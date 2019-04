Patru goluri şi doi antrenori supăraţi

CS Mioveni s-a dovedit o echipă incomodă şi nu a plecat cu mâna goală de la Sânmartin. Bihorenii au început sus meciul cu echipa argeşeană, însă cele 7 minute de presiune nu s-au soldat cu ocazii clare de a marca. La prima zvâcnire în jumătatea adversă, oaspeţii au surprins defensiva gazdelor şi Hergheligiu l-a învins pe Moga cu un şut de la 14 metri, din lateral dreapta, trimis la colţul lung (0-1).

„Luceferii” au fost aproape de egalare în minutul 22 când V. Pop a executat un corner, Yabre a reluat mingea cu capul, însă un fundaş a reuşit să respingă salvator de pe linia porţii.

Insistenţa a dat roade în minutul 29, când Paraschiv a prins o „diagonală” de la 14 metri, lateral stânga, spre colţul lung, şi Croitoru a scos mingea din plasă (1-1).

Exuberanţi în joc, bihorenii au atacat în continuare, iar la cinci minute distanţă Croitoru a respins şutul puternic trimis de Paraschiv de la 18 metri.

Acelaşi Paraschiv a fost faultat când scăpa spre poarta adversă, iar Beţa a fost eliminat (38). „Consider că eliminarea nu a fost în regulă. Arbitrii se joacă prea uşor cu cartonaşele”, a acuzat Daniel Opriţa, antrenorul argeşenilor, la conferinţa de presă.

Chiar şi în inferioritate, oaspeţii au fost tăioşi pe contraatac, iar Măzărache a fost faultat în careu de Moga. Hergheligiu, fost jucător la Luceafărul, a transformat fără probleme penalty-ul (1-2). V. Pop a încheiat repriza cu două şuturi peste din situaţii favorabile (44 şi 45), iar argeşenii au intrat la vestiar în avantaj.

Penalty neacordat la Dulca

Bihorenii au început partea a doua decişi să remonteze diferenţa, iar după zece minute de dominare sterilă a survenit golul egalării. În urma unei centrări de pe dreapta, V. Pop a reluat puternic lângă bară, mingea a lovit stâlpul, a depăşit linia, portarul a respins, iar la semnalizarea asistentului Cimponeriu, centralul Ardelean a indicat centrul terenului validând golul (2-2).

Dominarea gazdelor a fost total, argeşenii fiind masaţi în propria treime. Însă, Preoteasa a şutat peste din colţul careului de 6 metri (59), iar la acţiune personală a lui Dulca, acesta scăpat singur a fost faultat în careu însă arbitrul a lăsat jocul să continue (67). „A fost penalty pentru Luceafărul. Probabil nu l-a dat ca să compenseze eliminarea”, a recunoascut Opriţa. „Consider că am avut un 11 metri clar”, a punctat şi Cristian Lupuţ la conferinţa de presă.

Cu toate forţele în atac, „luceferii” au controlat ultima parte a jocului însă nu au avut luciditate la finalizare, deşi ocazii clare au avut. Cele mai importante le-au irosit Luduşan (79), şut din 11 metri pe lângă, iar V. Pop bine angajat de Oros, a rămas singur la 10 metri, dar s-a grăbit şi a şutat din prima în braţele lui Croitoru.

Fragili în defensivă la puţinele acţiuni ale argeşenilor şi lipsiţi de luciditate la finalizare, „luceferii” au pierdut două puncte şi trebuie să trateze cu maximă concentrare ultimele 6 etape.

CASETA TEHNICĂ

LUCEFĂRUL ORADEA – CS MIOVENI 2-2 (1-2)

Au marcat: Paraschiv 29, V. Pop 57 / Hergheligiu 8, 42 penalty

Stadion Luceafărul. Teren foarte bun. Spectatori: 250

Luceafărul: Moga – Prejmerean, Cr. Oros, Yabre, Moihedja (79 Băican) – C. Roşu, Lu Yuefeng (29 Ciul), Preoteasa (74 Luduşan), Al. Dulca – V. Pop, Paraschiv. Antrenor: Cristian Lupuț

CS Mioveni: Croitoru – C. Alexe, Beţa, Burnea, Ed. Stoica, Traşcu, R. Boboc (79 C. Năstăsie), Cr. Şerban, Măzărache (57 Rădescu), Hergheligiu, A. Călin (46 R. Lazăr). Antrenor: Daniel Opriţa

Cartonaşe galbene: Cr. Oros 19, Moga 41, Ciul 60 / Boboc 31, Măzărache 35, Traşcu 83, Hergheligiu 90

Cartonaşe roşii: – / M. Beţa 38

Arbitri: Mircea Ardelean – Casian Băla (ambii din Arad), Călin Cimponeriu (Lugoj).

Observatori FRF: Romeo Malac (Timişoara), Dan Jiga (Bistriţa).

DECLARAŢII

Daniel Opriţa (CS Mioveni): „A fost un meci dificil. Ştiam că Luceafărul joacă foarte bine pe teren propriu, iar noi am fost nevoiţi să jucăm vreo 60 de minute în inferioritate. Jucătorii mei au fost nişte eroi. Nu am înţeles nici programarea meciului, noi am jucat marţi seara cu petrolul, după care am avut o deplasare lungă până aici. Ce au vrut televiziunile oare? Până la urmă a fost un rezultat echitabil, arbitrul a greşit în ambele părţi”

Cristian Lupuţ (Luceafărul Oradea): „După situaţiile de gol pe care le-am ratat rezultatul mi se pare nedrept. În zona fundaşilor laterali nu am stat bine, iar la finalizare am avut ocazii rarisime. Acolo intervine valoarea individuală a fiecăruia. Am reuşit să revenim de ficare dată, semn că echipa are potenţial. Mă bucur că de patru etape suntem neînvinşi”

REZULTATE DIN ETAPA 32

Chindia Târgovişte – Academica Clinceni 1-0 (1-0). L. Mihai 20

Luceafărul Oradea – CS Mioveni 2-2 (1-2). Paraschiv 29, V. Pop 57 / Hergheligiu 8, 42 penalty

Energeticianul – UTA Arad 2-2 (1-0). V. Tudorache 4, Al. Popescu 90+3 / Kanda 58, C. Rus 71

Metaloglobus Bucureşti – Sportul Snagov 1-0 (0-0). Ov. Herea 80

Pandurii Târgu Jiu – CS Baloteşti 4-0 (3-0). Dodoi 2, 29, Andrei Blejdea 34, Hery Kim 88

Aerostar Bacău – Dacia Unirea Brăila 9-0 (3-0). V. Buhăcianu 2, 6′, 61, 89, I. Chirilă 8, R. Băluţă 54 autogol, Al. Ciocâlteu 56, C. Vraciu 65, Al. Pop 87

VINERI

Universitatea Cluj – Ripensia Timişoara (ora 18:30)

ASU Politehnica Timişoara – ACS Poli Timişoara (ora 19:00)

SÂMBĂTĂ

Petrolul Ploieşti – Daco-Getica Bucureşti (ora 12:00)

DUMINICĂ

FC Argeş – SSC Farul Constanţa (ora 11:00)