecţie de 30 de specicii de nuferi populat cu crapi japonezi, de un gard viu de hortensii albe şi un altul de trandafiri roz în fundalul câmpului de lavandă cu florile spectaculoase care sunt la ele acasă la Santău. Aşa cum grădinile japoneze se doresc a fi un spaţiu de refugiu şi de meditaţie, aşa şi paradisul de două hectare a lui Csaba inspiră calm şi armonie, astfel că fiecare element este integrat atent in decor. Structurile decorative din lemn sunt elemente importante, discret puse în valoare. Locul în care Csaba plănuieşte să aibă loc cununiile în aer liber va fi acoperit de trandafiri roz, la fel ca şi culoare de trandafiri care ghidează paşii tinerilor miri. „Cred în visul meu şi nimic nu mă inspiră mai mult decât atunci când văd oamenii care pleacă de aici cu zâmbetul pe puze spunând: „Mi-am încărcat bateriile!» Ce poate fi mai frumos? ”, spune Csaba.